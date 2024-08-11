Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)

Присоединяйтесь к водной прогулке в Костроме: комфортный сплав с инструктором, отдых на поляне и горячий обед. Программа подходит для детей от 3 лет
Сплав по живописной реке в Костромской области под руководством опытных инструкторов - идеальная возможность насладиться красотой природы, зарядиться жизненной энергией и почувствовать долгожданное уединение.

Плавное течение, буйство летней зелени, лёгкий взмах
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весла, несмолкающий птичий щебет… Вас ждёт романтика и драйв. Полная перезагрузка и яркие впечатления.

Профессиональный инструктор обеспечит вам полную безопасность и максимальный комфорт на протяжении всего сплава. Он проведёт подробный инструктаж, поможет освоить технику управления байдаркой и всегда будет рядом.

А также сделает для вас яркие фотографии, которые станут прекрасным напоминанием о незабываемом приключении

5
3 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🚣‍♂️ Профессиональные инструкторы
  • 🌿 Живописные виды
  • 📸 Яркие фотографии
  • 🍲 Горячий туристический обед
  • 🚐 Трансфер из города и обратно
    • Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Сплав на байдарках по реке Меза (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00

    Что можно увидеть

  • Река Меза
  • Сосновый лес

    • Описание водной прогулки

    Наш профессиональный инструктор обеспечит вам полную безопасность и максимальный комфорт на протяжении всего сплава. Он проведёт подробный инструктаж, поможет освоить технику управления байдаркой и всегда будет рядом. А также сделает для вас яркие фотографии, которые станут прекрасным напоминанием о незабываемом приключении.

    Подробная программа

    07:25 — сбор у Вечного огня
    07:30 — отъезд
    08:00 — получение оборудования, инструктаж, посадка в байдарки
    08:15-11:00 — гребём, получаем удовольствие
    11:00-13:00 — отдых на поляне
    13:00-13:10 — прогулка по сосновому лесу до автобуса
    13:40 — вы в городе

    Также есть вечерняя программа с выездом в 13:00.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: аренда байдарок, снаряжение (спасжилеты, вёсла), подробный инструктаж по технике безопасности и гребле, сопровождение инструктора, горячий туристический обед, трансфер из города до места старта и обратно
    • Протяжённость маршрута — 10 км
    • Можно с детьми от 3 лет
    • Для двоих человек можно забронировать не байдарку, а отдельное место в лодке. При таком варианте мы можем к вам подсадить ещё одного члена экипажа и вас рассадить (либо вы можете оплатить трехместную лодку целиком, и тогда к вам никого не подсадят)
    • Вас буду сопровождать я или другой профессиональный инструктор из нашей команды

    в субботу и воскресенье в 10:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный2 800 ₽
    Дети до 12 лет2 520 ₽
    Трехместная байдарка8 400 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    На проспекте Мира
    Когда и сколько длится?
    Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
    Экскурсия длится около 6 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    3
    4
    3
    2
    1
    Т
    11 авг 2024
    Спасибо, все понравилось!
    Марина
    29 июл 2024
    Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
    Елена
    29 июл 2024
    Давно думала попробовать сплав на байдарках, но везде предлагают очень длинные дистанции, это единственный сплав который нашла на 10 км.
    Это определенно стоило того!
    Активный отдых, невероятная Меза, как амазонка, такой красивой
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    реки ни разу в жизни не видела
    Совершенно не устала, было все безопасно, отдохнула на всю зиму вперед, также посадили в компанию молодых ребят, было очень весело, каша тоже очень вкусная👍😁

    Игорю отдельное спасибо за профессионализм

    Ощущение свободы и единения с природой было непередаваемым! Рекомендую всем ценителям активного отдыха😊

    Входит в следующие категории Костромы

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