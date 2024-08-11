Сплав по живописной реке в Костромской области под руководством опытных инструкторов - идеальная возможность насладиться красотой природы, зарядиться жизненной энергией и почувствовать долгожданное уединение.Плавное течение, буйство летней зелени, лёгкий взмах

весла, несмолкающий птичий щебет… Вас ждёт романтика и драйв. Полная перезагрузка и яркие впечатления. Профессиональный инструктор обеспечит вам полную безопасность и максимальный комфорт на протяжении всего сплава. Он проведёт подробный инструктаж, поможет освоить технику управления байдаркой и всегда будет рядом. А также сделает для вас яркие фотографии, которые станут прекрасным напоминанием о незабываемом приключении

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Описание водной прогулки

Наш профессиональный инструктор обеспечит вам полную безопасность и максимальный комфорт на протяжении всего сплава. Он проведёт подробный инструктаж, поможет освоить технику управления байдаркой и всегда будет рядом. А также сделает для вас яркие фотографии, которые станут прекрасным напоминанием о незабываемом приключении.

Подробная программа

07:25 — сбор у Вечного огня

07:30 — отъезд

08:00 — получение оборудования, инструктаж, посадка в байдарки

08:15-11:00 — гребём, получаем удовольствие

11:00-13:00 — отдых на поляне

13:00-13:10 — прогулка по сосновому лесу до автобуса

13:40 — вы в городе

Также есть вечерняя программа с выездом в 13:00.

Организационные детали