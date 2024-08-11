Сплав по живописной реке в Костромской области под руководством опытных инструкторов - идеальная возможность насладиться красотой природы, зарядиться жизненной энергией и почувствовать долгожданное уединение.
Плавное течение, буйство летней зелени, лёгкий взмах
Плавное течение, буйство летней зелени, лёгкий взмах
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Наш профессиональный инструктор обеспечит вам полную безопасность и максимальный комфорт на протяжении всего сплава. Он проведёт подробный инструктаж, поможет освоить технику управления байдаркой и всегда будет рядом. А также сделает для вас яркие фотографии, которые станут прекрасным напоминанием о незабываемом приключении.
Подробная программа
07:25 — сбор у Вечного огня
07:30 — отъезд
08:00 — получение оборудования, инструктаж, посадка в байдарки
08:15-11:00 — гребём, получаем удовольствие
11:00-13:00 — отдых на поляне
13:00-13:10 — прогулка по сосновому лесу до автобуса
13:40 — вы в городе
Также есть вечерняя программа с выездом в 13:00.
Организационные детали
- В стоимость включено: аренда байдарок, снаряжение (спасжилеты, вёсла), подробный инструктаж по технике безопасности и гребле, сопровождение инструктора, горячий туристический обед, трансфер из города до места старта и обратно
- Протяжённость маршрута — 10 км
- Можно с детьми от 3 лет
- Для двоих человек можно забронировать не байдарку, а отдельное место в лодке. При таком варианте мы можем к вам подсадить ещё одного члена экипажа и вас рассадить (либо вы можете оплатить трехместную лодку целиком, и тогда к вам никого не подсадят)
- Вас буду сопровождать я или другой профессиональный инструктор из нашей команды
в субботу и воскресенье в 10:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 800 ₽
|Дети до 12 лет
|2 520 ₽
|Трехместная байдарка
|8 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Мира
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 109 туристов
Почему мы? Наша команда профессионалов с многолетним опытом организации незабываемых сплавов с радостью проведёт вас по живописным маршрутам рек. Мы гарантируем вашу безопасность благодаря современному снаряжению и высококвалифицированным инструкторам. ВыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 авг 2024
Спасибо, все понравилось!
Марина
29 июл 2024
Сплавлялась первый раз,очень понравилось,красивая природа,приятная компания и замечательный организатор! Игорь Владимирович, огромное спасибо! Рекомендую всем
Елена
29 июл 2024
Давно думала попробовать сплав на байдарках, но везде предлагают очень длинные дистанции, это единственный сплав который нашла на 10 км.
Это определенно стоило того!
Активный отдых, невероятная Меза, как амазонка, такой красивой
Это определенно стоило того!
Активный отдых, невероятная Меза, как амазонка, такой красивой
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