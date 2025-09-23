Индивидуальная
до 4 чел.
В трендеЛосиная история - к лесным красавцам
Путешествие на лосеферму под Костромой подарит незабываемые впечатления от общения с дружелюбными лосями и их малышами в естественной среде
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Кострома - город купцов и царей
Увлекательное путешествие по Костроме, где можно узнать о её купеческом прошлом и царской истории. Прогулка по историческим местам и монастырям
Начало: На ул. Советская
12 окт в 11:30
18 окт в 12:30
5334 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
В гости к фонарщику: вечерняя прогулка
Присоединяйтесь к вечерней прогулке по Костроме с гидом-фонарщиком. Вас ждут тайны старинных фонарей и увлекательные истории о городе
Начало: Неподалеку от Сусанинской площади
Расписание: в воскресенье в 19:00
28 сен в 19:00
5 окт в 19:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в сердце Костромы
Увлекательное путешествие на лосеферму и в ювелирное сердце России. Познакомьтесь с лосями и откройте для себя искусство скани
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
