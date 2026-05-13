Кострома — «ювелирная столица» России. И она готова приоткрыть вам секреты ремесла, передаваемого из поколения в поколение. На современном предприятии вы откроете многовековую историю ювелирного искусства. Побудете в роли мастеров и дизайнеров: создадите кольцо, серьги или подвеску на свой вкус. После вас ждёт чаепитие с костромскими сладостями.
Описание мастер-класса
- Экскурсия по ювелирному производству, где вы познакомитесь с историей этого искусства в Костроме.
- Мастер-класс по созданию украшения с натуральными камнями. Опытные ювелиры будут рядом, чтобы помочь. Готовое изделие вы сразу заберёте с собой.
- Чаепитие с костромскими сладостями.
Организационные детали
- Все материалы и чаепитие включены в стоимость.
- В подарок вы получите льняную брендированную сумку-шоппер, а также скидки на покупку наших ювелирных украшений.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В ювелирном доме
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — Организатор в Костроме
На сайте с 2026 года
Наш ювелирный дом — один из самых креативных и технологичных в ювелирной отрасли современной России. В наших стенах тусклый холодный металл превращается в яркие, сияющие украшения, которые дарят людям радость
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Посетили ювелирный мастер класс, нам рассказали и показали весь процесс от изготовления эскиза до готового украшения, далее мы пошли создавать свои украшения и угощаться чаем, самое сложное в этом мастере
