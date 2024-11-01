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конце привёз туда же. Машина хорошая, чистая, поэтому всё было очень удобно. По дороге Сергей рассказал про Кострому, про населенные пункты, которые мы проезжали, а в Плёсе провёл полноценную обзорную экскурсию. Также у нас было свободное время, которое позволило не спеша прогуляться по этому прекрасному городу.