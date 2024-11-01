Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Костромы в Плёс на авто
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
Сегодня в 15:00
6 июн в 14:00
10 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из ярмарочной Костромы - в тихий Плёс
Погрузитесь в атмосферу старинного Плёса, вдохновившего Левитана, и насладитесь красотой Костромского края в комфортной поездке
18 июл в 07:00
20 июл в 07:00
12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Костромы в Плёс через ювелирную столицу (на авто)
Увидеть места, знаменитые утончёнными украшениями и невероятными пейзажами
19 июн в 08:00
20 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 ноября 2024Давно хотела посетить Плёс, и эта экскурсия позволила организовать поездку с максимальным комфортом: Сергей забрал нас из отеля и в
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Плёс»
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