Экскурсии в Плес из Костромы

Найдено 4 экскурсии в категории «Плес» в Костроме, цены от 2 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Костромы в Плёс на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
15 отзывов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600 за всё до 6 чел.
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
скидка
10%
Групповая
8 часов
15 отзывов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510 за человека
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7.5 часов
154 отзыва
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    5 июня 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
  • Н
    Наталия
    4 июня 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
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    в истории самого Плеса и известных личностей, кто жил там. Остались довольны поездкой и насладились красотами. Забежали в музей Левитана, попробовали пирожки с рыбой. . Удобно, когда забрали от отеля и привезли обратно). Могу смело советовать!

    Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в
  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
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    договорился с музеем, чтоб не попасть на группу другую и спокойно осмотреть все, и позаботился об удобстве пожилых, во время прогулки по Плесу. Ну и что немаловажно - доставили до вокзала к нужному времени.

    Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! ВсеНасыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все
  • Р
    Роза
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
  • Е
    Евгения
    3 июня 2024
    Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
    Отличная экскурсия, рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
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    смогла построить маршрут так что мы посмотрели все знаковые места и прошлись, мня прокатили по очень интересным улицам города, не когда бы не додумались самостоятельно. А мнение в отзыве ранее где то наверное верно, но нам погружаться в Левитана не надо, мы именно в Плес хотели погрузиться:). Очень интересный рассказчик и что тоже ценно отличный водитель! Наша компания РЕКОМЕНДУЕТ

  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Из Костромы в Плёс на авто
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
    Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчикЭкскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Неплохая экскурсия
  • И
    ИРИНА
    17 мая 2024
    Из Костромы в Плёс: дорогами древнего Залесья
    Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
    Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
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    это правда! Хотя задолго до моего скромного мнения, то же самое подтвердил великий русский пейзажист! Кстати, экскурсия в музей Левитана выше всяких похвал! И на теплоходе по Волге нас покатали просто от души! Виды! Надо видеть! Так что, хочу сердечно поблагодарить всех, кто работал, чтобы мы могли насладиться великолепием окружающего мира! Водитель автобуса тоже очень внимателен и заботлив.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Плес»

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  4. Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
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Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Плес" можно забронировать 4 экскурсии от 2 500 до 12 600 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 205 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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