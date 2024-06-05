1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
Из Костромы в Плёс: путешествие на авто по следам Левитана и купеческой России
Погрузитесь в атмосферу русской глубинки, пройдитесь по слободским улочкам Плёса и узнайте о жизни и творчестве Левитана
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 18:00
3 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Костромы в Плёс: живописное путешествие по Залесью
Погрузитесь в атмосферу Залесья, насладитесь красотой пейзажей и вкусом местных деликатесов
Начало: В удобном для вас месте в пределах Костромы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от 12 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
8 часов
Путешествие в Красное-на-Волге и Плёс - с переправой на пароме
Посетите ювелирную столицу России и откройте для себя тайны Плёса. Уникальные музеи, исторические памятники и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В центре Костромы
Завтра в 09:00
16 июня в 09:00
39003 510₽ за человека
Групповая
7.5 часов
Город из-под кисти художника: групповая экскурсия в Плёс
Экскурсия для тех, кто ценит уютные городки и живописные виды. Плёс откроет вам свои храмы, старинные постройки и живописные виды с Волги
Начало: В Костроме
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00, в субботу в 11:00 и 13:30
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина5 июня 2024Хорошая возможность посетить Плес. Организовано все четко, экскурсовод рассказывала увлеченно. Всем довольна.
- ННаталия4 июня 2024Нам все очень понравилось: от самого начала контакта с Мариной, до окончания экскурсии. Точность,корректность, лёгкость в подаче материала, интересные моменты
- ЛЛия3 июня 2024Насыщенная и интересная экскурсия, по красивым местам. Александр не грузил датами, рассказывал легко и интересно! Все организовано отлично. И заранее
- РРоза3 июня 2024Я впервые путешествую с Трипстером, это классный, удобный, понятный сервис. Экскурсии, локации, отели всё нашла благодаря сервису. Были сомнения, но, всё прошло замечательно.
- ЕЕвгения3 июня 2024Отличная экскурсия, рекомендую!
- ООльга28 мая 2024Огромное Спасибо Марине за знакомство с Плёсом! Нам очень понравилось именно всесторонне знакомство с городом. Притом что я маломобильна, Марина
- ААнна23 мая 2024Экскурсия понравилась! Великолепные виды, интересный рассказчик. Немаловажно, что экскурсовод забирает на своей машине из удобного места.
- ЕЕлена20 мая 2024Неплохая экскурсия
- ИИРИНА17 мая 2024Мы просто в восторге от экскурсии! Спасибо Андрею! Все на высшем уровне!! ирина Любимова
- ССветлана17 мая 2024Экскурсией я очень довольна. Впечатлений море! Прекрасный экскурсовод Марина Альбертовна поведала нам очень много интересного и полезного. Город Плёс вдохновляет,
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Плес»
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