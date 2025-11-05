Погрузитесь в уникальный мир Костромы, используя подлинные стереоскопы XIX века и виртуальную реальность! Пролетите над величественными памятниками города, такими как Ипатьевский монастырь и Костромской Кремль, и выберите свой маршрут для второго VR-путешествия по другим уголкам России.
В завершение вас ждёт дегустация вкуснейшего костромского мёда и необычного чая, а также приятный сюрприз!
В завершение вас ждёт дегустация вкуснейшего костромского мёда и необычного чая, а также приятный сюрприз!
Описание экскурсииВиртуальные приключения в Костроме: история и современные технологии Вы научитесь пользоваться подлинными стереоскопами XIX века и эпохи СССР, а также увидите, как выглядела Кострома сто лет назад с помощью старинных стереофотографий. Затем вас ждёт захватывающий полёт над современной Костромой в очках виртуальной реальности, где вы пролетите меж куполов древнего Ипатьевского монастыря и узнаете историю знаменитых костромских торговых рядов. В виртуальной реальности вы сможете полететь над Костромским Кремлём, музеем деревянного зодчества и Богоявленско-Анастасиным монастырём, а также увидеть «Лондон» в центре Костромы, Романовский музей и городской театр. Вы также узнаете о зимогорах и полюбуетесь на пожарную каланчу, которой позавидовал сам Николай I. После этого вас ждёт второе VR-аэропутешествие, маршрут которого вы выберете сами. Вы можете отправиться в другой город России, например, Великий Устюг или Казань, или пролететь по одному из регионов, таких как «Золотое кольцо России» или Камчатка. В качестве бонуса вас ждёт дегустация костромского мёда и необычного чая, а также сюрприз! Важная информация:
- Оборудование и программа рассчитаны на участников старше 13 лет.
- В исторической части используются подлинные стереоскопы XIX-XX веков.
- Полёт над городом происходит в шлемах виртуальной реальности Oculus Quest 3 512Gb + Bobovr S3 Pro.
- Очки или линзы не помешают VR-путешествию.
- Полёт будет сопровождаться рассказом гида в наушниках.
- В конце VR-экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать любые вопросы о городе и обменяться впечатлениями, а также узнаете, что еще интересного можно увидеть в Костроме.
- Никаких дополнительных расходов не предполагается, дегустация и сувениры включены в стоимость.
Ежедневно в 13:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ипатьевский монастырь
- Костромской кремль
- Сусанинская площадь
- Торговые ряды
- Пожарная каланча
- Дом Борщова
- Музей деревянного зодчества
- Богоявленско-Анастасиин монастырь
- Романовский музей
- Костромской театр
- Молочная гора
- Набережная Волги
Что включено
- Услуги гида-историка
- VR-оборудование
- Сувениры
- Дегустация костромского мёда
- Дегустация необычного чая
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, д. 6, зал VR-экскурсий
Завершение: Ул. Ленина, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Оборудование и программа рассчитаны на участников старше 13 лет
- В исторической части используются подлинные стереоскопы XIX-XX веков
- Полёт над городом происходит в шлемах виртуальной реальности Oculus Quest 3 512Gb + Bobovr S3 Pro
- Очки или линзы не помешают VR-путешествию
- Полёт будет сопровождаться рассказом гида в наушниках
- В конце VR-экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать любые вопросы о городе и обменяться впечатлениями, а также узнаете, что еще интересного можно увидеть в Костроме
- Никаких дополнительных расходов не предполагается, дегустация и сувениры включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
5 ноя 2025
Были на экскурсии 02.11.25. Остались в полном восторге. Очень подкупила увлечённость, с какой Николай рассказывал об истории стереоскопа. Дети (14 и 8 лет) были полностью вовлечены в процесс. Полёт над Костромой также был весьма увлекательным. И приятный бонус дополнительная VR-экскурсия из предложенного списка индивидуально каждому. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ.
М
Марина
4 ноя 2025
Это чудо- экскурсия! Нам очень понравилось, надевали очки виртуальной реальности в первый раз, класс! Впечатляет. Полет на Костромой- это нечто👍экскурсовод Николай вкладывает душу в каждое свое слово, спасибо Вам. Николай показал нам свои собрания экспонатов, подержали в руках артефакты- фото 1900 года, оригиналы. Спасибо большое за душевный рассказ, а не за сухое перечисление фактов. Рекомендуем 200 процентов, не пожалеете 👍👍👍
Н
Наталья
3 ноя 2025
Экскурсию посетила дочь с другом(подростки 15,16лет), остались очень довольны! Сказали нам - родителям, что зря мы к ним не присоединились😁
Стереоскоп дали и нам посмотреть, далее мы подегустировали мёд и медовуху, приобрели в магазине Мёда, на территории которого и проходило мероприятие, вкусный мёд и чёрную соль.
Спасибо!
Стереоскоп дали и нам посмотреть, далее мы подегустировали мёд и медовуху, приобрели в магазине Мёда, на территории которого и проходило мероприятие, вкусный мёд и чёрную соль.
Спасибо!
С
Серафима
3 ноя 2025
Мероприятие из трёх частей: рассказ о стереоскопах, виртуальный полет, чаепитие и дегустация. Не скучно, интерактивно, в программу входят два полета: над Костромой и ещё один на выбор. В конце программы дарят пряник). Если ищете такое нескучное, разнообразное мероприятие - то Вам сюда! Будет интересно и взрослым, и детям.
И
Ирина
1 ноя 2025
Были с сыном на экскурсии "От стереоскопов до захватывающих полетов" 1.11. очень -очень понравилось! Простой стереоскоп с детскими картинками в детстве. А то, что показал Николай, я раньше не видела.
О
Ольга
18 окт 2025
Благодарю организаторов Александра и Николая за то, что они пошли мне навстречу и провели экскурсию для меня одной. Было познавательно и интересно. Чувствуется, что Николай увлечён своим делом, и это,
Н
Наталья
12 окт 2025
А
Андрей
1 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за невероятное путешествие«Кострома в VR»! Это один из самых впечатляющих впечатляющих форматов, с которыми я сталкивался.
Экскурсия делится на две волшебные части. Сначала нас погрузили в историю
Экскурсия делится на две волшебные части. Сначала нас погрузили в историю
А
Андрей
26 сен 2025
Ощущения бомбические!
По приглашению гида Александра Замарянова побывал на премьере новой необычной экскурсионной программы - совершил полет над Костромой в VR-шлеме!
Если кто-то думает, что Кострома - это лишь "преданья старины глубокой",
По приглашению гида Александра Замарянова побывал на премьере новой необычной экскурсионной программы - совершил полет над Костромой в VR-шлеме!
Если кто-то думает, что Кострома - это лишь "преданья старины глубокой",
А
Анна
25 сен 2025
Достижение дня: впервые в жизни опробовать захватывающий дух полет над Костромой в vr-шлеме.
Настоящее путешествие во времени! Очень необычно и интересно.
NB: если вы боитесь высоты, то во время полета под ноги лучше не смотреть, страшновато)))
Аттракцион виртуальной реальности - новый развлекательный экскурсионный проект Александра Замарянова.
Настоящее путешествие во времени! Очень необычно и интересно.
NB: если вы боитесь высоты, то во время полета под ноги лучше не смотреть, страшновато)))
Аттракцион виртуальной реальности - новый развлекательный экскурсионный проект Александра Замарянова.
Н
Николай
22 сен 2025
Просто потрясающе! Я бывал на экскурсиях во многих городах как в России, так и зарубежом, но такой оригинальный формат встречаю впервые! В шлеме виртуальной реальности - полное ощущение полёта над
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюбленными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная прогулка по Костроме
Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:30
3600 ₽ за всё до 10 чел.