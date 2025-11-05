М Михаил Были на экскурсии 02.11.25. Остались в полном восторге. Очень подкупила увлечённость, с какой Николай рассказывал об истории стереоскопа. Дети (14 и 8 лет) были полностью вовлечены в процесс. Полёт над Костромой также был весьма увлекательным. И приятный бонус дополнительная VR-экскурсия из предложенного списка индивидуально каждому. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ.

М Марина Это чудо- экскурсия! Нам очень понравилось, надевали очки виртуальной реальности в первый раз, класс! Впечатляет. Полет на Костромой- это нечто👍экскурсовод Николай вкладывает душу в каждое свое слово, спасибо Вам. Николай показал нам свои собрания экспонатов, подержали в руках артефакты- фото 1900 года, оригиналы. Спасибо большое за душевный рассказ, а не за сухое перечисление фактов. Рекомендуем 200 процентов, не пожалеете 👍👍👍

Н Наталья Экскурсию посетила дочь с другом(подростки 15,16лет), остались очень довольны! Сказали нам - родителям, что зря мы к ним не присоединились😁

Стереоскоп дали и нам посмотреть, далее мы подегустировали мёд и медовуху, приобрели в магазине Мёда, на территории которого и проходило мероприятие, вкусный мёд и чёрную соль.

Спасибо!

С Серафима Мероприятие из трёх частей: рассказ о стереоскопах, виртуальный полет, чаепитие и дегустация. Не скучно, интерактивно, в программу входят два полета: над Костромой и ещё один на выбор. В конце программы дарят пряник). Если ищете такое нескучное, разнообразное мероприятие - то Вам сюда! Будет интересно и взрослым, и детям.

И Ирина читать дальше Восторг! Мы посмотрели разные модели стереоскопов. Про VR полет над Костромой - вообще восторг! Крутая съёмка с квадрокоптера в очках VR даёт полное ощущение присутствия, как будто сама летела над городом! Крутила головой, пытаясь все рассмотреть максимально! Оч круто! Второй "полёт" с сыном выбрали - VR экскурсию над Питером. Два разных маршрута и потом поделились Вау-эмоциями. Как пришли домой, сразу выложила у меня в статусе эмоциями, и сразу друзья заинтересовались! Спасибо огромное за такие эмоции! Были с сыном на экскурсии "От стереоскопов до захватывающих полетов" 1.11. очень -очень понравилось! Простой стереоскоп с детскими картинками в детстве. А то, что показал Николай, я раньше не видела.

О Ольга читать дальше конечно, не оставляет равнодушным слушателя.

Вторая часть экскурсии была с использованием современных устройств. Очень впечатлило! Обзор был на 360°. Можно было поворачивать голову в разные стороны и разворачиваться, чтобы всё рассмотреть. Боялась свалиться со скамейки!))) В конце наградили "медалью" за полёт и угостили чаем! Всё прошло душевно, без напряга, как и должно быть на отдыхе. Благодарю организаторов Александра и Николая за то, что они пошли мне навстречу и провели экскурсию для меня одной. Было познавательно и интересно. Чувствуется, что Николай увлечён своим делом, и это,

Н Наталья

А Андрей



Экскурсия делится на две волшебные части. Сначала нас погрузили в историю читать дальше — в мир старинных стереоскопов. Рассматривать объемные фотографии разных стран и эпох через эти аппараты было невероятно! Чувствуешь себя настоящим путешественником во времени.



А потом началось просто волшебство! Нам надели VR-очки, и мы отправились в полет над Костромой. Виды с высоты птичьего полета, снятые на дрон, захватывают дух! Это совершенно новое ощущение города — масштабное, живое и невероятно красивое. Рассказ, сопровождающий полет, был настолько интересным и погружающим, что забываешь обо всем на свете.



Отдельная огромная благодарность гиду Николаю! Его любовь к делу, глубокие знания и талант Николая сделали эту экскурсию по-настоящему гениальной. Это не просто сухая информация, а живая, дышащая история. Эмоции просто зашкаливают! Однозначно рекомендую всем — и тем, кто в Костроме впервые, и тем, кто думает, что знает о ней всё. Хочу выразить огромную благодарность за невероятное путешествие«Кострома в VR»! Это один из самых впечатляющих впечатляющих форматов, с которыми я сталкивался.Экскурсия делится на две волшебные части. Сначала нас погрузили в историю

А Андрей

По приглашению гида Александра Замарянова побывал на премьере новой необычной экскурсионной программы - совершил полет над Костромой в VR-шлеме!

Если кто-то думает, что Кострома - это лишь "преданья старины глубокой", читать дальше то он очень заблуждается)))

Мы совершили увлекательное путешествие на машине времени - от эпохи диаскопов до эры VR. Удивительное будущее, оказывается, уже наступило! И от ощущения полета на 80-метровой высоте над шпилями костромских колоколен дух захватывает!

Сегодня удалось разглядеть даже ту самую секретную площадку за Пожарной каланчой, наблюдать за которой одно уважаемое ведомство туристам обычно не разрешает. Приоткрыли завесу тайны! Очень интересные ощущения! Если вы еще не летали в VR-шлеме - обязательно попробуйте! Ощущения бомбические!По приглашению гида Александра Замарянова побывал на премьере новой необычной экскурсионной программы - совершил полет над Костромой в VR-шлеме!Если кто-то думает, что Кострома - это лишь "преданья старины глубокой",

А Анна Достижение дня: впервые в жизни опробовать захватывающий дух полет над Костромой в vr-шлеме.

Настоящее путешествие во времени! Очень необычно и интересно.

NB: если вы боитесь высоты, то во время полета под ноги лучше не смотреть, страшновато)))

Аттракцион виртуальной реальности - новый развлекательный экскурсионный проект Александра Замарянова.