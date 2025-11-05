Мои заказы

Кострома в VR: от стереоскопов до захватывающих полётов

Погрузитесь в уникальный мир Костромы, используя подлинные стереоскопы XIX века и виртуальную реальность! Пролетите над величественными памятниками города, такими как Ипатьевский монастырь и Костромской Кремль, и выберите свой маршрут для второго VR-путешествия по другим уголкам России.

В завершение вас ждёт дегустация вкуснейшего костромского мёда и необычного чая, а также приятный сюрприз!
5
10 отзывов
Ближайшие даты:
11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя24
ноя26
ноя
Время начала: 13:00

Описание экскурсии

Виртуальные приключения в Костроме: история и современные технологии Вы научитесь пользоваться подлинными стереоскопами XIX века и эпохи СССР, а также увидите, как выглядела Кострома сто лет назад с помощью старинных стереофотографий. Затем вас ждёт захватывающий полёт над современной Костромой в очках виртуальной реальности, где вы пролетите меж куполов древнего Ипатьевского монастыря и узнаете историю знаменитых костромских торговых рядов. В виртуальной реальности вы сможете полететь над Костромским Кремлём, музеем деревянного зодчества и Богоявленско-Анастасиным монастырём, а также увидеть «Лондон» в центре Костромы, Романовский музей и городской театр. Вы также узнаете о зимогорах и полюбуетесь на пожарную каланчу, которой позавидовал сам Николай I. После этого вас ждёт второе VR-аэропутешествие, маршрут которого вы выберете сами. Вы можете отправиться в другой город России, например, Великий Устюг или Казань, или пролететь по одному из регионов, таких как «Золотое кольцо России» или Камчатка. В качестве бонуса вас ждёт дегустация костромского мёда и необычного чая, а также сюрприз! Важная информация:
  • Оборудование и программа рассчитаны на участников старше 13 лет.
  • В исторической части используются подлинные стереоскопы XIX-XX веков.
  • Полёт над городом происходит в шлемах виртуальной реальности Oculus Quest 3 512Gb + Bobovr S3 Pro.
  • Очки или линзы не помешают VR-путешествию.
  • Полёт будет сопровождаться рассказом гида в наушниках.
  • В конце VR-экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать любые вопросы о городе и обменяться впечатлениями, а также узнаете, что еще интересного можно увидеть в Костроме.
  • Никаких дополнительных расходов не предполагается, дегустация и сувениры включены в стоимость.

Ежедневно в 13:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ипатьевский монастырь
  • Костромской кремль
  • Сусанинская площадь
  • Торговые ряды
  • Пожарная каланча
  • Дом Борщова
  • Музей деревянного зодчества
  • Богоявленско-Анастасиин монастырь
  • Романовский музей
  • Костромской театр
  • Молочная гора
  • Набережная Волги
Что включено
  • Услуги гида-историка
  • VR-оборудование
  • Сувениры
  • Дегустация костромского мёда
  • Дегустация необычного чая
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Ленина, д. 6, зал VR-экскурсий
Завершение: Ул. Ленина, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 13:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Оборудование и программа рассчитаны на участников старше 13 лет
  • В исторической части используются подлинные стереоскопы XIX-XX веков
  • Полёт над городом происходит в шлемах виртуальной реальности Oculus Quest 3 512Gb + Bobovr S3 Pro
  • Очки или линзы не помешают VR-путешествию
  • Полёт будет сопровождаться рассказом гида в наушниках
  • В конце VR-экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать любые вопросы о городе и обменяться впечатлениями, а также узнаете, что еще интересного можно увидеть в Костроме
  • Никаких дополнительных расходов не предполагается, дегустация и сувениры включены в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
М
Михаил
5 ноя 2025
Были на экскурсии 02.11.25. Остались в полном восторге. Очень подкупила увлечённость, с какой Николай рассказывал об истории стереоскопа. Дети (14 и 8 лет) были полностью вовлечены в процесс. Полёт над Костромой также был весьма увлекательным. И приятный бонус дополнительная VR-экскурсия из предложенного списка индивидуально каждому. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ.
М
Марина
4 ноя 2025
Это чудо- экскурсия! Нам очень понравилось, надевали очки виртуальной реальности в первый раз, класс! Впечатляет. Полет на Костромой- это нечто👍экскурсовод Николай вкладывает душу в каждое свое слово, спасибо Вам. Николай показал нам свои собрания экспонатов, подержали в руках артефакты- фото 1900 года, оригиналы. Спасибо большое за душевный рассказ, а не за сухое перечисление фактов. Рекомендуем 200 процентов, не пожалеете 👍👍👍
Н
Наталья
3 ноя 2025
Экскурсию посетила дочь с другом(подростки 15,16лет), остались очень довольны! Сказали нам - родителям, что зря мы к ним не присоединились😁
Стереоскоп дали и нам посмотреть, далее мы подегустировали мёд и медовуху, приобрели в магазине Мёда, на территории которого и проходило мероприятие, вкусный мёд и чёрную соль.
Спасибо!
С
Серафима
3 ноя 2025
Мероприятие из трёх частей: рассказ о стереоскопах, виртуальный полет, чаепитие и дегустация. Не скучно, интерактивно, в программу входят два полета: над Костромой и ещё один на выбор. В конце программы дарят пряник). Если ищете такое нескучное, разнообразное мероприятие - то Вам сюда! Будет интересно и взрослым, и детям.
И
Ирина
1 ноя 2025
Были с сыном на экскурсии "От стереоскопов до захватывающих полетов" 1.11. очень -очень понравилось! Простой стереоскоп с детскими картинками в детстве. А то, что показал Николай, я раньше не видела.
читать дальше

Восторг! Мы посмотрели разные модели стереоскопов. Про VR полет над Костромой - вообще восторг! Крутая съёмка с квадрокоптера в очках VR даёт полное ощущение присутствия, как будто сама летела над городом! Крутила головой, пытаясь все рассмотреть максимально! Оч круто! Второй "полёт" с сыном выбрали - VR экскурсию над Питером. Два разных маршрута и потом поделились Вау-эмоциями. Как пришли домой, сразу выложила у меня в статусе эмоциями, и сразу друзья заинтересовались! Спасибо огромное за такие эмоции!

О
Ольга
18 окт 2025
Благодарю организаторов Александра и Николая за то, что они пошли мне навстречу и провели экскурсию для меня одной. Было познавательно и интересно. Чувствуется, что Николай увлечён своим делом, и это,
читать дальше

конечно, не оставляет равнодушным слушателя.
Вторая часть экскурсии была с использованием современных устройств. Очень впечатлило! Обзор был на 360°. Можно было поворачивать голову в разные стороны и разворачиваться, чтобы всё рассмотреть. Боялась свалиться со скамейки!))) В конце наградили "медалью" за полёт и угостили чаем! Всё прошло душевно, без напряга, как и должно быть на отдыхе.

Н
Наталья
12 окт 2025
А
Андрей
1 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность за невероятное путешествие«Кострома в VR»! Это один из самых впечатляющих впечатляющих форматов, с которыми я сталкивался.

Экскурсия делится на две волшебные части. Сначала нас погрузили в историю
читать дальше

— в мир старинных стереоскопов. Рассматривать объемные фотографии разных стран и эпох через эти аппараты было невероятно! Чувствуешь себя настоящим путешественником во времени.

А потом началось просто волшебство! Нам надели VR-очки, и мы отправились в полет над Костромой. Виды с высоты птичьего полета, снятые на дрон, захватывают дух! Это совершенно новое ощущение города — масштабное, живое и невероятно красивое. Рассказ, сопровождающий полет, был настолько интересным и погружающим, что забываешь обо всем на свете.

Отдельная огромная благодарность гиду Николаю! Его любовь к делу, глубокие знания и талант Николая сделали эту экскурсию по-настоящему гениальной. Это не просто сухая информация, а живая, дышащая история. Эмоции просто зашкаливают! Однозначно рекомендую всем — и тем, кто в Костроме впервые, и тем, кто думает, что знает о ней всё.

А
Андрей
26 сен 2025
Ощущения бомбические!
По приглашению гида Александра Замарянова побывал на премьере новой необычной экскурсионной программы - совершил полет над Костромой в VR-шлеме!
Если кто-то думает, что Кострома - это лишь "преданья старины глубокой",
читать дальше

то он очень заблуждается)))
Мы совершили увлекательное путешествие на машине времени - от эпохи диаскопов до эры VR. Удивительное будущее, оказывается, уже наступило! И от ощущения полета на 80-метровой высоте над шпилями костромских колоколен дух захватывает!
Сегодня удалось разглядеть даже ту самую секретную площадку за Пожарной каланчой, наблюдать за которой одно уважаемое ведомство туристам обычно не разрешает. Приоткрыли завесу тайны! Очень интересные ощущения! Если вы еще не летали в VR-шлеме - обязательно попробуйте!

А
Анна
25 сен 2025
Достижение дня: впервые в жизни опробовать захватывающий дух полет над Костромой в vr-шлеме.
Настоящее путешествие во времени! Очень необычно и интересно.
NB: если вы боитесь высоты, то во время полета под ноги лучше не смотреть, страшновато)))
Аттракцион виртуальной реальности - новый развлекательный экскурсионный проект Александра Замарянова.
Н
Николай
22 сен 2025
Просто потрясающе! Я бывал на экскурсиях во многих городах как в России, так и зарубежом, но такой оригинальный формат встречаю впервые! В шлеме виртуальной реальности - полное ощущение полёта над
читать дальше

городом. Непередаваемые ощущения! С высоты Костромы выглядит совсем иначе, чем с земли. VR-полёт над городом сопровождался информативным и интересным рассказом гида. Кроме того, большое впечатление произвела возможность подержать в руках подлинный старинный стереоскоп, которому больше ста лет, и столь же почтенного возраста стереофотографии. В музеях такие вещи в витринах за стеклом, а здесь - прямо в твоих руках. Не менее интересно оказалось заглянуть и в окуляры советских стереоскопов - сразу возникла ностальгия по временем молодости. Ну и за дегустацию костромского сыра, меда и медовухи - отдельное спасибо. Хочу поблагодарить нашего гида Александра - очень эрудированного, интеллигентного, доброжелательного. После сегодняшней VR- экскурсии я решил записаться к нему на завтра на пешеходную экскурсию «Погружение в историю Костромы». Надеюсь, что будет не менее интересно!

