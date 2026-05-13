Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)

Ювелирные заводы неохотно открывают свои двери для непрофессионалов — но только не мы! Приглашаем вас увидеть, как рождаются украшения — от первого эскиза до готового изделия. И попробовать себя в роли мастера. Под руководством специалиста вы распишете сувенирную монету и заберёте её с собой.
Описание мастер-класса
Что вас ожидает
Вы познакомитесь с историей ювелирного промысла.
Узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад.
В демонстрационном зале увидите все этапы создания украшений.
Попробуете восковое моделирование на профессиональном инжекторе.
С помощью профессиональных инструментов выполните роспись по шаблону.
Организационные детали
В стоимость включены экскурсия, посещение зала ювелирного производства и мастер-класс.
Все инструменты и материалы предоставляются.
Программа подходит взрослых и детей от 6 лет.
С вами будет один из мастеров нашей команды.
ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1300 ₽
|Дети до 16 лет
|1200 ₽
|Пенсионеры
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Красные ряды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Наше производство включает современный туристический объект с содержательной программой о ювелирном промысле и мастер-классами. В демонстрационном зале вы познакомитесь со всеми этапами создания ювелирного украшения и унесёте домой сделанный своими руками ювелирный сувенир.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Замечательный мастер-класс! Отличная организация - все продумано, интересная информация. Шаг за шагом вы проходите весь процесс в сопровождении компетентного мастера. Рекомендую всем - и взрослым и детям. Отдельное спасибо Юлии, которая проводила мастер-класс.
Юлия
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за тёплые слова! Ждём Вас на другие мастер-классы!
