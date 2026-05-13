Мои заказы

Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)

Расписать сувенирную монету и заглянуть за кулисы ремесла эмальера
Ювелирные заводы неохотно открывают свои двери для непрофессионалов — но только не мы! Приглашаем вас увидеть, как рождаются украшения — от первого эскиза до готового изделия. И попробовать себя в роли мастера. Под руководством специалиста вы распишете сувенирную монету и заберёте её с собой.
5
1 отзыв
Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)
Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)
Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)

Описание мастер-класса

Что вас ожидает

Вы познакомитесь с историей ювелирного промысла.
Узнаете, как работали ювелиры-кустари 200 лет назад.
В демонстрационном зале увидите все этапы создания украшений.
Попробуете восковое моделирование на профессиональном инжекторе.
С помощью профессиональных инструментов выполните роспись по шаблону.

Организационные детали

В стоимость включены экскурсия, посещение зала ювелирного производства и мастер-класс.
Все инструменты и материалы предоставляются.
Программа подходит взрослых и детей от 6 лет.
С вами будет один из мастеров нашей команды.

ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 16 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный1300 ₽
Дети до 16 лет1200 ₽
Пенсионеры1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Красные ряды
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:30, 13:00, 14:30, 16:00 и 17:30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 24 туристов
Наше производство включает современный туристический объект с содержательной программой о ювелирном промысле и мастер-классами. В демонстрационном зале вы познакомитесь со всеми этапами создания ювелирного украшения и унесёте домой сделанный своими руками ювелирный сувенир.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Замечательный мастер-класс! Отличная организация - все продумано, интересная информация. Шаг за шагом вы проходите весь процесс в сопровождении компетентного мастера. Рекомендую всем - и взрослым и детям. Отдельное спасибо Юлии, которая проводила мастер-класс.
Юлия
Юлия
Ответ организатора:
Ирина, спасибо за тёплые слова! Ждём Вас на другие мастер-классы!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Костромы

Похожие экскурсии на «Мастер-класс в технике холодная перегородчатая эмаль в Костроме (6+)»

О Костроме с любовью
Пешая
2 часа
245 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
31 мая в 07:00
1 июн в 08:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На катере
1 час
31 отзыв
Индивидуальная
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Яркая обзорная экскурсия на комфортном тримаране по рекам Костроме и Волге в пределах центра города
Начало: У ресторана «Старая Пристань»
Завтра в 08:30
29 мая в 08:00
от 11 900 ₽ за человека
Кострома влюблёнными глазами
Пешая
2 часа
95 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Кострома влюблёнными глазами
Погрузитесь в атмосферу старинного купеческого города, прогуляйтесь по историческим улицам и узнайте удивительные истории Костромы
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Завтра в 09:00
29 мая в 09:00
5200 ₽ за всё до 5 чел.
9 веков Костромы
Пешая
1.5 часа
71 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
9 веков Костромы
Погрузитесь в историю Костромы, узнав о её удивительных сюжетах и архитектурных шедеврах. Уникальная экскурсия откроет вам новые грани города
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Костроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Костроме
1300 ₽ за человека