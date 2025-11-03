Кострома — сырная столица России, а дегустация местных сыров — неотъемлемая часть культурного кода города. Мы предлагаем сделать это в увлекательном игровом формате.
Вы попробуете себя в роли сырного сомелье, вкусите деликатесы от местных производителей, узнаете интересные «сырные» факты и просто весело проведёте время!
Описание экскурсии
- Гости делятся на две команды
- Дегустируют сыры и делают ставки
- Определяют выдержку сыра, из какого молока он сделан и другие его качества
А ещё узнают:
- откуда берутся дырки в сыре
- чем бри отличается от камамбера
- какие из костромских сыров занимали золотые медали на международных сырных фестивалях
- и многое другое
Игра не является лотереей или иной игрой, основанной на риске, пари и не носит вероятностного (случайного) характера.
Организационные детали
- В стоимость входит дегустация 8 видов сыра, вода и снеки
- Программа рассчитана на участников от 12 лет
- Игру для вас проведу я или другой ведущий из моей команды
в субботу в 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Полина — ваша команда гидов в Костроме
Я профессиональный сырный сомелье. Занимала призовые места на профконкурсах России «Сырная легенда» и «Лучший сырный сомелье России». Была в составе жюри российских и международных конкурсов «Лучший сыр России», Cheese Expo,
Отзывы и рейтинг
5
Жанна
3 ноя 2025
Все прошло отлично, родители остались довольны. Пожалуйста, лучший способ провести уютный вечер в Костроме!
