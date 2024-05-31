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экскурсия превзошла наши ожидания - экскурсовод держала внимание и маленьких, и взрослых участников. Пока младшие отвлекались и бегали, рассказывала факты, интересные старшим, а когда возвращались дети - для них была готова конфетка и новый найденный заяц. Мы остались очень и очень и очень довольны, с удовольствием сходим с Анной на экскурсию по другому маршруту)