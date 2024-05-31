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Квест
1 час
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда31 мая 2024Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
- ААлексей14 мая 2024Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.
- ООльга13 мая 2024Отличная экскурсия и отличная организация. Отдельное спасибо за предоставленные плащи от ветра. Сюрприз в конце тоже очень милый, дети в восторге.
- ЕЕЛЕНА13 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация
- ААнастасия12 мая 2024Ходили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формы подачи материала, но сама
- ААлена7 мая 2024Ставим 10 баллов! Прекрасная экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Жаль, что зайцев так мало! Мы бы ходили с Анной целый день!
- ААлександра30 апреля 2024Спасибо за увлекательный квест.
- ААнтон30 апреля 2024очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)
- ННаталья16 апреля 2024Отличный квест для семьи.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Игры»
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