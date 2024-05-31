Игры – экскурсии в Костроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Костроме, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
Квест
1 час
17 отзывов
Экскурсия-квест в Ипатьевском монастыре: погружение в историю Костромы
Приглашаем на квест по Ипатьевскому монастырю - познайте историю Костромы через захватывающие задания и головоломки
Начало: У Ипатьевского монастыря
Завтра в 10:30
10 июня в 11:00
3 700 за всё до 5 чел.
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
🚶 Пешая
Квест
1 час
7 отзывов
Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
Погрузитесь в историю Костромы через квест. Узнайте тайны города, разгадывая загадки и посещая исторические места
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
4 000 за всё до 6 чел.
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
Познакомиться с главными местами города в увлекательном интерактивном формате
Начало: В центре Костромы
13 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Были на экскурсии с Натальей 3 взрослых и 2 детей (11-12 лет). Очень интересно и детям, и взрослым, формат интерактивный,
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    с заданиями и квестами. Динамично, даже дети не успели заскучать) в течение часа Наталья успела рассказать основные исторические моменты. А в конце- Приз, который надо найти по подсказкам в течение экскурсии. Спасибо!

  • А
    Алексей
    14 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Были на экскурсии на майских праздниках вместе с детьми 12 и 9 лет. Отличная подача материала. Интересно как взрослым, так и детям. Наталье огромное спасибо! Рекомендую.
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
    Отличная экскурсия и отличная организация. Отдельное спасибо за предоставленные плащи от ветра. Сюрприз в конце тоже очень милый, дети в восторге.
  • Е
    ЕЛЕНА
    13 мая 2024
    Экскурсия-квест по Ипатьевскому монастырю
    Экскурсия очень понравилась. Доступная и интересная информация
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Квест-экскурсия «Костромские зайцы рассказывают историю города»
    Ходили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формы подачи материала, но сама
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    экскурсия превзошла наши ожидания - экскурсовод держала внимание и маленьких, и взрослых участников. Пока младшие отвлекались и бегали, рассказывала факты, интересные старшим, а когда возвращались дети - для них была готова конфетка и новый найденный заяц. Мы остались очень и очень и очень довольны, с удовольствием сходим с Анной на экскурсию по другому маршруту)

    Ходили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формыХодили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формыХодили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формыХодили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формыХодили на экскурсию большой компанией - 12 человек, 6 из которых дети. Выбрали именно из-за формы
  • А
    Алена
    7 мая 2024
    Квест-экскурсия «Костромские зайцы рассказывают историю города»
    Ставим 10 баллов! Прекрасная экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Жаль, что зайцев так мало! Мы бы ходили с Анной целый день!
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    Увлекательный и занимательный рассказ об истории города, об архитектуре, о знаменитых людях. Нам было очень интересно и весело! С удовольствием рекомендуем всем: и взрослым, и детям!

    Ставим 10 баллов! Прекрасная экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Жаль, что зайцев так мало! Мы бы ходилиСтавим 10 баллов! Прекрасная экскурсия с потрясающим экскурсоводом! Жаль, что зайцев так мало! Мы бы ходили
  • А
    Александра
    30 апреля 2024
    Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
    Спасибо за увлекательный квест.
  • А
    Антон
    30 апреля 2024
    Экскурсия-квест «Кострома. Китайский секрет»
    очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)
    очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)очень понравилась экскурсия! динамично, информативно, с секретом!)
  • Н
    Наталья
    16 апреля 2024
    Ищем Сусанина: игровая экскурсия по центру Костромы
    Отличный квест для семьи.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Игры»

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  2. Торговые Ряды
  3. Ипатьевский монастырь
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  5. Старый город
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  7. Памятник Ленину
Сколько стоит экскурсия по Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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