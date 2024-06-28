Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка

Погрузиться в прошлое города через кулинарные истории из его жизни и узнать, каким он был на вкус
Гуляя по Старой Костроме, вы разберётесь в хитросплетениях её знаменитых торговых рядов.

Узнаете, как кутили купцы, где готовили для чиновников и что подавали к столу Николаю II, что прятали фонарщики в «ланчбоксах», чем потчевали завсегдатаев Общества трезвости и многое другое. Экскурсия теоретическая, но вы сможете дополнить её практикой и отведать блюда местной кухни.
5
1 отзыв
Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
Кострома с изюминкой: гастро-историческая прогулка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы прогуляетесь вдоль Малых и Больших Мучных рядов и раскроете их общий секрет
  • Посетите крутые склоны Молочной горы и узнаете, почему их прятали от приехавшего в Кострому императора
  • Увидите загадочные Шорные ряды и выясните, почему они маскируются под «Рыбные»
  • Спуститесь в исторический подвал внутри Красных рядов и познакомитесь с работой усердного приказчика
  • Заглянете в усадьбу экстравагантного купца-миллионщика Петра Колодезникова и узнаете тайну его романтической привязанности к прекрасной парижанке
  • А проходя под окнами легендарной чайной Общества трезвости «Колпаки», выясните, что наливали завсегдатаям в чайники во времена «сухого закона»

Вы узнаете:

  • Что подавали на стол Николаю II во время его визита в Кострому
  • Где находится заветная дверца, за которой готовили особые обеды костромским чиновникам
  • Как кутили и раскаивались после кутежей местные купцы
  • Как и почему среди торговых рядов оказались «Мазайские зайцы»
  • Какие яства спрятаны в сундуке у костромского фонарщика и как они связаны с расположением торговых рядов
  • Где жили костромские зимогоры, чем питались и сколько стоил в начале 20 века их скромный завтрак
  • Как старинная таможня близ Московской заставы на берегу Волги повлияла на экологию в Костроме
  • Почему в городе исчезли Саешные ряды и во что позже превратилась эта местность
  • Как наказывали спекулянтов, незаконно вздувавших цены на хлеб в эпоху дефицита

Организационные детали

  • Протяженность маршрута — около 3000 шагов
  • На прогулку с вами могут пойти дети старше 7 лет
  • Программу можно дополнить дегустацией местных продуктов и напитков в Музее хлеба или одном из кафе (за отдельную плату)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
28 июня 2024
Экскурсию бронировали в последний момент, поэтому выбор наш был небольшим.
Благодарим Андрея и его маму Анну за душевную экскурсию и милые подарки по теме экскурсии.
Экскурсию бронировали в последний момент, поэтому выбор наш был небольшим.

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