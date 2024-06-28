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Гуляя по Старой Костроме, вы разберётесь в хитросплетениях её знаменитых торговых рядов.



Узнаете, как кутили купцы, где готовили для чиновников и что подавали к столу Николаю II, что прятали фонарщики в «ланчбоксах», чем потчевали завсегдатаев Общества трезвости и многое другое. Экскурсия теоретическая, но вы сможете дополнить её практикой и отведать блюда местной кухни.