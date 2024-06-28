Гуляя по Старой Костроме, вы разберётесь в хитросплетениях её знаменитых торговых рядов.
Узнаете, как кутили купцы, где готовили для чиновников и что подавали к столу Николаю II, что прятали фонарщики в «ланчбоксах», чем потчевали завсегдатаев Общества трезвости и многое другое. Экскурсия теоретическая, но вы сможете дополнить её практикой и отведать блюда местной кухни.
Узнаете, как кутили купцы, где готовили для чиновников и что подавали к столу Николаю II, что прятали фонарщики в «ланчбоксах», чем потчевали завсегдатаев Общества трезвости и многое другое. Экскурсия теоретическая, но вы сможете дополнить её практикой и отведать блюда местной кухни.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы прогуляетесь вдоль Малых и Больших Мучных рядов и раскроете их общий секрет
- Посетите крутые склоны Молочной горы и узнаете, почему их прятали от приехавшего в Кострому императора
- Увидите загадочные Шорные ряды и выясните, почему они маскируются под «Рыбные»
- Спуститесь в исторический подвал внутри Красных рядов и познакомитесь с работой усердного приказчика
- Заглянете в усадьбу экстравагантного купца-миллионщика Петра Колодезникова и узнаете тайну его романтической привязанности к прекрасной парижанке
- А проходя под окнами легендарной чайной Общества трезвости «Колпаки», выясните, что наливали завсегдатаям в чайники во времена «сухого закона»
Вы узнаете:
- Что подавали на стол Николаю II во время его визита в Кострому
- Где находится заветная дверца, за которой готовили особые обеды костромским чиновникам
- Как кутили и раскаивались после кутежей местные купцы
- Как и почему среди торговых рядов оказались «Мазайские зайцы»
- Какие яства спрятаны в сундуке у костромского фонарщика и как они связаны с расположением торговых рядов
- Где жили костромские зимогоры, чем питались и сколько стоил в начале 20 века их скромный завтрак
- Как старинная таможня близ Московской заставы на берегу Волги повлияла на экологию в Костроме
- Почему в городе исчезли Саешные ряды и во что позже превратилась эта местность
- Как наказывали спекулянтов, незаконно вздувавших цены на хлеб в эпоху дефицита
Организационные детали
- Протяженность маршрута — около 3000 шагов
- На прогулку с вами могут пойти дети старше 7 лет
- Программу можно дополнить дегустацией местных продуктов и напитков в Музее хлеба или одном из кафе (за отдельную плату)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 259 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
28 июня 2024
Экскурсию бронировали в последний момент, поэтому выбор наш был небольшим.
Благодарим Андрея и его маму Анну за душевную экскурсию и милые подарки по теме экскурсии.
Благодарим Андрея и его маму Анну за душевную экскурсию и милые подарки по теме экскурсии.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
Индивидуальная
1 час
В тренде
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
На этой экскурсии вы увидите Кострому с воды, полюбуетесь её достопримечательностями и узнаете интересные факты о городе и его истории
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Завтра в 17:00
3 июля в 17:00
от 7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Кострома сквозь столетия: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Кострома - город с богатой историей. Погрузитесь в атмосферу 12 века, узнайте о событиях Смутного времени и полюбуйтесь старинной архитектурой
Начало: У памятнику Долгорукому
Сегодня в 16:00
Завтра в 20:30
2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кострома влюбленными глазами: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу купеческого города 18-19 веков, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: У Памятника Юрию Долгорукому (ул. Советская, 3)
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за всё до 5 чел.