Экскурсии на сыроварню из Костромы

Найдено 3 экскурсии в категории «Сыроварни» в Костроме, цены от 1700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация
2 часа
15 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Посетить аффинажные камеры, поговорить о сыре с голубой плесенью и Белпер Кнолле и оценить их вкус
Начало: На Горной улице
«На нашей сыроварне мы приоткроем завесу тайны вызревания сыров с голубой плесенью»
Завтра в 15:00
23 апр в 15:00
1700 ₽ за человека
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
1 час
13 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Убедиться, что Кострому не зря называют сырной столицей России и приготовить авторский деликатес
Начало: На улице Горная
«Под руководством шефа сыроварни вы составите свои собственные рецепты»
Завтра в 11:00
23 апр в 11:00
1700 ₽ за человека
Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
От идеи до собственного сыра - за одно занятие
Начало: У беседки Островского
«Под руководством шефа сыроварни вы:»
2500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

Е
Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация
Плюс: замечательный гид. Минус: вход(неопределенно) и отсутствие созревшего Рокфора
И
Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация
В моем случае эта экскурсия меня немного разочаровала. Подача материала была хорошей,показали аффинажные камеры с сыром, а разочарование вызвала дегустация. Я никак не предполагала, что основным сыром будет горгонзола. Ну
не люблю. Да, немного все равно попробовала, но для тех кто вообще такое не любит- не рекомендую. Еще мы пробовали сыр Белпер Кнолле. Это такие сырные шарики в разной посыпке. Вот для меня это было съедобно и вкусно. И были очень вкусные сырные конфеты. Поэтому решение за вами. Но люди здесь очень дружелюбные и любящие свое дело. Спасибо.

Е
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Мы с супругом посетили экскурсию и мастер-класс.

Иван, помощник главного сыровара, очень интересно провел экскурсию и посвятил нас в таинство приготовление сыров, а именно: приготовление сыра" Белпер Кнноле" и сыров с благородной голубой плесенью
Л
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Очень круто! Это была прям медитация 🥰
Была предпасхальная суббота - и людей в городе было немного 🤏
Так получилось, что я одна пришла на мастер класс - и мне провели его,
как королеве ❤️
На все свои вопросы я получила ответы: все, что хотела слепила, все, что хотела, попробовала… Казалось бы - я была одна - и легко было бы уложиться в запланированный час… но нет) я заняла у сыроваров намного больше времени 🙄 Но действительно отдохнула и получила приятные эмоции!
Современного человека сложно чем-то «простым» удивить и порадовать - мы очень пресыщены развлечениями - но организаторам это удалось!
Благодарю и рекомендую!

Обстановка настолько доброжелательная в этой семейной сыроварне, что даже мои косяки (рассыпанные случайно специи и так далее) встречались абсолютно спокойно и с улыбкой ☺️ ощущение полной безопасности и радушия 🫶🏼

С
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Замечательный рассказчик Иван, увлекательный мастер-класс, много новой интересной информации. И очень вкусный и оригинальный сыр со множеством разнообразных вкусов.
В
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Восторг!! Попали на мастер-класс в “Сырный причал” и это было лучшее гастрономическое приключение за последнее время! Обычно там собирается много народу, но нам невероятно повезло, мы пришли втроём своей компанией,
и занятие превратилось в индивидуальный мастер класс

Сам процесс-сплошное удовольствие: из нежной сырной массы лепили шарики, в центр добавляли разные начинки, а потом обваливали в ароматных посыпках. Это и весело, и очень медитативно, очень остались довольны

Отдельное спасибо лектору-интересно и с душой рассказал о сыре, его истории и производстве. А женщина, которая проводила дегустацию — само очарование: положительная, приятная, очень увлечённая. Она не просто дала попробовать сыры, а с таким теплом о каждом рассказала, что захотелось купить всё (но пока остановились на парочке)

Персонал горит своим делом и это бросается в глаза. То чувство, когда уходишь не просто под впечатлениями, а с новыми знаниями и отличным настроением. Очень рекомендуем, особенно, если хотите необычного досуга в Костроме и любите сыр!

Кристина
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Я очень рада,что попала с дочерью на этот мастер-класс. Иван интересно и доступно преподнес всю информацию и смог ответить на все интересующие нас вопросы.
Здесь каждый сможет приготовть сыр по своему
вкусу(приправ большой выбор). Если незнаете что с чем сочетается,то всегда вам помогут.
Дочь у меня приготовила побольше сладких сыров,а я наоборот.
Кто еще небыл тут,то обязательно посетите.
Так же тут вы сможете преобрести сыр,тут его много.

Н
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
Все классно, спасибо Ивану
С
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
На весенние праздники удалось побывать в сырной столице с сыном. Забронировала данную экскурсию, так получилось что были одни, получилась индивидуальная экскурсия) Очень интересный был рассказ про сыроделие. Показали как созревает
самый вкусный сыр в России- граганзола. Сделали свой сыр с разными интересными посыпками, которые мы забрали с удовольствием домой. Потом нам удалось попасть на дегустацию, где мы попробовали большое количество сыров, и понравившиеся приобрели себе. Все прекрасно и душевно!

Мария
Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра
И антураж и мастер класс и реальный сыр, который выдерживают в специальных камерах, все было интересно. Проходит мастер класс при магазине Сырный причал, особенно вкусны и необычны сырные конфеты и горгонзола с фисташкой. Напробовались, закупились и с собой унесли в коробочках свои сырные произведения. Советую, такие экскурсии запоминаются надолго! Возможно, к дегустации сыра, можно добавить бокал вина, как дополнительную опцию)
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Сыроварни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Костроме
В апреле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Ремесленная сыроварня в Костроме + дегустация;
  2. Экскурсия по семейной сыроварне и мастер-класс по изготовлению швейцарского сыра;
  3. Экскурсия на сыроварню с мастер-классом и дегустацией - в Костроме.
Какие места ещё посмотреть в Костроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Пожарная каланча;
  2. Сусанинская площадь;
  3. Самое главное;
  4. Торговые Ряды;
  5. Ипатьевский монастырь;
  6. Памятник Ленину;
  7. Набережная;
  8. Костромской кремль;
  9. Лосиная ферма;
  10. Плёс.
Сколько стоит экскурсия по Костроме в апреле 2026
Сейчас в Костроме в категории "Сыроварни" можно забронировать 3 экскурсии от 1700 до 2500. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
