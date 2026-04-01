и занятие превратилось в индивидуальный мастер класс



Сам процесс-сплошное удовольствие: из нежной сырной массы лепили шарики, в центр добавляли разные начинки, а потом обваливали в ароматных посыпках. Это и весело, и очень медитативно, очень остались довольны



Отдельное спасибо лектору-интересно и с душой рассказал о сыре, его истории и производстве. А женщина, которая проводила дегустацию — само очарование: положительная, приятная, очень увлечённая. Она не просто дала попробовать сыры, а с таким теплом о каждом рассказала, что захотелось купить всё (но пока остановились на парочке)



Персонал горит своим делом и это бросается в глаза. То чувство, когда уходишь не просто под впечатлениями, а с новыми знаниями и отличным настроением. Очень рекомендуем, особенно, если хотите необычного досуга в Костроме и любите сыр!