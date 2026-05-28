Почти бесшумный ход электрокатамарана и прекрасные волжские пейзажи — эта прогулка подарит ощущение полной свободы.
Приглашаем оставить на берегу все тревоги и хлопоты, вдохнуть полной грудью и насладиться моментом под плеск волн. Такой отдых на реке — отличный вариант для свидания, семейной прогулки или уютного вечера.
Описание экскурсии
- Перед отправлением мы расскажем о правилах безопасности и выдадим спасательные жилеты.
- Вы отправитесь на электрокатамаране без сопровождения гида и сможете провести время в собственном ритме — любоваться видами, слушать музыку и наслаждаться атмосферой.
- На борту для вас есть мягкие кресла, мультимедийная система и тент на случай дождя.
Организационные детали
- Электрокатамаран рассчитан на компанию до 3 человек.
- Права для управления катамараном не требуются, но за рулём может быть только взрослый 18+.
- Употребление алкоголя до и во время поездки запрещено.
- При неблагоприятной погоде прогулка может быть перенесена по согласованию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. 1 Мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марк — Организатор в Костроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания — про свободу, отдых и ощущение настоящего лета на воде. Мы начали свой путь в Костроме в 2020 году с простой идеи —дать людям возможность почувствовать себя капитаном
от 1400 ₽ за экскурсию