Экскурсионная программа: Путевая информация.

- Кострома:

Обзорная экскурсия по городу:центр города, церковь Воскресения на Дербе, пожарная каланча, торговые ряды, беседка Островского, набережная, Богоявленский-Анастасиин монастырь - главной святыней Богоявленского монастыря является икона Богоматери Федоровской XIII в. Это самое древнее произведение иконописи Костромы и издавна почитается как защитница города (молельная икона династии Романовых).

- Свято – Троицкий Ипатьевский монастырь:

Архитектурный ансамбль Ипатьевского монастыря -территория Старого и Нового города

Троицкий собор Ипатьевского монастыря - знакомство с историей формирования уникального памятника древнерусской архитектуры, обзор фресок Гурия Никитина в четверике собора

- Палаты бояр Романовых:

Экспозиция "Ипатьевский монастырь - "колыбель" Дома Романовых".

-Музей ювелирного искусства в Костроме

Приглашаем Вас в красивейший город, входящий в состав Золотого кольца России – Кострому. Один из древнейших городов, Кострома является культурно историческим центром, с множеством достопримечательностей. Примечательно то, что Кострома расположилась сразу на двух берегах реки Волги и реки Костромы. Мы непременно прогуляемся по центру города, полюбуемся на древнюю архитектуру, белокаменные церкви, старинные Торговые ряды, в которых жизнь кипит до сих пор, визитную карточку Костромы – пожарную каланчу…

Вы посетите Богоявленский-Анастасиин монастырь, основанный в середине XV века старцем Никитой - родственником, учеником и последователем преподобного Сергия Радонежского. В 1559 г. началось строительства Богоявленского собора - первого каменного сооружения Костромы. Богоявленскому монастырю покровительствовал богатый боярский род Салтыковых, который был в родстве с династией Романовых. Многие представители этого рода покоятся в подклете Богоявленского собора. Главной святыней Богоявленского монастыря является икона Богоматери Федоровской, XIII века. Это самое древнее произведение иконописи Костромы и издавна почитается как защитница города. Икона "Богоматерь Федоровская" была написана около 1239 года по распоряжению великого владимирского князя Ярослава и является копией знаменитой византийской иконы XII в. Сегодня вы сможете поклониться и приложиться к этой уникальной святыне.

Следующая остановка нашего удивительного путешествия – Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь. Основанный в начале XIV века, Ипатьевский монастырь по праву считается одним из древнейших монастырей в нашей стране. Современный каменный облик монастырь приобретает во времена Бориса Годунова. Вы полюбуетесь подлинными храмовыми дверями каменного «годуновского» Успенского собора, изготовленными в мастерских Московского Кремля в редчайшей технике золотой наводки на меди. Среди сокровищ Ипатьевского монастыря – уникальные Псалтыри, Евангелия и Служебники в драгоценных ризах и окладах – щедрые вклады русских правителей. В Троицком соборе сохранились подлинные фрески великого русского иконописца Гурия Никитина.

Кострома – одна из ювелирных «столиц» нашей Родины. Уникальные шедевры мастеров «Красносельского куста» прославили костромской край на весь мир. Сегодня вам представится уникальная возможность погрузиться в мир удивительной красоты, гармонии и изящества. Мы побываем в костромском Музее ювелирного искусства. Уже само здание этого «драгоценного» музея – замечательная культурная и архитектурная достопримечательность Костромы, ведь музей располагается в уникальном подлинном, сохранившемся с XVIII века доме настоятеля двух костромских церквей. На кирпичах сводчатых потолков цокольного этажа отчетливо видны фабричные клейма с датой их производства. В ходе интереснейшей экскурсии вы познакомитесь с историей ювелирного дела костромского края с далекой старины и до наших дней. Креативные хозяева Музея собрали обширную экспозицию подлинных старинных ювелирных украшений, складней, крестов, образов, созданных искусными руками безымянных, а также именитых костромских ювелиров. В залах музея воссоздана настоящая лавка XIX века с колоритной фигурой приказчика. Вы познакомитесь с подлинным ассортиментом самых разнообразных товаров: от ювелирных украшений, кружева, шитья до уникальных предметов быта наших прадедов. Вы побываете в настоящей мастерской старинного кустаря-ювелира и узнаете, как рождались уникальные шедевры.

Внимание! Вы посетите действующую церковь! Уважаемые дамы, не забудьте головные уборы и желательно быть в юбках.