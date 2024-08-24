Душевная прогулка в компании профессионального инструктора позволит активно отдохнуть и насладиться видами величественного Ипатьевского монастыря. Путешествие по реке Костроме откроет необычный ракурс на историческую жемчужину города. Лёгкая нагрузка и новые впечатления - идеальное сочетание для новичков и опытных путешественников. В стоимость включено: профессиональное оборудование, инструктаж, сопровождение инструктора и фотосъёмка. Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей

Описание водной прогулки

Представьте: вы плывёте по реке Костроме, наслаждаясь завораживающими видами одного из главных символов города — Ипатьевского монастыря. Именно в его стенах зародилась династия Романовых, когда Михаил Фёдорович получил предложение стать царём. Теперь у вас есть уникальная возможность полюбоваться этой исторической жемчужиной с воды, наблюдая, как солнце медленно скрывается за горизонтом, озаряя всё вокруг волшебным вечерним светом.

Наш опытный инструктор обеспечит вам максимальный комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия. Он проведёт вводный инструктаж, поможет отработать технику управления доской и всегда будет рядом, чтобы при необходимости оказать поддержку. А ещё он сделает для вас яркие фотографии на память.

Организационные детали