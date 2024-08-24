Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)

Душевная прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме. Насладитесь видами и активным отдыхом в компании профессионального инструктора
Душевная прогулка в компании профессионального инструктора позволит активно отдохнуть и насладиться видами величественного Ипатьевского монастыря. Путешествие по реке Костроме откроет необычный ракурс на историческую жемчужину города. Лёгкая нагрузка и новые впечатления - идеальное сочетание для новичков и опытных путешественников.

В стоимость включено: профессиональное оборудование, инструктаж, сопровождение инструктора и фотосъёмка. Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей
5
4 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🛶 Активный отдых на воде
  • 📸 Фотосъёмка на память
  • 🌅 Виды на Ипатьевский монастырь
  • 👨‍🏫 Сопровождение инструктора
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
    • Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Прогулка на байдарках у Ипатьевского монастыря в Костроме (в группе)
    Ближайшие даты:
    Время начала: 18:30

    Что можно увидеть

  • Ипатьевский монастырь

    • Описание водной прогулки

    Представьте: вы плывёте по реке Костроме, наслаждаясь завораживающими видами одного из главных символов города — Ипатьевского монастыря. Именно в его стенах зародилась династия Романовых, когда Михаил Фёдорович получил предложение стать царём. Теперь у вас есть уникальная возможность полюбоваться этой исторической жемчужиной с воды, наблюдая, как солнце медленно скрывается за горизонтом, озаряя всё вокруг волшебным вечерним светом.

    Наш опытный инструктор обеспечит вам максимальный комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия. Он проведёт вводный инструктаж, поможет отработать технику управления доской и всегда будет рядом, чтобы при необходимости оказать поддержку. А ещё он сделает для вас яркие фотографии на память.

    Организационные детали

    • В стоимость включено: профессиональное оборудование и снаряжение (байдарка, весло, спасжилет), инструктаж, сопровождение опытного инструктора на всём маршруте, фотосъёмка
    • Дети до 18 лет допускаются на прогулку только в сопровождении родителей
    • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, направления течения и ветра
    • Сопровождать вас буду я или другой опытный инструктор из нашей команды

    ежедневно в 18:30

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный1 665 ₽
    Дети до 18 лет1 395 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Экскурсии в центральной части города. Ориентир - ул. Островского
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 18:30
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 4 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    4
    4
    3
    2
    1
    В
    24 авг 2024
    Это был первый опыт моей прогулки на байдарках, поэтому изначально присутствовало некоторое волнение. Но после общения с инструктором и 5 минут пребывания на воде картина резко изменилась: неуверенность сменилась чувством
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    наслаждения от всего увиденного, прогулка была непринуждённой, а виды действительно фантастическими. Могу сказать со всей ответственностью, что виды Ипатьевского монастыря с воды - самые лучшие! Смело рекомендую данную прогулку всем желающим, особенно новичкам!

    Это был первый опыт моей прогулки на байдарках, поэтому изначально присутствовало некоторое волнение. Но после общенияЭто был первый опыт моей прогулки на байдарках, поэтому изначально присутствовало некоторое волнение. Но после общения
    Н
    20 авг 2024
    Прогулка на байдарках - это самый лучший отдых и релакс, который только можно придумать! Нам очень повезло с погодой, закат на Ипатьевским монастырем просто сказка! Спасибо большое Елене за организацию!
    Анастасия
    29 июл 2024
    Я в полном восторге от этой прогулки👍😊 Профессиональный инструктор провел инструктаж, все рассказал
    Из-за того, что была одна, переживала, что будет грустно, но было очень весело, что даже расстроилась, когда прогулка закончилась😔
    Искренне рекомендую всем гостям Костромы. Однозначно один из лучших способов познакомиться с этим прекрасным городом!
    Л
    27 июл 2024
    Давно мечтала посетить Ипатьевский монастырь, но увидеть его с воды - это было что-то совершенно особенное! Прогулка на байдарках стала для меня настоящим открытием.

    Сначала инструктор очень подробно рассказала нам, как
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    управлять байдаркой и дала несколько важных советов по технике безопасности. Когда мы отчалили от берега, перед нами открылся потрясающий вид на древние белокаменные стены монастыря. Отдельно хочу отметить высокий уровень организации всего мероприятия. Профессионализм инструкторов, качество снаряжения, четкая навигация!

    Я настоятельно рекомендую всем, кто приезжает в Кострому, обязательно попробовать, это определенно одно из лучших впечатлений, которые я получила в этом году!

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