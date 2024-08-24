Душевная прогулка в компании профессионального инструктора позволит активно отдохнуть и насладиться видами величественного Ипатьевского монастыря. Путешествие по реке Костроме откроет необычный ракурс на историческую жемчужину города. Лёгкая нагрузка и новые впечатления - идеальное сочетание для новичков и опытных путешественников.
В стоимость включено: профессиональное оборудование, инструктаж, сопровождение инструктора и фотосъёмка. Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей
В стоимость включено: профессиональное оборудование, инструктаж, сопровождение инструктора и фотосъёмка. Дети до 18 лет допускаются только в сопровождении родителей
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Представьте: вы плывёте по реке Костроме, наслаждаясь завораживающими видами одного из главных символов города — Ипатьевского монастыря. Именно в его стенах зародилась династия Романовых, когда Михаил Фёдорович получил предложение стать царём. Теперь у вас есть уникальная возможность полюбоваться этой исторической жемчужиной с воды, наблюдая, как солнце медленно скрывается за горизонтом, озаряя всё вокруг волшебным вечерним светом.
Наш опытный инструктор обеспечит вам максимальный комфорт и безопасность на протяжении всего путешествия. Он проведёт вводный инструктаж, поможет отработать технику управления доской и всегда будет рядом, чтобы при необходимости оказать поддержку. А ещё он сделает для вас яркие фотографии на память.
Организационные детали
- В стоимость включено: профессиональное оборудование и снаряжение (байдарка, весло, спасжилет), инструктаж, сопровождение опытного инструктора на всём маршруте, фотосъёмка
- Дети до 18 лет допускаются на прогулку только в сопровождении родителей
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий, направления течения и ветра
- Сопровождать вас буду я или другой опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 18:30
Выбрать дату
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 665 ₽
|Дети до 18 лет
|1 395 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии в центральной части города. Ориентир - ул. Островского
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 107 туристов
Почему мы? Наша команда профессионалов с многолетним опытом организации незабываемых сплавов с радостью проведёт вас по живописным маршрутам рек. Мы гарантируем вашу безопасность благодаря современному снаряжению и высококвалифицированным инструкторам. ВыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владимир
24 авг 2024
Это был первый опыт моей прогулки на байдарках, поэтому изначально присутствовало некоторое волнение. Но после общения с инструктором и 5 минут пребывания на воде картина резко изменилась: неуверенность сменилась чувством
Н
Надежда
20 авг 2024
Прогулка на байдарках - это самый лучший отдых и релакс, который только можно придумать! Нам очень повезло с погодой, закат на Ипатьевским монастырем просто сказка! Спасибо большое Елене за организацию!
Анастасия
29 июл 2024
Я в полном восторге от этой прогулки👍😊 Профессиональный инструктор провел инструктаж, все рассказал
Из-за того, что была одна, переживала, что будет грустно, но было очень весело, что даже расстроилась, когда прогулка закончилась😔
Искренне рекомендую всем гостям Костромы. Однозначно один из лучших способов познакомиться с этим прекрасным городом!
Из-за того, что была одна, переживала, что будет грустно, но было очень весело, что даже расстроилась, когда прогулка закончилась😔
Искренне рекомендую всем гостям Костромы. Однозначно один из лучших способов познакомиться с этим прекрасным городом!
Л
Любовь
27 июл 2024
Давно мечтала посетить Ипатьевский монастырь, но увидеть его с воды - это было что-то совершенно особенное! Прогулка на байдарках стала для меня настоящим открытием.
Сначала инструктор очень подробно рассказала нам, как
Сначала инструктор очень подробно рассказала нам, как
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
1 час
Водная прогулка
Кострома с воды: знакомые виды в новом ракурсе
Прогулка по Волге в Костроме: древние храмы, история бурлаков и уникальные мосты. Погрузитесь в атмосферу города с воды
Начало: Справа от гостиницы «Островский Причал» практическ...
Сегодня в 21:00
Завтра в 13:30
от 6 800₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
3 сен в 07:00
4 сен в 07:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Водная прогулка
Вечерняя сап-прогулка по Волге в Костроме: закат и ночные виды
Готовы покорить самый широкий разлив Волги на доске с веслом? Это приключение на закате или под светом звезд будет веселым, увлекательным и безопасным
Начало: В центральной части Костромы в районе Селище
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
19001 805₽ за человека