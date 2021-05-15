Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Что вас ожидает

Панорама Костромы с берега Волги

Наше погружение в историю Костромы начнется со смотровой площадки на правом берегу Волги, там, где некогда располагалась речная переправа и заканчивался старинный Московский тракт. С одной из лучших обзорных точек вы увидите Ипатьевский монастырь, мосты через реки Кострома и Волга, университетские постройки и цеха льняной мануфактуры, а также колоритный ансамбль Костромского кремля. Об истории, судьбе и значении в жизни города всех этих архитектурных доминант мы непременно поговорим.

«Дом стрельца»: истории и быт древнего города

Во второй части экскурсии вы посетите Стрелецкий музей. Экспозиция перенесет вас в 16 век — во времена, когда Иван IV Грозный создал первое стрелецкое войско. Мы рассмотрим артефакты того времени, найденные костромскими археологами — от секиры до печати сотника. Увидим винтажный немецкий рояль «Вирт» и другие колоритные предметы интерьера. А после вы познакомитесь с работами современных костромских художников.

В конце экскурсии в «Доме стрельца» вас ждет угощение: специально для вас приготовят шашлык и овощи на мангале, сбитень и морс, а также чай по старинному стрелецкому рецепту с домашними пирогами из русской печи.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят охватить главное в Костроме без утомительных прогулок и погрузиться в старинный быт и историю города.

Организационные детали