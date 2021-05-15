Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Костромы

Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»

Увидеть памятники города с берега реки, погрузиться в стрелецкий быт и угоститься шашлыком

4
1 отзыв
Чтобы прогуляться по эпохам Костромы, необязательно часами ходить по городу: на этой экскурсии вы охватите самое главное, любуясь городом с уютной панорамной площадки на берегу Волги.

А затем перенесетесь во времена Ивана Грозного в Музее стрелецкого быта, увидите работы современных костромских художников и попробуете вкусный шашлык.
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»
Вечер на Волге: панорама Костромы и «Дом стрельца»

Что вас ожидает

Панорама Костромы с берега Волги

Наше погружение в историю Костромы начнется со смотровой площадки на правом берегу Волги, там, где некогда располагалась речная переправа и заканчивался старинный Московский тракт. С одной из лучших обзорных точек вы увидите Ипатьевский монастырь, мосты через реки Кострома и Волга, университетские постройки и цеха льняной мануфактуры, а также колоритный ансамбль Костромского кремля. Об истории, судьбе и значении в жизни города всех этих архитектурных доминант мы непременно поговорим.

«Дом стрельца»: истории и быт древнего города

Во второй части экскурсии вы посетите Стрелецкий музей. Экспозиция перенесет вас в 16 век — во времена, когда Иван IV Грозный создал первое стрелецкое войско. Мы рассмотрим артефакты того времени, найденные костромскими археологами — от секиры до печати сотника. Увидим винтажный немецкий рояль «Вирт» и другие колоритные предметы интерьера. А после вы познакомитесь с работами современных костромских художников.

В конце экскурсии в «Доме стрельца» вас ждет угощение: специально для вас приготовят шашлык и овощи на мангале, сбитень и морс, а также чай по старинному стрелецкому рецепту с домашними пирогами из русской печи.

Кому подойдет экскурсия

Путешественникам, которые хотят охватить главное в Костроме без утомительных прогулок и погрузиться в старинный быт и историю города.

Организационные детали

  • Посещение музея и угощения включены в стоимость экскурсии
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (до 15). Доплата за каждого следующего участника — 500 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Одевайтесь теплее — на берегу Волги бывает очень ветрено
🚩 Начало и место завершения: на правом берегу Волги
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте, дорогие путешественники, гости нашего города! Меня зовут Дмитрий. Я коренной костромич и с удовольствием покажу вам самые интересные места нашего старинного города на Волге, «оживив» прошлое и показав настоящее каждому, кто этого желает. По образованию я лингвист, историк-правовед и психолог. По призванию — учёный, писатель, краевед. По происхождению — потомок старинного стрелецкого рода. Экскурсию для вас проведу я сам или один из гидов нашей профессиональной команды, объединившей в себе представителей семи уникальных, во многом самобытных костромских музеев, ряд из которых — единственные в России. Интересную информацию и хорошее настроение гарантирую!
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1 реальный отзыв

Н
15 мая 2021
Мы приехали вечером после экскурсии в Плес, шел дождь. Дмитрий встретил нас на смотровой площадке на правом берегу Волги, "там, где некогда располагалась речная переправа и заканчивался старинный Московский тракт". По объективным причинам мы отказались от пешеходной части экскурсии, поэтому программу всей экскурсии я оценить не могу. Но Дмитрий за 20 минут, пока мы были под дождем на смотровой площадке, смог нас "окунуть" в историю Костромы, отвечал на любые наши вопросы. Потом в "Доме стрельца" мы пили чай со стрелецкими пирогами из настоящей русской печи с начинкой из соленых огурцов (и другими), ели вкуснейший шашлык и узнали очень много интересных фактов из жизни стрельцов и истории Костромы. Наша экскурсия в Дом стрельца оказалась необычной и интересной.

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