Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком

«Волшебные огни старого города» - это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика.
Она иммерсивная, что позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю.
Вы побываете на улице с самыми красивыми в
Она иммерсивная, что позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю.
Вы побываете на улице с самыми красивыми в
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:
- Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
- Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков
- Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
- Посетите здание Гауптвахты
- Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
- И в финале зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)
Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!
Организационные детали
- Протяжённость нашего маршрута — около 3000 шагов
- Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −15 градусов
- Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в воскресенье в 16:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 12 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В первом квартале проспекта Мира, возле Сусанинской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Костроме
Провели экскурсии для 534 туристов
Семейная команда гидов, влюблённых в историю родного города. Цель наших авторских туров — показать путешественникам красивую и необычную Кострому, добрые и яркие воспоминания о которой надолго сохранятся в памяти.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
3 сен 2024
Шикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровень подготовки, интересные истории, которые ты запоминаешь благодаря интерактивной подаче материала. Очень душевная экскурсия, мы в восторге!
М
Марина
2 сен 2024
Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про наш город. Очень интересная подача информации.
Входит в следующие категории Костромы
Похожие экскурсии из Костромы
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в историю Костромы с гидом-фонарщиком - вечерняя экскурсия
Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком по Костроме. Откройте для себя историю города через свет его старинных фонарей
Начало: в районе Сусанинской площади
Сегодня в 19:30
30 окт в 19:30
5 500₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
О Костроме с любовью: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в уникальную атмосферу Костромы, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте город новыми глазами
Начало: У памятника Юрию Долгорукому
3 ноя в 07:30
4 ноя в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Уникальная экскурсия: Деревянное зодчество Ивановской улицы
Откройте тайны деревянных домов Костромы, их украшений и вековых историй в уютной прогулке
Начало: В сквере за филармонией
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 700₽ за всё до 5 чел.