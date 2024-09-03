Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком

Увлекательная вечерняя экскурсия с гидом-фонарщиком в Костроме. Погружение в историю, красивые фонари и волшебная церемония зажжения огней
«Волшебные огни старого города» - это увлекательная вечерняя экскурсия в сопровождении гида-фонарщика.

Она иммерсивная, что позволяет полностью погрузиться в разворачивающуюся перед вашими глазами историю.

Вы побываете на улице с самыми красивыми в
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городе фонарями, полюбуетесь светильниками 19 века и загадаете желание на церемонии зажжения огней.

Прогулка по самым интересным улицам Костромы станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ✨ Волшебная вечерняя атмосфера
  • 🕯 Уникальные исторические фонари
  • 📜 Интересные легенды и истории
  • 🎁 Памятные сувениры
  • 🔦 Церемония зажжения огней
    • Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Вечернее путешествие по Костроме с гидом-фонарщиком
    Ближайшие даты:
    Время начала: 16:00, 19:00

    Что можно увидеть

  • Павловская улица
  • Контора фонарщиков
  • Здание Гауптвахты

    • Описание экскурсии

    Прогулка по самым интересным улицам Костромы с фонарщиком станет для вас волшебным и незабываемым приключением! Во время экскурсии вы:

    • Побываете на бывшей Павловской улице, где находятся самые красивые в городе фонари
    • Окажетесь в месте, где в 19 веке была контора фонарщиков
    • Узнаете, где в Костроме впервые вспыхнули электрические огни
    • Посетите здание Гауптвахты
    • Полюбуетесь сохранившимися с 19 века уникальными светильниками
    • И в финале зажжёте настоящий керосиновый фонарь, стилизованный под уличные светильники 19 века (он был создан специально для этой экскурсии!)

    Также вас ждут удивительные легенды из жизни Костромы и костромичей, рассказы о самых красивых фонарях и, конечно же, волшебная церемония зажжения огней с загадыванием желаний. Подарки и памятные сувениры от фонарщика тоже будут!

    Организационные детали

    • Протяжённость нашего маршрута — около 3000 шагов
    • Зимние экскурсии проводятся при температуре воздуха не ниже −15 градусов
    • Программа будет интересна взрослым и детям от 12 лет
    • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

    в воскресенье в 16:00

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    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 500 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В первом квартале проспекта Мира, возле Сусанинской площади
    Когда и сколько длится?
    Когда: в воскресенье в 16:00
    Экскурсия длится около 1.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    2
    4
    3
    2
    1
    Светлана
    3 сен 2024
    Шикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровень подготовки, интересные истории, которые ты запоминаешь благодаря интерактивной подаче материала. Очень душевная экскурсия, мы в восторге!
    Шикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровеньШикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровеньШикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровеньШикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровеньШикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровеньШикарнейшая экскурсия, очень душевная, организаторы - мама с сыном, которые погружают в эпоху. Очень высокий уровень
    М
    2 сен 2024
    Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про наш город. Очень интересная подача информации.

    Входит в следующие категории Костромы

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