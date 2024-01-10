2 день

Сергиев Посад - Владимир. Новый год

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.

В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.

Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.

Тут и была написана «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…

11:00 Отъезд во Владимир.

14:00 Обед (если выбран тариф HB).

15:00 Побывать во Владимире — это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.

17:00 Размещение в историческом центре города Владимира — в гостинице «Левитан» 3*.

В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка. Каждый желающий может встретить Новый год под залпы салюта вместе с горожанами у городской елки.

Подготовка к Новому году.

22:00 Новогодний Банкет в одном из лучших ресторанов города Владимира «Панорама» за доп. плату.