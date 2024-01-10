Новогодняя история Золотого Кольца

Групповой тур в Костроме
5
3 отзыва
По заснеженной дороге из Санкт-Петербурга вы начнете большое путешествие в историю России.

Вас ожидает поездка во Владимир, Ростов Великий, Суздаль, Кострому, Тверь, Сергиев Посад и Ярославль.

Вы проникнитесь атмосферой древней Руси и вдохнете свежий морозный воздух в окружение соборов с неповторимой архитектурой. А встреча Нового года в путешествии — это хорошая примета активно провести весь следующий год.
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Новогодняя история Золотого Кольца
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Новый год
Новый год
Встретим Новый год под залпы салюта у городской елки или на праздничном банкете
Святая вода у Троицкого собора
Святая вода у Троицкого собора
Наберем целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды
Приключения в Костроме
Приключения в Костроме
Отправимся в официальную Родину снежной внучки — Снегурочки

Программа тура по дням

1 день

Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь

07:45 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).

08:00 Отъезд в Тверь.

14:00 Обед (если выбран тариф HB).

15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.

17:00 Отъезд в Сергиев-Посад.

20:00 Размещение в гостинице «Посадский» 3*.

Встреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - ТверьВстреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь
2 день

Сергиев Посад - Владимир. Новый год

08:00 Завтрак.

09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.

Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.

В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.

Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.

Тут и была написана «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.

Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…

11:00 Отъезд во Владимир.

14:00 Обед (если выбран тариф HB).

15:00 Побывать во Владимире — это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.

17:00 Размещение в историческом центре города Владимира — в гостинице «Левитан» 3*.

В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка. Каждый желающий может встретить Новый год под залпы салюта вместе с горожанами у городской елки.

Подготовка к Новому году.

22:00 Новогодний Банкет в одном из лучших ресторанов города Владимира «Панорама» за доп. плату.

Сергиев Посад - Владимир. Новый годСергиев Посад - Владимир. Новый годСергиев Посад - Владимир. Новый годСергиев Посад - Владимир. Новый год
3 день

Суздаль - Владимир

09:00-11:00 Поздний завтрак.

12:00 Отъезд в Суздаль.

13:00 Обед (если выбран тариф HB).

14:00 Зимний древний Суздаль!

В этом городе, как ни в одном другом, Вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.

Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город — открытка!

Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой.

18:00 Возвращение во Владимир.

Суздаль - ВладимирСуздаль - ВладимирСуздаль - ВладимирСуздаль - Владимир
4 день

Кострома - Ярославль

08:00 Завтрак.

09:00 И снова в путь в официальную Родину Снегурочки — Кострому.

12:30 Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные Торговые ряды поразят Вас своими масштабами.

Непременно сделайте романтичное фото в беседке Островского.

Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).

14:00 Обед (если выбран тариф HB).

15:00 Отъезд в Ярославль.

16:30 Вэтот день своё гостеприимство продемонстрируют Ярославль.

На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!

Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега.

Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма… да, да… некоторые здания до сих пор отапливаются печным образом.

19:00 Размещение в гостинице «Азимут Хотел Ярославль» 4*.

Кострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - ЯрославльКострома - Ярославль
5 день

Ростов Великий - возвращение в Санкт-Петербург

08:00 Завтрак.

09:00 Отъезд в Ростов Великий.

10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля).

Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.

11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург — 23:00).

Ростов Великий - возвращение в Санкт-ПетербургРостов Великий - возвращение в Санкт-ПетербургРостов Великий - возвращение в Санкт-ПетербургРостов Великий - возвращение в Санкт-Петербург

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:

Комфортность тураКат. номераСтоимость тура на базе питанияДоплата за SGLСкидка
BBHB

На осн. месте

детям до 16 лет

На доп. месте

взр. /реб. до 16 лет

КомфортСтандарт28 90031 9009 9009001 500 / 3000
  • BB (завтраки) — 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
  • HB (полупансион) — 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак);

Список гостиниц:

  • Сергиев Посад, гостиница «Посадский» 3* – 1 ночь;
  • Владимир, гостиница «Левитан» 3* – 2 ночи;
  • Ярославль, гостиница «Азимут Хотел Ярославль» 4* – 1 ночь.

Варианты проживания

Гостиница «Посадский» 3

1 ночь

Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3Гостиница «Посадский» 3

«Азимут Хотел Ярославль» 4

1 ночь

Гостиница «Левитан» 3

2 ночи

Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.

Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.

Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3Гостиница «Левитан» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в 2-х номерах
  • Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
  • BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак)
  • HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
  • Экскурсионное обслуживание по программе (включая входные платы и услуги местных гидов)
  • Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
  • Транспортная страховка
  • Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не входящее в выбранный тариф
  • Новогодний банкет: банкет холл - новогодняя ночь с развлекательной программой - 9 000 руб. /чел. залы основного ресторана - новогодняя ночь с минимальной программой (дед мороз и дискотека) - 7 000 руб. /чел
  • Банкет холл - новогодняя ночь с развлекательной программой - 9 000 руб. /чел
  • Залы основного ресторана - новогодняя ночь с минимальной программой (дед мороз и дискотека) - 7 000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?

При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
10 янв 2024
Новогодняя сказка, перенос в истории, во времена князей и царей, погружение в атмосферу того времени, благодаря сохранившейся архитектуре, музейных экспонатов и конечно знаниям и умению их передать наших замечательных экскурсоводов.
Спасибо.
О
2 апр 2024
Всё очень понравилось. Поездка хорошо организована, интересный маршрут, отличные гиды, комфортабельный автобус. Буду рекомендовать друзьям.
Н
31 мар 2024
Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт! Хорошие экскурсии! Спасибо за поездку! Очень довольны!
Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!Все очень здорово организовано! Прекрасный гид, прекрасные водители автобуса! Кормили замечательно, прекрасные условия проживания! Это быт!

Тур входит в следующие категории Костромы

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