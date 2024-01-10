Вас ожидает поездка во Владимир, Ростов Великий, Суздаль, Кострому, Тверь, Сергиев Посад и Ярославль.
Вы проникнитесь атмосферой древней Руси и вдохнете свежий морозный воздух в окружение соборов с неповторимой архитектурой. А встреча Нового года в путешествии — это хорошая примета активно провести весь следующий год.
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча с группой в Санкт-Петербурге - Тверь
07:45 Сбор группы ст. метро «Площадь Восстания» (стоянка возле гостиницы «Октябрьская»).
08:00 Отъезд в Тверь.
14:00 Обед (если выбран тариф HB).
15:00 Экскурсия по Твери: обзорная экскурсия по городу, набережная Степана Разина, Успенский собор, бывший Отроч монастырь, памятник тверскому путешественнику и писателю купцу Афанасию Никитину, экстерьеры церкви Белой Троицы и Императорского путевого дворца.
17:00 Отъезд в Сергиев-Посад.
20:00 Размещение в гостинице «Посадский» 3*.
Сергиев Посад - Владимир. Новый год
08:00 Завтрак.
09:00 В этот зимний денёк Вам выпадет счастливая возможность побывать в гостях у преподобного Сергия Радонежского, где каждый ощутит благодать и мощную целительную силу этой удивительной святыни.
Ансамбль Троице-Сергиевой Лавры в зимних пейзажах особенно неповторим.
В самом центре архитектурного ансамбля красуется своим великолепием белокаменный Троицкий собор.
Именно здесь обретены чудотворные мощи преподобного Сергия Радонежского — главная святыня Троице-Сергиевой Лавры.
Тут и была написана «Троица» — уникальный шедевр древнерусской иконописи и самое знаменитое творение Андрея Рублева, находящаяся сегодня на хранении в Третьяковской галерее.
Непременно наберите целебной воды из святых лавровских родников, о целебных свойствах которой слагают легенды…
11:00 Отъезд во Владимир.
14:00 Обед (если выбран тариф HB).
15:00 Побывать во Владимире — это значит побывать в кафедральном Успенском соборе и увидеть шедевральные фрески Андрея Рублева, лицезреть неповторимые белокаменные узоры княжеского Дмитриевского собора.
17:00 Размещение в историческом центре города Владимира — в гостинице «Левитан» 3*.
В шаговой доступности от гостиницы на Соборной площади установлена главная городская Елка, а рядом новогодняя ярмарка. Каждый желающий может встретить Новый год под залпы салюта вместе с горожанами у городской елки.
Подготовка к Новому году.
22:00 Новогодний Банкет в одном из лучших ресторанов города Владимира «Панорама» за доп. плату.
Суздаль - Владимир
09:00-11:00 Поздний завтрак.
12:00 Отъезд в Суздаль.
13:00 Обед (если выбран тариф HB).
14:00 Зимний древний Суздаль!
В этом городе, как ни в одном другом, Вы проникнетесь подлинным духом древней матушки-Руси и полностью растворитесь в глубине ее истории.
Можно любоваться древними красотами Суздаля практически в нетронутом и прекрасно отреставрированном виде, это город — открытка!
Суздальский Кремль с архитектурой Рождественского собора, Покровский и Ризоположенский монастыри, многочисленные посадские церкви с неповторимой архитектурой.
18:00 Возвращение во Владимир.
Кострома - Ярославль
08:00 Завтрак.
09:00 И снова в путь в официальную Родину Снегурочки — Кострому.
12:30 Знакомство с Костромой начнется с площади Ивана Сусанина, именуемой «сковорода», старинные Торговые ряды поразят Вас своими масштабами.
Непременно сделайте романтичное фото в беседке Островского.
Вы побываете в Богоявленско-Анастасиином монастыре, где находится одна из особо почитаемых православных святынь — чудотворная икона Федоровской Божией Матери (XIII в.).
14:00 Обед (если выбран тариф HB).
15:00 Отъезд в Ярославль.
16:30 Вэтот день своё гостеприимство продемонстрируют Ярославль.
На обзорной экскурсии по Ярославлю Вы убедитесь, весь его облик пронизан стариной и неповторимым обаянием — это одна «сплошная достопримечательность»!
Мы будем любоваться древнейшими белокаменными памятниками архитектуры, словно выросшими из снега.
Иногда Вы будете чувствовать запах печного дыма… да, да… некоторые здания до сих пор отапливаются печным образом.
19:00 Размещение в гостинице «Азимут Хотел Ярославль» 4*.
Ростов Великий - возвращение в Санкт-Петербург
08:00 Завтрак.
09:00 Отъезд в Ростов Великий.
10:00 Экскурсия по Ростову Великому (архитектура Ростовского кремля).
Ансамбли архиерейского двора, Соборной площади и Митрополичьего сада.
11:30 Отъезд в Санкт-Петербург, по дороге — свободное время на обед (ориентировочное время прибытия в Санкт-Петербург — 23:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и типа питания, руб:
|Комфортность тура
|Кат. номера
|Стоимость тура на базе питания
|Доплата за SGL
|Скидка
|BB
|HB
На осн. месте
детям до 16 лет
На доп. месте
взр. /реб. до 16 лет
|Комфорт
|Стандарт
|28 900
|31 900
|9 900
|900
|1 500 / 3000
- BB (завтраки) — 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак);
- HB (полупансион) — 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак);
Список гостиниц:
- Сергиев Посад, гостиница «Посадский» 3* – 1 ночь;
- Владимир, гостиница «Левитан» 3* – 2 ночи;
- Ярославль, гостиница «Азимут Хотел Ярославль» 4* – 1 ночь.
Варианты проживания
Гостиница «Посадский» 3
Гостиница расположена в самом центре города Сергиев Посад, в 5 минутах ходьбы от Троице-Сергиевой Лавры. Отель был отремонтирован в 2014 году. На всей территории отеля предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Все номера отеля «Посадский» оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и принадлежностями для чая/кофе. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
«Азимут Хотел Ярославль» 4
Гостиница «Левитан» 3
Отель «Левитан» расположен во Владимире, в 200 метрах от Успенского собора. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номера. В отеле предоставляются услуги экскурсионного бюро и проводятся вечерние развлекательные мероприятия.
Во всех номерах есть шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются постельное белье и полотенца. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на сад. В номерах установлен холодильник.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-х номерах
- Питание согласно выбранному типу: BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак) HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
- BB (завтраки) - 2 день (завтрак), 3 день (завтрак), 4 день (завтрак), 5 день (завтрак)
- HB (полупансион) - 1 день (обед), 2 день (завтрак + обед), 3 день (завтрак + обед), 4 день (завтрак + обед), 5 день (завтрак)
- Экскурсионное обслуживание по программе (включая входные платы и услуги местных гидов)
- Транспортное обслуживание автобусом 1 класса
- Транспортная страховка
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не входящее в выбранный тариф
- Новогодний банкет: банкет холл - новогодняя ночь с развлекательной программой - 9 000 руб. /чел. залы основного ресторана - новогодняя ночь с минимальной программой (дед мороз и дискотека) - 7 000 руб. /чел
- Банкет холл - новогодняя ночь с развлекательной программой - 9 000 руб. /чел
- Залы основного ресторана - новогодняя ночь с минимальной программой (дед мороз и дискотека) - 7 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость включена транспортная страховка. Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус класса DeLUX;
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо.