Обзорные и познавательные туры Костромы

Найдено 3 тура в категории «Обзорные» в Костроме, цены от 18 900 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
На машине
9 отзывов
2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
«Встречаемся на ж/д вокзале Костромы и отправляемся на обзорную экскурсию по городу»
14 дек в 08:00
17 дек в 08:00
18 900 за человека
С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
Пешая
2 дня
С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
Познакомиться со Снегурочкой и котом Баюном, рассмотреть ледяные фигуры и узнать всё о сыре
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
«Сходите в гости к Снегурочке: познакомитесь с ней самой и её друзьями — домовыми и котом Баюном, послушаете берендеевы легенды, посмотрите кукольную сказку и погуляете среди ледяных фигур»
3 янв в 10:00
30 475 за человека
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
На машине
2 дня
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
Побывать на родине Снегурочки, рассмотреть ювелирные шедевры и погулять по левитановским местам
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
«Во время обзорной экскурсии вы узнаете множество интересных фактов и любопытных историй»
3 янв в 10:00
7 янв в 10:00
26 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    4 ноября 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Спасибо за прекрасные 2 дня в Костроме! Большой плюс - маленькая группа, я была одна и была еще одна пара.
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    Поэтому гид Юлия подошла гибко к рассказываемому материалу и к туру в целом) Самое главное - это позитивный настрой, который создавался) Сама программа прекрасно подойдет для ознакомительной поездки, такое сочетание класической экскурсии по древнему городу + современный музей сыра и лосиная ферма

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • Н
    Наталья
    31 октября 2023
    Привет, Кострома
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
    Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!Организация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
  • Т
    Татьяна
    27 июня 2023
    Привет, Кострома
    Организатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
  • И
    Ирина
    27 июня 2023
    Привет, Кострома
    Съездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
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    и музея Стрельца, экскурсия по Костроме- все было интересно, очень познавательно, при этом не утомительно. А на следующий день- село Красное, паром, Плес и музей Левитана. Поездка была очень впечатляющая!

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Обзорные»

Самые популярные туры этой рубрики в Костроме
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
  2. С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
  3. Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
Какие места ещё посмотреть в Костроме
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
Сколько стоит тур в Костроме в декабре 2024
Сейчас в Костроме в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 18 900 до 30 475. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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