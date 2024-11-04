2 дня
Костромской трип: выходные на Волге с посещением лосиной фермы и дегустацией в Музее сыра
Попробовать «костромское золото», покормить с рук лосят и побывать в деревне 17-18 веков
Начало: Ж/д вокзал Костромы, 10:20-10:45 (прибытие «Ласточ...
«Встречаемся на ж/д вокзале Костромы и отправляемся на обзорную экскурсию по городу»
14 дек в 08:00
17 дек в 08:00
18 900₽ за человека
2 дня
С детьми в Кострому: новогоднее приключение с квестом, мастер-классом и спектаклем
Познакомиться со Снегурочкой и котом Баюном, рассмотреть ледяные фигуры и узнать всё о сыре
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
«Сходите в гости к Снегурочке: познакомитесь с ней самой и её друзьями — домовыми и котом Баюном, послушаете берендеевы легенды, посмотрите кукольную сказку и погуляете среди ледяных фигур»
3 янв в 10:00
30 475₽ за человека
2 дня
Провинция, укутанная снежным одеялом: новогодние каникулы в Костроме и Плёсе
Побывать на родине Снегурочки, рассмотреть ювелирные шедевры и погулять по левитановским местам
Начало: Кострома, точное место и время встречи - по догово...
«Во время обзорной экскурсии вы узнаете множество интересных фактов и любопытных историй»
3 янв в 10:00
7 янв в 10:00
26 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина4 ноября 2024Спасибо за прекрасные 2 дня в Костроме! Большой плюс - маленькая группа, я была одна и была еще одна пара.
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ННаталья31 октября 2023Привет, КостромаОрганизация на высоком уровне. Всё четко,информативно, профессионально и весело!!!
- ТТатьяна27 июня 2023Привет, КостромаОрганизатором тура по Костроме очень довольны. Ни одной накладки, прекрасные гиды, отличная гостиница, хотя мы забронировали тур очень впритык. Всем искренне советую туры по Костроме с данным оператором. Мы провели прекрасные выходные.
- ИИрина27 июня 2023Привет, КостромаСъездили в Кострому и Плес на два дня, а ощущение, как будто неделю путешествовали. И посещение музея сыра, и монастырей,
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Костроме в декабре 2024
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