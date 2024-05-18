От ж/д вокзала – туры в Костроме

Найдено 4 тура в категории «От ж/д вокзала» в Костроме, цены от 17 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Костромской трип: 2 дня на Волге
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
8 отзывов
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
2 июля в 08:00
4 июля в 08:00
17 900 за человека
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900 за человека
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900 за человека
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инна
    18 мая 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
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    не нужно. Плотная экскурсионная программа, гид Ольга - очень крутая, максимально подстраивается под группу. Маленькая группа - большой плюс, все очень гибко (в рамках разумного:). Отель Бизнес отель - хороший вариант для ночевки. Еще раз спасибо)

  • М
    Мила
    3 апреля 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
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    Все хорошо организовано, даже дополнительно посетили чудесный частный музей Быт богатого горожанина (как то так). С экскурсией 400 руб. Свободное время было вечером первого дня и во второй день перед отъездом. Отель достойный, хорошо расположен. Рекомендую всем, кто может себе позволить 20000 на два дня.

    Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно врядПрекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд
  • А
    Анна
    22 января 2024
    Костромской трип: 2 дня на Волге
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
    Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высшийПоездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Волжские просторы. Новый год в Лунёво
    Добрый вечер Виктория! Новый год в Лунево был великолепен. Нам с мужем все очень понравилось. Теперь мы будем сотрудничать с вами постоянно, любим путешествовать по России.

Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «От ж/д вокзала»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Костромской трип: 2 дня на Волге
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  3. Волжские просторы. Рождество в Лунёво
  4. Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Александровский кремль
  2. Церковь Ильи Пророка
  3. Лосиная ферма
Сколько стоит тур в Костроме в июне 2024
Сейчас в Костроме в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 4 тура от 17 900 до 42 900. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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