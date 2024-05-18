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Авторский тур
2 дня
Костромской трип: 2 дня на Волге
Попробовать местный сыр, покормить с рук лосят и побывать в деревне 17 века
Начало: Ж. - д. вокзал Костромы, 10:32 (прибытие Ласточки ...
2 июля в 08:00
4 июля в 08:00
17 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новый год в Лунёво
Экскурсионный тур «Волжские просторы. Новый год в Лунёво» на 4 дня
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
30 дек в 10:00
от 42 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Рождество в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
5 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Волжские просторы. Новогодние каникулы в Лунёво
Начало: городской округ Иваново, Советский район, Вокзальн...
2 янв в 10:00
от 34 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнна18 мая 2024Еду в поезде и пишу этот отзыв) Хочу сказать спасибо за организацию моей поездки в Кострому! Все четко, ниочем думать
- ММила3 апреля 2024Прекрасное первое знакомство с Костромой, посетили все знаковые места. Неожиданно очень понравилась лосиная ферма. Самостоятельно вряд ли туда попала бы.
- ААнна22 января 2024Поездка мне очень понравилась, хороший вариант для путешествия в выходные дни из Москвы. Гид Юлия высший класс!!! Жила я в отеле Премьер, как мне объяснили оптимальный вариант для одноместного размещения. Всем довольна, рада, что поехала! 👍
- ЕЕлена9 января 2024Добрый вечер Виктория! Новый год в Лунево был великолепен. Нам с мужем все очень понравилось. Теперь мы будем сотрудничать с вами постоянно, любим путешествовать по России.
Ответы на вопросы от путешественников по Костроме в категории «От ж/д вокзала»
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