2 день

Обзорная экскурсия, фабрика Деда Мороза

Завтрак в ресторане (шведский стол).

10:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза.

Программа “В гости к Морозу-Мастеру”:

Встреча с Дедушкой Морозом: уникальная возможность попасть на приём к главному зимнему волшебнику.

Приём проходит на фабрике Мороза-Мастера, в Личном кабинете.

Вы узнаете много неожиданного и интересного о жизни Деда Мороза, о его фабрике деревянной игрушки, сможете поделиться творческими достижениями и успехами, получить мудрый совет и доброе наставление, загадаете заветные желания.

Экскурсия: рассказ о волшебной фабрике Мороза-Мастера, где производится великое множество игрушек.

Также гости фабрики узнают о почте Деда Мороза и смогут отправить ему письмо.

Мастер-класс: вместе с художниками-дизайнерами фабрики распишете ёлочные украшения —деревянный или стеклянный шар. Готовое изделие упаковывается в специальную праздничную коробочку.

Игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера»: в старинном сундуке Мороза-Мастера есть игры и забавы на все случаи жизни.

Новогодние и летние, для большой компании и для двоих, застольные и для улицы — игры, в которые с увлечением смогут поиграть дети и взрослые.

Вместе с мастерами фабрики запускаем юлы, осваиваем закидушку и укрощаем малечину-калечину.

Возвращение в гостиницу.