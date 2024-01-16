Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, размещение
16:00 Самостоятельный заезд.
Размещение в гостинице.
Свободное время.
Обзорная экскурсия, фабрика Деда Мороза
Завтрак в ресторане (шведский стол).
10:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.
Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».
По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.
Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.
И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза.
Программа “В гости к Морозу-Мастеру”:
Встреча с Дедушкой Морозом: уникальная возможность попасть на приём к главному зимнему волшебнику.
Приём проходит на фабрике Мороза-Мастера, в Личном кабинете.
Вы узнаете много неожиданного и интересного о жизни Деда Мороза, о его фабрике деревянной игрушки, сможете поделиться творческими достижениями и успехами, получить мудрый совет и доброе наставление, загадаете заветные желания.
Экскурсия: рассказ о волшебной фабрике Мороза-Мастера, где производится великое множество игрушек.
Также гости фабрики узнают о почте Деда Мороза и смогут отправить ему письмо.
Мастер-класс: вместе с художниками-дизайнерами фабрики распишете ёлочные украшения —деревянный или стеклянный шар. Готовое изделие упаковывается в специальную праздничную коробочку.
Игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера»: в старинном сундуке Мороза-Мастера есть игры и забавы на все случаи жизни.
Новогодние и летние, для большой компании и для двоих, застольные и для улицы — игры, в которые с увлечением смогут поиграть дети и взрослые.
Вместе с мастерами фабрики запускаем юлы, осваиваем закидушку и укрощаем малечину-калечину.
Возвращение в гостиницу.
Терем Снегурочки, «Сырные истории»
Завтрак в ресторане (шведский стол).
10:00 Терем Снегурочки.
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья-сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.
Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.
11:30 Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».
В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселимся на интерактивной экскурсии.
13:00 Обед в кафе города.
14:00 Интерактивная программа «Снегуркины приключения»в «Костромской слободе».
Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.
В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.
16:00 Музей «Лес-чудодей».
На въезде в этот сказочный «Дом-сказка» Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».
- Зал 1. Лес — кладовая природы.
Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.
Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле.
- Зал 2. Мир лесных сказок.
Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц: плетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.
- Зал 3. Магия природного материала и металла.
В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.
Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.
Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»
Завтрак в ресторане (шведский стол).
Освобождение номеров.
Вещи можно оставить в гостинице.
11:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.
Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.
Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.
Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.
Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.
14:00 Обед в кафе города.
15:00 Интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.
Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.
Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц Вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы Вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).
Примите участие в рождественских играх.
Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.
Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.
Окончание тура ориентировочно в 16:00-16:30.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».
Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория номеров
|Стандарт
|Комфорт
|Основное / Дополнительное
|Основное / Дополнительное
|Взрослые
|33 900 / 31 800
|35 100 / 32 800
|Дети до 12 лет
|32 800 / 30 700
|33 400 / 31 700
|Дети до 3 лет без места
|14 500
|14 500
Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Гостиница «Снегурочка»
Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.
Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.
Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.
В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда
- Экскурсионная программа
- Услуги экскурсовода-групповода
- Услуги транспорта
- Развлекательная программа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
- Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
- Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб. /чел
- Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки (по желанию)
- Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
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