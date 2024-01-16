Новогоднее путешествие по Костроме

Приглашаем провести лучшие новогодние каникулы в прекрасной Костроме и встретиться с Дедушкой Морозом и Снегурочкой! Вы узнаете много неожиданного и интересного о жизни Деда Мороза и его внучки, загадаете заветные желания и отправитесь на мастер-класс, где вместе с художниками-дизайнерами распишете ёлочные украшения. А еще Вы познакомитесь с жителями Сумароковского лосиного заказника и побываете в Музее сыра.
4.33
3 отзыва
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Новогоднее путешествие по Костроме
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Сырные истории
Сырные истории
Узнаем о сырных байках и традициях разных народов и повеселимся на интерактивной экскурсии
В гостях у Снегурочки
В гостях у Снегурочки
Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья — сказочные герои
Дружелюбные животные
Дружелюбные животные
Угостим подрастающих лосят морковкой и даже сможем погладить и сфотографироваться с самыми любопытными из них

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, размещение

16:00 Самостоятельный заезд.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

Прибытие, размещениеПрибытие, размещениеПрибытие, размещениеПрибытие, размещение
2 день

Обзорная экскурсия, фабрика Деда Мороза

Завтрак в ресторане (шведский стол).

10:00 Обзорная экскурсия по центру новогодней Костромы.

Парадная площадь города — сердце Костромы, ее визитная карточка — это площадь Сусанинская в народе называемая «сковородкой».

По периметру площади стоят самые нарядные и представительные здания эпохи позднего классицизма ХIХ века: дом Борщова, губернские присутственные места, гауптвахта, пожарная каланча — лучшая пожарная каланча российской провинции — это в северной части площади, а на противоположной стороне, на месте старого торга, находится около 15 каменных рядов.

Самые крупные Красные ряды со встроенной в них церковью Спаса и Большие Мучные ряды.

И впервые, спустя век, возвышается возрожденный золотой купол колокольни Успенского собора бывшего Костромского кремля.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Поездка в Нерехту на фабрику Деда Мороза.

Программа “В гости к Морозу-Мастеру”:

Встреча с Дедушкой Морозом: уникальная возможность попасть на приём к главному зимнему волшебнику.

Приём проходит на фабрике Мороза-Мастера, в Личном кабинете.

Вы узнаете много неожиданного и интересного о жизни Деда Мороза, о его фабрике деревянной игрушки, сможете поделиться творческими достижениями и успехами, получить мудрый совет и доброе наставление, загадаете заветные желания.

Экскурсия: рассказ о волшебной фабрике Мороза-Мастера, где производится великое множество игрушек.

Также гости фабрики узнают о почте Деда Мороза и смогут отправить ему письмо.

Мастер-класс: вместе с художниками-дизайнерами фабрики распишете ёлочные украшения —деревянный или стеклянный шар. Готовое изделие упаковывается в специальную праздничную коробочку.

Игровая программа «Затеи и забавы Мороза-Мастера»: в старинном сундуке Мороза-Мастера есть игры и забавы на все случаи жизни.

Новогодние и летние, для большой компании и для двоих, застольные и для улицы — игры, в которые с увлечением смогут поиграть дети и взрослые.

Вместе с мастерами фабрики запускаем юлы, осваиваем закидушку и укрощаем малечину-калечину.

Возвращение в гостиницу.

Обзорная экскурсия, фабрика Деда МорозаОбзорная экскурсия, фабрика Деда МорозаОбзорная экскурсия, фабрика Деда МорозаОбзорная экскурсия, фабрика Деда Мороза
3 день

Терем Снегурочки, «Сырные истории»

Завтрак в ресторане (шведский стол).

10:00 Терем Снегурочки.

Кот Баюн и его помощники домовые покажут дом, где обитает Снегурочка и ее друзья-сказочные герои, расскажут о чудесах, берендеевых легендах и традициях.

Вы увидите кукольную сказку о Снегурочке и главное-познакомитесь с самой Снегурочкой — прикоснетесь душой к древней сказке о Снегурочке.

11:30 Экскурсия в музей сыра с программой «Сырные истории».

В старинном купеческом особняке конца XVIII века (доме Рещикова) представлена обширная экспозиция по мировой истории сыроделия.

Узнаем о сырных байках и традициях разных народов, сырных рекордах и самых необычных сортах, повеселимся на интерактивной экскурсии.

13:00 Обед в кафе города.

14:00 Интерактивная программа «Снегуркины приключения»в «Костромской слободе».

Архитектурно-этнографический и ландшафтный музей-заповедник за стенами Ипатьевского монастыря — одно из самых популярных и ярких мест Золотого кольца России, музей деревянной архитектуры под открытым небом.

В своей горнице Снегурочка всех потчует чаем с пряниками.

16:00 Музей «Лес-чудодей».

На въезде в этот сказочный «Дом-сказка» Вас дружелюбно встречает «Мишка-Медведь», предлагающий окунуться в страну волшебства и таинственных приключений музея «Лес-Чудодей».

  • Зал 1. Лес — кладовая природы.

Именно здесь складывается представление о лесных сокровищах: ведется занимательный рассказ о целебных и магических свойствах деревьев.

Происходит знакомство с древними ремеслами, процветающими на нашей Богохранимой земле.

  • Зал 2. Мир лесных сказок.

Продолжая знакомство с миром царственного леса, мы окунаемся в атмосферу лесных мифов, легенд, небылиц: плетенные ветви леса-чудодея охотно встречают гостей и как чародеи обволакивают, завораживают и манят к себе.

  • Зал 3. Магия природного материала и металла.

В этом зале персонажи славянских мифов и легенд оживают в металле.

Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.

Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»Терем Снегурочки, «Сырные истории»
4 день

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»

Завтрак в ресторане (шведский стол).

Освобождение номеров.

Вещи можно оставить в гостинице.

11:00 Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси» в Сумароковский лосиный заказник.

Недалеко от Костромы в живописном месте расположена Сумароковская лосиная ферма.

Никаких клеток — вы поразитесь дружелюбной атмосфере заказника, увидите, как заботятся о зверятах.

Угостите подрастающих лосят морковкой и даже сможете погладить и сфотографироваться с самыми любопытными.

Вы близко пообщаетесь не только с лосями и лосятами, но и с сотрудниками фермы. Они расскажут множество удивительных фактов: как и зачем лоси приходят на эту ферму, какая лосиха для самца — самая красивая, для чего у всех лосят здесь есть человеческая мама, которую они узнают, даже повзрослев, и почему лося невозможно приручить.

14:00 Обед в кафе города.

15:00 Интерактивная программа «Рождество ХIХ века» в залах Дворянского собрания.

Вы познакомитесь с рождественскими обрядами и обычаями XIX века, а также узнаете, как именно отмечали этот светлый праздник в Костроме два столетия назад.

Под чутким руководством хозяйки усадьбы и её помощниц Вы самостоятельно изготовите игрушки и нарядите елку в стиле XIX века (по завершении программы Вы сможете забрать изготовленные игрушки на память).

Примите участие в рождественских играх.

Сможете заглянуть в будущее, став участником святочных гаданий.

Возвращение в гостиницу или свободное время в центре города.

Окончание тура ориентировочно в 16:00-16:30.

Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»Тематическая экскурсия «Там, где живут лоси»

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Снегурочка».

Стоимость тура на одного человека в зависимости от размещения, руб:

Категория номеровСтандартКомфорт
Основное / ДополнительноеОсновное / Дополнительное
Взрослые33 900 / 31 80035 100 / 32 800
Дети до 12 лет32 800 / 30 70033 400 / 31 700
Дети до 3 лет без места14 50014 500

Доплата за одноместное размещение – 9 000 руб. /чел.

Варианты проживания

Гостиница «Снегурочка»

3 ночи

Отель «Снегурочка» расположен в 2 км от центра города Кострома, в 350 метрах от Волги. К услугам гостей фитнес-центр, сауна, ресторан, бесплатная парковка и номера с бесплатным Wi-Fi.

Номера отеля «Снегурочка» оснащены кондиционером. Интерьер номеров оформлен в фольклорном стиле и посвящен Снегурочке. В числе удобств телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Тапочки и халаты предлагаются за дополнительную плату.

Ресторан «Метелица» специализируется на блюдах как классической, так и современной русской кухни. Каждое утро для гостей сервируется завтрак «шведский стол». В тереме Снегурочки, расположенном рядом с отелем, гостей ждет живое развлекательное представление и угощение напитками, кроме того, гости могут посетить ледяные палаты, температура в которых составляет -14ºC круглый год.

В 10 км от отеля находится Богоявленский монастырь.

Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»Гостиница «Снегурочка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостинице в номерах выбранной категории
  • Питание: 3 завтрака (шведский стол), 3 обеда
  • Экскурсионная программа
  • Услуги экскурсовода-групповода
  • Услуги транспорта
  • Развлекательная программа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Костромы и обратно
  • Трансфер до/от гостиницы и ж/д вокзала/аэропорта
  • Доплата за одноместное размещение - 9 000 руб. /чел
  • Посещение Ледяной комнаты в Тереме Снегурочки (по желанию)
  • Дополнительные развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Кострома
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
А
16 янв 2024
Спасибо большое гиду Евгении Фёдоровне очень интересно и профессионально рассказывала об истории Костромы. В фабрике художественной росписи очень интересно, особенно дедушка мороз, дети от него в восторге, мастер-класс великолепный. Ферма
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лосей очень скудно, как и в Дворянском собрании-ничего не рассказывают о здании, их жителях, только покрутить игрушки и погадать, а там представлена целая экспозиция и не одна. Гостиница снегурочка - холодно на первом этаже в номере, туалеты не работают, холодильники не включают, кровати вот-вот сломаются. Можно тур уместить в 1-2 дня.
Принимающая сторона даже не знали, что люди два часа ждут автобус в холле отеля. Спасибо за то, что организовали бонус в Ипатьевский мужской монастырь. Тур вытянул гид весь.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчили некоторые организационные моменты
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в туре. Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества организации в туре. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

И
18 янв 2024
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр разных сортов от местных сыроваров.
Путешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сырПутешествие в Кострому замечательное! Особенно понравилась лосиная ферма и музей сыра. Кстати, приобрели вкуснейший, свежий сыр
А
16 янв 2024
Тур превзошел все наши ожидания, Гостиница 5 Баллов, новогодний банкет отличный, еда очень вкусная, развлечения на празднике супер! Экскурсионная программа на следующий день очень интересная как для взрослых, так и для детей) экскурсовод очень добросовестная, с душой все рассказывала и показывала) от тура у нашей семьи остались только положительные эмоции, спасибо огромное! Мы обязательно к вам еще обратимся! 👍
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Тур входит в следующие категории Костромы

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