1 день

Переславль-Залесский. Терем Берендея с интерактивной программой. Переезд в Кострому. Новогодний банкет

До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.

07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

08:00 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.

Осмотр достопримечательностей на Красной площади.

Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков.

Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история.

Здесь родился князь Александр Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота.

Согласно легенде, на переславской земле появился на свет царевич Федор – последний представитель из династии Рюриковичей.

Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.

«Дом Берендея» – это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества.

На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки.

Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь.

Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.

Обед.

Переезд в г. Кострому.

Размещение в гостиница «Сусанин Парк-отель 3*», г. Кострома.

Свободное время.

Подготовка к встрече Нового года.

Новогодний банкет (включен в стоимость).

Актуальная программа будет опубликована дополнительно.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160