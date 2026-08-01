Здесь, в окружении заснеженных елей, вы сможете насладиться традиционными русскими угощениями, поучаствовать в веселых конкурсах и обрести настроения настоящего разгуляя.
Гости встретятся с народными забавами, праздничными гуляньями и, конечно, с самой Снегурочкой, которая готова поделиться волшебством нового года и подарить каждому частичку сказки.
Программа тура по дням
Переславль-Залесский. Терем Берендея с интерактивной программой. Переезд в Кострому. Новогодний банкет
До места сбора группы участники добираются самостоятельно любым удобным способом.
07:45 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
08:00 Отправление на автобусе в г. Переславль-Залесский.
Осмотр достопримечательностей на Красной площади.
Переславль славится не только красивыми видами и архитектурными шедеврами, многим из которых уже почти 10 веков.
Для такого небольшого городка у него удивительно богатая история.
Здесь родился князь Александр Невский, Переславль любили и часто посещали монархи, а Петр I сделал город колыбелью русского военного флота.
Согласно легенде, на переславской земле появился на свет царевич Федор – последний представитель из династии Рюриковичей.
Посещение терема Берендея с интерактивной экскурсионной программой.
«Дом Берендея» – это сказка, где игра в царство является началом и истоком творчества.
На пороге терема песнями да шутками встречают гостей весёлые берендейки.
Выходит на резное крыльцо сам легендарный Царь.
Говорит гостям слово приветственное и приглашает на веселый русский праздник, который никого не оставит равнодушным.
Обед.
Переезд в г. Кострому.
Размещение в гостиница «Сусанин Парк-отель 3*», г. Кострома.
Свободное время.
Подготовка к встрече Нового года.
Новогодний банкет (включен в стоимость).
Актуальная программа будет опубликована дополнительно.
Обзорная экскурсия по Костроме. Терем Снегурочки. Русский разгуляй
Завтрак в ресторане отеля.
Обзорная экскурсия по г. Костроме, красивейшему городу на Волге, одной из жемчужин Золотого кольца.
Древний купеческий город, который сохранил до наших дней первозданный облик архитектурного ансамбля XVIII века, приоткроет завесу тайны своей неповторимой истории.
В центре расположены:
- Пожарная каланча XIX века – выдающимся памятник классицизма;
- здание Гауптвахты;
- великолепно сохранившийся ансамбль Торговых рядов, которые исправно несут свою службу до сих пор.
Кострома – колыбель династии Романовых. Именно в Ипатьевском монастыре Костромы от опалы Годунова скрывался Михаил Федорович Романов.
Ипатьевский монастырь – главный символ Костромы.
Осмотр территории воссозданного Костромского Кремля, где в Богоявленском соборе хранится чудотворная икона Федоровской божьей матери.
Она была написана около 1239 года и прославлена великими чудесами и исцелениями.
Это самое древнее произведение иконописи Костромы.
Икона издавна почитается как защитница города и охранительница рода Романовых.
Посещение Терема Снегурочки.
Вместе со сказочными героями побываете в настоящем Доме снежной красавицы, удивитесь ее чудесам и попробуете напитки для детей и взрослых в Ледяной комнате.
Русский разгуляй на свежем воздухе на территории отеля.
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Обзорные экскурсии в Плёсе и Суздале
Завтрак в ресторане отеля.
Отправление в г. Плёс.
Обзорная экскурсия по г. Плесу – «столице» русского пейзажа, живописная местность этого города вдохновляла великих художников, певцов, писателей.
Осмотр достопримечательностей города:
- Соборная гора, с которой откроется живописная панорама города;
- Памятник Василию I – это первый и единственный памятник князю Василию I – сыну Дмитрия Донского, многолетнему правителю Русской земли;
- Базарная площадь, на которой высится церковь Воскресения Христова, построенная в 1817 году;
- Набережная Плёса – это вереница двухсотлетних домов, каждый со своей историей. Каменные купеческие владения.
Отправление в г. Суздаль.
Обед.
Создатель маршрута «Золотого кольца» Ю. Бычков, находясь Суздале, назвал его «Сладко-музейный. Город-уникум» и с удивлением отмечал, что людей тут очень много и город очень популярен.
Обзорная экскурсия по г. Суздалю.
В программе:
- посещение главной достопримечательности Суздаля – Суздальского Кремля, по археологическим данным существующего с 10 века;
- Покровский монастырь (со смотровой площадки) – женская обитель, хранящая в себе множество тайн. В XVI веке он служил местом ссылки опальных цариц и женщин знатных боярских фамилий;
- посещение Спасо-Ефимиева монастыря с концертом колокольных звонов и осмотром Спасо-Преображенского собора. В монастыре находится могила князя Дмитрия Михайловича Пожарского – выдающегося русского полководца.
Отправление в г. Москву.
21:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|47 990
|19 000
Варианты проживания
Гостиница «Сусанин Парк Отель»
Отель «Сусанин Парк Отель» находится недалеко от Костромы. Подходит для семейного отдыха с детьми или с компанией. На территории установлены беседки, зоны барбекю. Гордостью отеля является комплекс старорусских бань. Гости могут приятно провести время за игрой в бильярд, настольный теннис или прокатиться на велосипедах. Зимой заливается каток. Путь до центра города на машине займет не более 30 минут.
Для размещения доступны номера различной категории и вместимости. Все номера оформлены в приятных тонах. В каждом из них имеется бесплатный доступы к высокоскоростному интернету, телевизор, небольшой холодильник, телефон. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники и гигиеническими принадлежностями. В некоторых номерах есть сауна.
Каждое утро в отеле накрывается завтрак по системе «шведский стол». На территории отеля работает атмосферный ресторан русской кухни. «БирШтадт» — ресторан с интересным оформлением, а также широким выбором блюд европейской кухни и сортов пива.
Путь до центра города на машине займет не более 30 минут. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около восьми километров, а до аэропорта 13 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостинице
- Питание по программе тура + Новогодний банкет
- Экскурсионное обслуживание согласно программе
- Транспортное обслуживание
- Сопровождение группы и информационная поддержка на маршруте
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Выбор места в автобусе - 1 470 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности организации тура?
- присоединение детских групп к туру - под запрос;
- время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше;
- при количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса;
- компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта;
- данная программа рекомендуется для детей от 6 лет;
- рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом;
- услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место за дополнительную стоимость;
- время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.;
- при самостоятельном бронировании туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от туроператора/турагента причинам, не производится.
Как организовано питание?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу по программе. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.