Горные лыжи для начинающих: мастер-класс в Красной Поляне

Мечтаете освоить горные лыжи? Этот мастер-класс в Красной Поляне поможет вам сделать первый шаг в мир горнолыжного спорта
Этот мастер-класс на Красной Поляне - идеальная возможность для новичков познакомиться с горными лыжами.

Под руководством опытного инструктора участники освоят базовые навыки: от правильной фиксации ботинка до безопасного спуска по учебной
читать дальше

трассе. В программе также предусмотрено обучение правилам поведения на склоне и технике падения. Занятие подходит как взрослым, так и детям от 5 лет. Не упустите шанс почувствовать себя уверенно на лыжах и насладиться захватывающим спуском

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎿 Научитесь кататься с нуля
  • 👨‍🏫 Опытный инструктор
  • 🛡️ Безопасность на склоне
  • 👶 Подходит для детей и взрослых
  • 🏔️ Прекрасные виды Красной Поляны
Горные лыжи для начинающих: мастер-класс в Красной Поляне© Полина
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Что можно увидеть

  • Хребет Аибга

Описание мастер-класса

Курорт располагается на склонах хребта Аибга, который в верхней своей части представлен особой формой горного рельефа — цирками. Именно благодаря этой фишке сезон на Красной Поляне продолжается дольше всего: с декабря по начало мая.

Во время мастер-класса вы получите базовые знания и навыки по катанию на горных лыжах:

  • Избавитесь от страхов, чтобы кататься не в напряжении, а в удовольствие
  • Познакомитесь с правилами использования горнолыжного ботинка, переноски лыж, фиксации ботинка в креплении лыжи
  • Узнаете правила безопасного пребывания на склоне и алгоритм падения на лыжах
  • А затем на практике отработаете навыки подъёма в гору и остановки на лыжах, совершения поворотов, посадки и высадки на подъёмниках

Организационные детали

  • Программа подходит взрослым и детям с 5 лет
  • До места встречи вы добираетесь самостоятельно на закрытом подъёмнике в полной экипировке (горные лыжи, ботинки, палки, шлем, солнцезащитная маска, перчатки, верхняя одежда)
  • Прокат снаряжения и ски-пасс оплачиваются отдельно:
    — Стоимость «Дневного» ски-пасса (неограниченное количество подъёмов и спусков в день с 8:30 до 16:30) на взрослого (15 лет и старше) начинается от 3900 ₽, детского (с 7 до 14 лет) — от 2300 ₽, детям 5 и 6 лет необходимо приобрести в кассе курорта ски-пасс за символическую сумму — 1 ₽
    — Стоимость проката взрослого базового оборудования (горные лыжи, ботинки, палки) начинается от 1700 ₽, детского — от 1000 ₽
  • Шлем, маска, перчатки, специальный горнолыжный костюм идут в прокате как дополнительные услуги и оплачиваются отдельно от базового комплекта. В целях безопасности наличие шлема у детей обязательно, взрослым — крайне желательно
  • Мастер-класс проведу я или другой инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В верхнем городе курорта Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов на Красной поляне
Привет! Меня зовут Полина. Я пиарщик по образованию, инструктор по горным лыжам и спортивный психолог по призванию. Имею лицензию Национальной Лиги Инструкторов (NLI). Тружусь инструктором по горным лыжам на курорте
читать дальше

«Красная Поляна» с 2017 года. За это время изучила курорт вдоль и поперёк: знаю специфику трасс, лучшие места для фотографий и комфортного apres ski. Постоянно прохожу курсы повышения квалификации по катанию на горных лыжах и психологии в горнолыжном спорте.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Красной поляны

