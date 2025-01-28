Трансфер с аттестованным гидом предлагает больше, чем просто поездку.
Путешественники смогут погрузиться в историю Красной Поляны, увидеть знаковые места и сделать остановки по своему усмотрению.
Комфортабельный автомобиль Mercedes E-class обеспечит удобство, а гид расскажет о местных достопримечательностях и ответит на все вопросы. Это идеальный способ добраться из аэропорта в отель и узнать больше о регионе
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортабельный Mercedes E-class
- 🗺️ Профессиональный гид
- 🏞️ Возможность остановок на маршруте
- 📚 Узнайте историю региона
- 💧 Питьевая вода в автомобиле
- 🔌 Зарядные устройства в пути
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Трансфер с гидом на Красную Поляну подходит для любого времени года. Независимо от месяца, вы сможете насладиться комфортом и узнать много нового о регионе.
Сейчас декабрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ахштырская пещера
- Скайпарк
- Горная река Мзымта
- Нарзанный источник
- Водопад Пасть дракона
- Смотровая площадка в ущелье Ахцу
- Краснополянские дольмены
- Водопад Девичьи слёзы
- Олимпийская деревня
Описание трансфер
Водитель встретит вас на парковке аэропорта и поможет с багажом.
Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes E-class, укомплектованном питьевой водой и зарядными устройствами.
По дороге в Красную Поляну мы можем посетить следующие локации:
- Ахштырскую пещеру, где была обнаружена стоянка неандертальца
- Развалины византийского храма 10 века
- Скайпарк — самый длинный подвесной пешеходный мост в России
- берег горной реки Мзымта — можем здесь остановиться и попить кофе
- нарзанный источник
- водопад Пасть дракона высотой 43 метра
- смотровую площадку в ущелье Ахцу
- краснополянские дольмены — древние мегалитические сооружения, которые появились за 3000 лет до н. э.
- живописный водопад Девичьи слёзы высотой 12 метров
- любой из трёх горнолыжных курортов, включая Олимпийскую деревню
Все остановки в данных локациях — на ваше усмотрение.
Организационные детали
- Время поездки может быть сокращено по желанию путешественников, но не превышает 2 часов
- Предупредите нас до бронирования, если вы везёте с собой лыжи, сноуборд или другой негабаритный груз
- Если вы путешествуете большой компанией, мы можем встретить вас на минивэне — подробности в переписке
- Сопровождать вас бду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели экскурсии для 1107 туристов
Добрый день, дорогие гости! Меня зовут Василий, вместе с моей командой водителей и проводников буду рад познакомить вас с природой и красотами Абхазии и Краснодарского края. Мы проводим поездки позитивно и доброжелательно и с большим вниманием относимся к индивидуальным пожеланием путешественников. Есть возможность выбора автомобиля. Надеемся на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
28 янв 2025
Добрый день! Хотим выразить благодарность нашему гиду Василию за приятную и познавательную поездку! Рекомендуем!
Входит в следующие категории Красной поляны
