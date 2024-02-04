Отправиться на прогулку по зимнему лесу, выкопать стол в снегу и устроить пикник на поляне
Небольшая дистанция, комфортный темп, привал прямо в снегу, согревающий чай, заснеженный лес и горы вокруг — это приключение запомнится вам надолго!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Мы с вами пройдём по заснеженному лесу до поляны с видами на окружающие долину снежные вершины. Устроим привал прямо в снегу — стол и сиденья выкопаем, а чай сделаем на горелке из растопленного снега. Добираться будем на снегоступах — специальном снаряжении. Они надеваются на обувь, распределяют вес человека по большей площади и позволяют передвигаться по снегу, не проваливаясь в него.
Кому подойдёт маршрут
Поход подойдёт как новичкам, которые хотят попробовать новый вид зимнего отдыха и отдохнуть от суеты горнолыжных курортов, так и опытным походникам. Специальная физическая подготовка не требуется: это лёгкий прогулочный маршрут, на котором есть небольшие подъёмы в гору.
Продолжительность — от 4 до 6 часов (по согласованию с участниками), протяжённость — 4,5 км, общий набор высоты — 250 м.
Можете взять с собой детей. Ребёнок обязательно должен быть в сопровождении взрослого. Во время движения по маршруту темп и прокладку тропы в снегу гид будет подстраивать под возможности группы.
Организационные детали
- В стоимость включено: услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение (снегоступы, треккинговые палки, рюкзак для личных вещей, коврик-сидушка), горячий чай на маршруте
- Из обязательных дополнительных расходов — ски-пасс для подъёма и спуска на канатной дороге: от 1000 руб. (в зависимости от сезона). Также отдельно оплачивается питание (можно заказать у гида или взять с собой).
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер, стоимость уточняйте в переписке.
- Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Особенности формата
- Перед выходом гид проведёт инструктаж по технике безопасности на маршруте
- Все участники подписывают соглашение о принятии ответственности за собственную жизнь при прохождении маршрута в горной местности
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на нижней станции канатной дороги «Газпром Альпика»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.