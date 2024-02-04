Маршрут отлично подойдёт тем, кто хочет открыть для себя новый вид зимнего отдыха — походы на снегоступах. Небольшая дистанция, комфортный темп, привал прямо в снегу, согревающий чай, заснеженный лес и горы вокруг — это приключение запомнится вам надолго!

за 1-2 человека или 7000 руб. за человека, если вас больше

Описание

Что вас ожидает

Мы с вами пройдём по заснеженному лесу до поляны с видами на окружающие долину снежные вершины. Устроим привал прямо в снегу — стол и сиденья выкопаем, а чай сделаем на горелке из растопленного снега. Добираться будем на снегоступах — специальном снаряжении. Они надеваются на обувь, распределяют вес человека по большей площади и позволяют передвигаться по снегу, не проваливаясь в него.

Кому подойдёт маршрут

Поход подойдёт как новичкам, которые хотят попробовать новый вид зимнего отдыха и отдохнуть от суеты горнолыжных курортов, так и опытным походникам. Специальная физическая подготовка не требуется: это лёгкий прогулочный маршрут, на котором есть небольшие подъёмы в гору.

Продолжительность — от 4 до 6 часов (по согласованию с участниками), протяжённость — 4,5 км, общий набор высоты — 250 м.

Можете взять с собой детей. Ребёнок обязательно должен быть в сопровождении взрослого. Во время движения по маршруту темп и прокладку тропы в снегу гид будет подстраивать под возможности группы.

Организационные детали

В стоимость включено: услуги гида-инструктора, всё необходимое снаряжение (снегоступы, треккинговые палки, рюкзак для личных вещей, коврик-сидушка), горячий чай на маршруте

Из обязательных дополнительных расходов — ски-пасс для подъёма и спуска на канатной дороге: от 1000 руб. (в зависимости от сезона). Также отдельно оплачивается питание (можно заказать у гида или взять с собой).

До места встречи вам нужно добраться самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер, стоимость уточняйте в переписке.

Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

Особенности формата