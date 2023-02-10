4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Снегоступинг в Красной Поляне
Освоить необычный способ передвижения по снегу и полюбоваться фантастическими горными панорамами
Начало: В Красной Поляне
5 мар в 09:00
7 мар в 09:00
от 9000₽ за всё до 12 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горные лыжи для начинающих
Мечтаете освоить горные лыжи? Этот мастер-класс в Красной Поляне поможет вам сделать первый шаг в мир горнолыжного спорта
Начало: В верхнем городе курорта Красная Поляна
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
8000₽ за экскурсию
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На снегоступах - по горам Красной Поляны
Уникальная возможность для зимнего отдыха: прогулка на снегоступах по живописным местам Красной Поляны. Подходит для всех, включая детей
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Альпика...
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 февраля 2023Шикарный мини маршрут, на красной поляне, гид Сергей, старый советский турист, знающий и любящий то чем занимается!!! Виды потрясающие!!! Рекомендую!!!
- ЮЮлия8 февраля 2022Очень все понравилось. Идеальный вариант для тех, кто по каким-то причинам не может кататься. Гид по нашей просьбе не давал
- ЮЮлия7 февраля 2022Отлично провели время!
Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Уникальный опыт»
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