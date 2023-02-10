Уникальный опыт – экскурсии на Красной поляне

Найдено 3 экскурсии в категории «Уникальный опыт» на Красной поляне, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Снегоступинг в Красной Поляне
Пешая
На снегоступах
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Снегоступинг в Красной Поляне
Освоить необычный способ передвижения по снегу и полюбоваться фантастическими горными панорамами
Начало: В Красной Поляне
5 мар в 09:00
7 мар в 09:00
от 9000 за всё до 12 чел.
Горные лыжи для начинающих: мастер-класс в Красной Поляне
2 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Горные лыжи для начинающих
Мечтаете освоить горные лыжи? Этот мастер-класс в Красной Поляне поможет вам сделать первый шаг в мир горнолыжного спорта
Начало: В верхнем городе курорта Красная Поляна
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
8000 за экскурсию
На снегоступах - по горам Красной Поляны
Пешая
На снегоступах
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На снегоступах - по горам Красной Поляны
Уникальная возможность для зимнего отдыха: прогулка на снегоступах по живописным местам Красной Поляны. Подходит для всех, включая детей
Начало: На нижней станции канатной дороги «Газпром Альпика...
Завтра в 09:00
4 мар в 09:00
от 18 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 февраля 2023
    Снегоступинг в Красной Поляне
    Шикарный мини маршрут, на красной поляне, гид Сергей, старый советский турист, знающий и любящий то чем занимается!!! Виды потрясающие!!! Рекомендую!!!
    Шикарный мини маршрут, на красной поляне, гид Сергей, старый советский турист, знающий и любящий то чемШикарный мини маршрут, на красной поляне, гид Сергей, старый советский турист, знающий и любящий то чем
  • Ю
    Юлия
    8 февраля 2022
    Снегоступинг в Красной Поляне
    Очень все понравилось. Идеальный вариант для тех, кто по каким-то причинам не может кататься. Гид по нашей просьбе не давал
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    нам большие нагрузки. Но, тем не менее, мы узнали и что такое проход по "целине", и поднимались по сугробам в гору, и спускались с горы. В меру устали, конечно. Все имеет свои нюансы и прелесть. Гид нас во всем поддерживал. Вовремя давал отдохнуть и отдышаться. По ходу вел познавательный рассказ о местной природе. Очень разнообразили наш отдых. И кроме того полезно.

    Очень все понравилось. Идеальный вариант для тех, кто по каким-то причинам не может кататься. Гид поОчень все понравилось. Идеальный вариант для тех, кто по каким-то причинам не может кататься. Гид по
  • Ю
    Юлия
    7 февраля 2022
    Снегоступинг в Красной Поляне
    Отлично провели время!

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Уникальный опыт»

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Сколько стоит экскурсия по Красной поляне в марте 2025
Сейчас на Красной поляне в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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