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нам большие нагрузки. Но, тем не менее, мы узнали и что такое проход по "целине", и поднимались по сугробам в гору, и спускались с горы. В меру устали, конечно. Все имеет свои нюансы и прелесть. Гид нас во всем поддерживал. Вовремя давал отдохнуть и отдышаться. По ходу вел познавательный рассказ о местной природе. Очень разнообразили наш отдых. И кроме того полезно.