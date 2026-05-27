Вы проедете через Гагру, побываете в Сухуме, посетите Драндский собор и прогуляетесь по ущелью Черниговка.
Насыщенный день завершится в источниках Кындыг, где можно расслабиться в грязевых бассейнах и минеральных ваннах.
Описание экскурсии
Примерный тайминг
5:30–6:30 — сбор путешественников
Выезд из Сочи, Хосты, Мацесты, Адлера, Сириуса, Красной Поляны и Эсто-Садка.
6:30–7:00 — прохождение границы
Встреча сопровождающего и переход пограничного контроля России и Абхазии.
7:00–7:15 — посадка в транспорт
Распределение по местам, инструктаж по технике безопасности и особенностям связи в роуминге.
7:15–7:50 — Гагра
Парк принца Ольденбургского, фотостоп у ресторана «Гагрипш».
7:50–8:20 — дорога в сторону Юпшарского каньона
8:20–8:50 — завтрак (чай, сахар, хлеб, сыр)
8:50–9:30 — дегустация
Вино, чача, коньяк, бальзамы, мясо и сыр местного производства.
9:30–11:30 — дорога в Сухум
11:30–12:30 — Сухум
Набережная Махаджиров, фонтан с золотыми грифонами, кафе «Брехаловка».
12:30–14:00 — дорога и обед в кафе (по желанию)
14:00–14:20 — дорога в Черниговку
14:20–15:00 — Черниговка
Прогулка по экологическому маршруту, горная река Малая Мачара, водопады.
15:00–15:30 — дорога в Дранду
15:30–16:00 — Драндский собор
Храм Успения Божьей Матери — одна из древнейших христианских построек Абхазии с мироточащей иконой, святой источник и купель. По желанию — подъём на Сухумском фуникулёре.
16:00–16:30 — дорога в Очамчырский район
16:30–18:00 — Кындыг
Термальные источники: горячие минеральные ванны, грязевые бассейны, гидромассаж.
18:00–20:30 — дорога к границе, прохождение и санитарные остановки по пути
20:30–21:30 — возвращение
Организационные детали
- Поездка проходит на автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (обязательные)
- Кындыг: 400 ₽ за чел., дети до 11 лет — 300 ₽
- Черниговка: 400 ₽ за чел., дети до 11 лет — 300 ₽
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед: средний чек от 800 ₽ за чел.
- Драндский собор, купель, святой источник: 300 ₽ за чел.
- Село Лыхны и храм: 300 ₽ за чел.
- Фуникулёр (смотровая площадка с видом на Сухум): 300 ₽ за чел.
- Качели: от 1000 ₽ за чел.
- Зиплайн: от 1000 ₽ за чел.
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — свидетельство о рождении со штампом о гражданстве или загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Детский (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|1140 ₽
|Пенсионный (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|1330 ₽
|Взрослый (Курортный городок Адлера, центр Адлера, ФТ Сириус)
|1520 ₽
|Детский (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|1615 ₽
|Пенсионный (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|1805 ₽
|Взрослый (центр Сочи, Хоста, Мацеста)
|1995 ₽
|Детский (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|2565 ₽
|Пенсионный (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|2755 ₽
|Взрослый (Красная поляна, Роза хутор, Газпром Лаура)
|2945 ₽