-
5%
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
«В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«В стоимость включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Красной Поляны)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8010 ₽
8900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия6 ноября 2025Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная с орг. вопросов и
- ССветлана25 октября 2025Спасибо Адгуру за короткое, но приятное путешествие по Абхазии. Остались исключительное приятные воспоминания!
- ЕЕкатерина31 августа 2025Адгур просто топ. Знает все про свою страну от А до Я. И за жизнь поболтали, и историю страны и всех мест нам рассказал подробно и не нудно. Великолепно провели весь день. Спасибо! 🤝
- ЮЮлия12 августа 2025Это было замечательное путешествие по Абхазии с гидом Адгуром. Это было наше первое посещение Абхазии. За один день мы посетили
- ннелли22 июля 2025Отлично организованная экскурсия, гид блестяще образован, большой патриот своей странв
- ААлёна12 июня 2025Адгуру отдельное спасибо за интересную подачу исторических фактов. Прекрасное знание истории и любовь к стране, традициям сделали наше путешествие очень познавательным!
- ЮЮлия18 мая 2025Нам экскурсия очень понравилась! Комфортная машина, персональный подход, порадовало, что можно поменять маршрут в соответствии с нашими запросами, поездка сопровождалась интересными рассказами об истории Абхазии
- ССветлана8 мая 2025Нам очень понравилась экскурсия. Мы наполнились не только красотой природы, мощью гор, но и знаниями. Потрясающий, умный, доброжелательный, талантливый экскурсовод,
- ММотрий6 мая 2025Очень замечательно! 10 из 10!!
- ТТатьяна10 апреля 2025Добрый день. Хотим выразить огромную благодарность за такую замечательную поездку!!! Адгур профессионал своего дела, очень приятно иметь дело с человеком,
- ККатерина24 марта 2025Это был саааамый лучший тур в моей жизни!
Интересный гид Домэй, прекрасные дегустации, было очень интересно, весело и вкусно!
Однозначно ВСЕ рекомендую!!!
- ЕЕлена31 октября 2024Первое путешествие в Абхазию осуществили с гидом Даниэлем!
Хочу отметить основное! Начиная от организационных моментов и до окончания экскурсии-все продуманно и
- ЛЛариса23 октября 2024Спасибо Вам, Адгур, за помощь нам в открытии красивейших мест. Мы обязательно вернёмся.
Спасибо за чудесный день полный впечатлений!
- аандрей4 августа 2024Посетили экскурсию с Даниэль Валерьевичем 3 августа 2024.
Довольны всем!
Забрали от отеля вовремя.
С начала поездки рассказывал историю создания Красной поляны, Розы
- ККсения22 июля 2024Экскурсия вышла очень информативной, интересно было познакомиться с историей и местностями Абхазии,Гид рассказывает все подробно, а маршрут корректируется по желанию! Всем советую!
- ААлексей26 июня 2024Нам очень понравилось! Были семьей. Оптимальная программа для первого посещения Абхазии. Не много времени, достаточное количество впечатлений, информации и меток
- ААрмен16 июня 2024Нашим гидом был Гамлет. Все прошло прекрасно.
- ГГульнара15 мая 2024Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсию проводил по рекомендации Адгура.
У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела!
Мало того что
- ООльга11 мая 2024Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
