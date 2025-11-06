читать дальше

Хутор.

На границе правда простояли в машине 2 часа!

Возможно, рациональнее добраться до границы на такси, пройти её самим за 15 минут и встречаться с гидом уже со стороны Абхазии. Час времени точно сэкономите!



По дорогам Абхазии Даниэль уже рассказывал про свою Родину, интересные факты из своей жизни.



Посетили все прописанные достопримечательности и даже несколько «мелких» такие как:

Голубое озеро,

Каменный мешок,

Реликтовый, «сказочный» лес,

Смотровую площадку на Большой провал.



Пообедали в ресторанном комплексе «абхазский двор», все заказанное было вкусно!

На обратном пути заехали на дегустацию меда, даже если не сильно его любите, все равно можно заехать.

Особенно интересно будет детям. Покажут всю «работу пчел» в ульях под стеклом, можно даже взять пчел на руку!

Весь день прошел насыщенно, интересно, в красивейших местах Абхазии!

Не возможно не полюбить эти места!!!



Спасибо организаторам этой экскурсии!

Спасибо Даниэлю за качественную программу и интересные рассказы!!!