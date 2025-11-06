Мои заказы

Дегустации на экскурсиях на Красной поляне – попробуйте новое на вкус

Найдено 3 экскурсии в категории «Дегустационные туры» на Красной поляне, цены от 8010 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Малое кольцо Абхазии из Красной Поляны
На машине
9 часов
-
5%
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Незабываемое путешествие по Малому кольцу Абхазии из Красной Поляны
Путешествие по живописным местам Абхазии: Гагра, озеро Рица, Юпшарское ущелье. Увлекательные истории, культурные традиции и великолепные виды ждут вас
Начало: Из вашего отеля в Красной Поляне
«В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, меда и сыра (по желанию), а также остановка на обед в кафе национальной кухни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 000 ₽20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
На машине
11 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия на Красной Поляне
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией, где каждый шаг открывает что-то невероятное. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Из отеля на Красной Поляне
«В стоимость включена дегустация спиртных напитков, мёда и сыра»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
22 000 ₽ за всё до 5 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Красной Поляны)
На машине
5.5 часов
-
10%
4 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастроэкскурсия по Абхазии (из Красной Поляны)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«И конечно, вам предложат несколько видов вин и знаменитую чачу, «лекарство от всех болезней», — дегустацию дополнят рассказы о его производстве и о том, какое вино предпочитают сами абхазы»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
8010 ₽8900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    6 ноября 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Хотелось бы сказать огромное спасибо Адгуру за великолепную экскурсию по Абхазии. Все было просто идеально, начиная с орг. вопросов и
    читать дальше

    заканчивая самим туром.

    Интеллигентный интеллектуал с филологическим образованием. Изумительный рассказчик. Настолько структурированная подача материала и просто захватывающее повествование. Слушали раскрыв рот. Вся история Абхазии от и до.

    Посетили все что было заявлено по программе и даже больше.
    Шикарные локации, удобный и выверенный тайминг, душевное знакомство с национальной кухней, заезд (по нашей просьбе) на дегустацию вина, сыров и прочих местных деликатесов с бонусным сбором урожая абхазских мандаринов))

    Замечательный день, замечательная страна, замечательный гид!
    Еще раз огромное спасибо!

  • С
    Светлана
    25 октября 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Спасибо Адгуру за короткое, но приятное путешествие по Абхазии. Остались исключительное приятные воспоминания!
  • Е
    Екатерина
    31 августа 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Адгур просто топ. Знает все про свою страну от А до Я. И за жизнь поболтали, и историю страны и всех мест нам рассказал подробно и не нудно. Великолепно провели весь день. Спасибо! 🤝
  • Ю
    Юлия
    12 августа 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Это было замечательное путешествие по Абхазии с гидом Адгуром. Это было наше первое посещение Абхазии. За один день мы посетили
    читать дальше

    все знаковые места региона и даже искупались на пляже в Пицунде. Адгур забрал нас из отеля в Красной Поляне, помог нам перейти границу с Абхазией, перестраивал маршрут под наши желания. Все очень доходчиво и интересно рассказывал. Мы остались очень довольны гидом, экскурсией и этим насыщенным на положительные эмоции дня в Абхазии. Наш рекоммендасьён всем желающим познакомиться с Абхазией за один день.

  • н
    нелли
    22 июля 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Отлично организованная экскурсия, гид блестяще образован, большой патриот своей странв
  • А
    Алёна
    12 июня 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Адгуру отдельное спасибо за интересную подачу исторических фактов. Прекрасное знание истории и любовь к стране, традициям сделали наше путешествие очень познавательным!
  • Ю
    Юлия
    18 мая 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Нам экскурсия очень понравилась! Комфортная машина, персональный подход, порадовало, что можно поменять маршрут в соответствии с нашими запросами, поездка сопровождалась интересными рассказами об истории Абхазии
  • С
    Светлана
    8 мая 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Нам очень понравилась экскурсия. Мы наполнились не только красотой природы, мощью гор, но и знаниями. Потрясающий, умный, доброжелательный, талантливый экскурсовод,
    читать дальше

    раскрыл нам историю Абхазии, достопримечательностей. Было очень интересно. Озеро Рице, водопады, горы, сама Абхазия, навсегда останется в моей памяти. А какая вкусная еда и мед. Обязательно всем рекомендую сходить в ресторан, недалеко от озера Рице, прокатитесь на зиплайне. ❤️❤️❤️❤️ всем рекомендую, останетесь довольны. Лучше в Абхазию ехать весной, так как нет очередей, и пройдёт к все быстро.

  • М
    Мотрий
    6 мая 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Очень замечательно! 10 из 10!!
  • Т
    Татьяна
    10 апреля 2025
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Добрый день. Хотим выразить огромную благодарность за такую замечательную поездку!!! Адгур профессионал своего дела, очень приятно иметь дело с человеком,
    читать дальше

    который любит дело которым он занимается. Очень все интересно рассказывает и показывает интересные локации. Прекрасный и Мега комфортный автомобиль, все дорогу ехали как на мягком диване. Аккуратное вождение, прекрасный условия и не реально классный гид. Советуем его на 100%. В следующий раз экскурсия только с ним. Вы завоевали наши сердца ♥️ Хотим Вам пожелать хороших попутчиков и удачи в Вашем прекрасном деле. Спасибо что любите свое дело, это очень ценно в наше время.

  • К
    Катерина
    24 марта 2025
    Гастроэкскурсия по Абхазии (из Красной Поляны)
    Это был саааамый лучший тур в моей жизни!
    Интересный гид Домэй, прекрасные дегустации, было очень интересно, весело и вкусно!
    Однозначно ВСЕ рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    31 октября 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Первое путешествие в Абхазию осуществили с гидом Даниэлем!
    Хочу отметить основное! Начиная от организационных моментов и до окончания экскурсии-все продуманно и
    читать дальше

    организованно. Четко по времени забрали из отеля и вернули в отель, переход границы, аккуратное вождение по красивейшим дорогам страны!
    Даниэль-прекрасный гид, увлекательные рассказы про Абхазию, про национальные традиции страны, про национальную кухню!
    Абсолютное удовольствие от поездки!
    Мы влюбились в Абхазию!
    Обязательно продолжим знакомство с Абхазией с гидом Даниэлем или его коллегами!

  • Л
    Лариса
    23 октября 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Спасибо Вам, Адгур, за помощь нам в открытии красивейших мест. Мы обязательно вернёмся.
    Спасибо за чудесный день полный впечатлений!
  • а
    андрей
    4 августа 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Посетили экскурсию с Даниэль Валерьевичем 3 августа 2024.
    Довольны всем!
    Забрали от отеля вовремя.
    С начала поездки рассказывал историю создания Красной поляны, Розы
    читать дальше

    Хутор.
    На границе правда простояли в машине 2 часа!
    Возможно, рациональнее добраться до границы на такси, пройти её самим за 15 минут и встречаться с гидом уже со стороны Абхазии. Час времени точно сэкономите!

    По дорогам Абхазии Даниэль уже рассказывал про свою Родину, интересные факты из своей жизни.

    Посетили все прописанные достопримечательности и даже несколько «мелких» такие как:
    Голубое озеро,
    Каменный мешок,
    Реликтовый, «сказочный» лес,
    Смотровую площадку на Большой провал.

    Пообедали в ресторанном комплексе «абхазский двор», все заказанное было вкусно!
    На обратном пути заехали на дегустацию меда, даже если не сильно его любите, все равно можно заехать.
    Особенно интересно будет детям. Покажут всю «работу пчел» в ульях под стеклом, можно даже взять пчел на руку!
    Весь день прошел насыщенно, интересно, в красивейших местах Абхазии!
    Не возможно не полюбить эти места!!!

    Спасибо организаторам этой экскурсии!
    Спасибо Даниэлю за качественную программу и интересные рассказы!!!

  • К
    Ксения
    22 июля 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Экскурсия вышла очень информативной, интересно было познакомиться с историей и местностями Абхазии,Гид рассказывает все подробно, а маршрут корректируется по желанию! Всем советую!
  • А
    Алексей
    26 июня 2024
    Гастроэкскурсия по Абхазии (из Красной Поляны)
    Нам очень понравилось! Были семьей. Оптимальная программа для первого посещения Абхазии. Не много времени, достаточное количество впечатлений, информации и меток
    читать дальше

    для следующего приезда.
    Нас сопровождал в поездке дядя Игорь! Очень хороший, мощный и искренний человек. Настоящий местный житель! Любящий свою родную землю, дорожащий своей историей и именем и желающий представить свои места в самом лучшем виде. Хороший рассказчик, отлично владеет материалом, знает все закоулки. И его все знают))!
    Мы отлично провели время! Большое спасибо за мини-путешествие!
    Всем советуем.

  • А
    Армен
    16 июня 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Нашим гидом был Гамлет. Все прошло прекрасно.
  • Г
    Гульнара
    15 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Очень довольны экскурсией. Для первого знакомства с Абхазией очень удачный маршрут. Гид пунктуальный, вежливый, клиентоориентированный. Хорошо знает историю Абхазии, интересный рассказчик. Отдельно хочется отметить, что гид не навязывал дополнительные платные товары и услуги.
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Экскурсию проводил по рекомендации Адгура.
    У меня шквал эмоций, просто чудесно! Я такого интересного турне никогда доселе не имела!
    Мало того что
    читать дальше

    места просто завораживающе мистические, но профессионализм экскурсовода, гида просто на 100 с плюсом..
    Влюбилась в Абхазию, в её историю, обычаи, традиции..
    Обо всех местах посещения полноценная информация, очень интересная, с такими подробностями о которых вряд ли прочтёшь где нибудь. . Легенды, эпос. . просто в сказке побывала, по пути к основным достопримечательностям очень много интересного. . и на каждом этапе истории о месте: и легенды и исторические факты
    Очень интересная экскурсия, рекомендую всем и каждому!
    Даниэлю и Адгуру огромное человеческое спасибо!!!!

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры (с трансфером из Красной Поляны)
    Наш тур «три в одном» превзошел все ожидания! Про природу и невероятные красоты, которые открывались повсюду, на каждой остановке и
    читать дальше

    на протяжении всего пути в целом… -даже можно не говорить, это огромное богатство!)) Адгур - просто прекрасный рассказчик, с отличным чувством юмора и с целым багажом знаний!! Он помог нам окунуться в историю Абхазии, проникнуться к этому месту самыми теплыми чувствами. Тур брали индивидуальный, все очень гибко по нашим пожеланиям, удобный комфортный автомобиль с хорошим обзором, что немаловажно, когда кругом и даже над головой такие виды…, хороший вкусный ресторан в обед и, помимо основной программы, визит в роскошную частную винодельню, в которую не возят толпы туристов. Время пролетело незаметно! Обязательно вернемся еще! Очень рекомендую именно этот тур, маршрут и, конечно же, такого гида как Агдур в компанию 👌🏼👌🏼👌🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Красной поляне в категории «Дегустационные туры»

