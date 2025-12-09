Вы посетите главные визитные карточки Абхазии. Оцените красоту её природных памятников: лазурных озёр и водопадов, ущелий и тропических парков. Осмотрите самый живописный курорт региона — Гагру. Познакомитесь с новоафонскими святынями. Сделаете колоритные фото заброшенной станции Псырцха. А также отведаете местный мёд и домашнее вино. Изюминка нашей экскурсии- посещение мандаринового сада и мини завтрак.

Описание экскурсии

Трансфер заберёт вас в согласованном месте, и уже на границе к вам присоединится наш гид, который далее будет сопровождать группу в путешествии по Абхазии.

Обаяние Гагры . Вы познакомитесь с историей зарождения великосветского курорта, который позже стал воплощением мечты каждого советского человека. Сфотографируетесь на фоне Колоннады и ресторана Гагрипш и узнаете, почему эти места считаются знаковыми. Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина.

Великолепные озёра и каньоны . Далее вы проедете через сказочное Бзыбское ущелье. Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза. И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу. Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы.

Город паломников . После вкусного обеда в местной апацхе (традиционное абхазское кафе) вы отправитесь в Новый Афон. Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов. А неподалёку вы увидите красивый рукотворный водопад, созданный монахами.

Заброшенная станция и лебеди . В завершение вы оцените место с особенной атмосферой — ж/д станцию Псырцха. И погуляете в Приморском парке «Лебединое озеро».

Мандариновый сад — самое романтичное место нашего путешествия. Вы прогуляетесь, сделаете яркие фотографии и при желании купите вкуснейшие фрукты.

Примерный тайминг

5:00-6:00 — сбор путешественников

6:30 — пересечение границы

7:10 — ресторан Гагрипш

7:20 — Колоннада

8:00 — Бзыбское ущелье и каньон

9:00 — завтрак и дегустации

11:00 — Голубое озеро

12:00 — озеро Рица и водопады

13:30 — обед в кафе

15:00 — новый Афон, монастырь, ж/д станция

16:00 — приморский парк

17:30-18:00 — пересечение границы

Организационные детали

Накануне поездки вам будет выслана информация с номером автобуса и временем отправки

Что включено: трансфер из Красной Поляны на микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, дегустация мёда и вина, купание, завтрак

Дополнительные расходы:

— обязательные: экологический сбор при посещении озера Рица — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 8-11 лет

— по желанию: Новоафонская пещера — 700 ₽, Молочный водопад — 300 ₽, обед, дача Сталина — 300 ₽, храм Лыхны — 300 ₽

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

