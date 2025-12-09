Вы посетите главные визитные карточки Абхазии. Оцените красоту её природных памятников: лазурных озёр и водопадов, ущелий и тропических парков. Осмотрите самый живописный курорт региона — Гагру. Познакомитесь с новоафонскими святынями. Сделаете колоритные фото заброшенной станции Псырцха. А также отведаете местный мёд и домашнее вино. Изюминка нашей экскурсии- посещение мандаринового сада и мини завтрак.
Описание экскурсии
Трансфер заберёт вас в согласованном месте, и уже на границе к вам присоединится наш гид, который далее будет сопровождать группу в путешествии по Абхазии.
- Обаяние Гагры. Вы познакомитесь с историей зарождения великосветского курорта, который позже стал воплощением мечты каждого советского человека. Сфотографируетесь на фоне Колоннады и ресторана Гагрипш и узнаете, почему эти места считаются знаковыми. Также вас пригласят на дегустацию мёда и домашнего абхазского вина.
- Великолепные озёра и каньоны. Далее вы проедете через сказочное Бзыбское ущелье. Посетите Голубое озеро и Юпшарский каньон — его панораму вы оцените также с лучшей смотровой площадки Абхазии, Чабгарского карниза. И конечно, навестите главную красавицу региона — высокогорную Рицу. Кроме того, по пути будет остановка у двух знаменитых водопадов: Девичьи слезы и Мужские слезы.
- Город паломников. После вкусного обеда в местной апацхе (традиционное абхазское кафе) вы отправитесь в Новый Афон. Гид расскажет о его знаменитых святынях — Новоафонском монастыре и храме Симона Кананита, построенном в честь одного из двенадцати апостолов. А неподалёку вы увидите красивый рукотворный водопад, созданный монахами.
- Заброшенная станция и лебеди. В завершение вы оцените место с особенной атмосферой — ж/д станцию Псырцха. И погуляете в Приморском парке «Лебединое озеро».
- Мандариновый сад — самое романтичное место нашего путешествия. Вы прогуляетесь, сделаете яркие фотографии и при желании купите вкуснейшие фрукты.
Примерный тайминг
5:00-6:00 — сбор путешественников
6:30 — пересечение границы
7:10 — ресторан Гагрипш
7:20 — Колоннада
8:00 — Бзыбское ущелье и каньон
9:00 — завтрак и дегустации
11:00 — Голубое озеро
12:00 — озеро Рица и водопады
13:30 — обед в кафе
15:00 — новый Афон, монастырь, ж/д станция
16:00 — приморский парк
17:30-18:00 — пересечение границы
Организационные детали
- Накануне поездки вам будет выслана информация с номером автобуса и временем отправки
- Что включено: трансфер из Красной Поляны на микроавтобусе Mercedes Sprinter, сопровождение гида, дегустация мёда и вина, купание, завтрак
- Дополнительные расходы:
— обязательные: экологический сбор при посещении озера Рица — 700 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка 8-11 лет
— по желанию: Новоафонская пещера — 700 ₽, Молочный водопад — 300 ₽, обед, дача Сталина — 300 ₽, храм Лыхны — 300 ₽
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Пересечение границы
- Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
- Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Граждане Евросоюза могут ехать по мультивизе
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2700 ₽
|Взрослый билет
|2700 ₽
|Детский билет до 11 лет вкл
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с вашим местом проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов на Красной поляне
Провели экскурсии для 9987 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
