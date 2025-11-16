Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

E Evgeniya Прекрасная экскурсия, и экскурсовод внимательный и знающий свое дело.

Эмоций много, и они только положительные Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна читать дальше уменьшить и тепло, потом по адовой жаре карабкаться по горам, грязи и влажности не очень то было удобно. Одеваться в горы нужно было кардинально по другому. 1,5 км вверх и участки порой были очень опасные. В целом конечно поездка понравилась. Но я должна заметить, что Людей нужно заранее информировать о том как добираться до водопадов. Все таки из прохлады пещер, куда мы оделись максимально плотно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

N Nemtina7 Экскурсия понравилась! Получила очень много интересной информации от гида Оксаны, а ещё рекомендаций и полезных советов. Поездка прошла комфортно: все продумано и рассчитано, везде успели вовремя, даже оставалось свободное время. Места красивые, природа замечательная⛰️😍, за один день столько впечатлений! 💥Очень хочется ещё на другие экскурсии) Желаю процветания вашей организации! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктория Ездили в Азишскую пещеру и водопады 11.11.23г. Остались очень довольны поездкой, очень красивые места посетили. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Оксане, приятная женщина, не давала нам скучать во время поездки, много интересной информации рассказала, время в пути осталось не замеченным. Чистимый и комфортный автобус. Рекомендую для посещения эту экскурсию. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Людмила Экскурсия была увлекательная, интересная, позновательная. Красивая природа, осталось много впечатлений. Экскурсовод Оксана увлекательно рассказывала о достопримечательностях Адыгии и Краснодарского края. Хотелось бы больше времени уделить для нахождения в таких увлекательных местах. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет