Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

г. Майкоп - удивительный городок на реке Белой, которая является притоком реки Кубань. Город имеет многовековую историю, уходящую корнями в глубокое прошлое на несколько тысяч лет. Во время остановки мы посещаем площадь Дружбы, на которой находятся самое заметное здание в городе - Соборная мечеть, построенная на средства шейха из ОАЭ и монумент «Дружба на века» в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России.

Соборная мечеть Майкопа - главная мечеть города. Является резиденцией Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Мечеть была построена по инициативе руководства республики.

Лестница Мэздах - хребет Нагиеж-Уаш, ведет к смотровой площадке на высоте около 300 метров. Предстоит путь из 19-ти лестничных пролётов, включающих в себя 686 ступеней. Отличное место для антуражных фотографий.

Большая Азишская пещера располагается в южной части Азишского хребта, на высоте 1500 метров над уровнем моря, в пещере постоянная температура +5С. К пещере ведет автомобильная дорога, которая от поселка Каменномостского вьется вдоль правого берега реки Белой, вверх по живописнейшему ущелью. По мере подъема, слева, открывается панорама долины реки Белой и седых вершин Главного Кавказского хребта. Пещера состоит из нескольких крупных залов и нижнего этажа, по дну которого протекает река. Общая длина пещеры 690 м, глубина 37м. Натеки сталагмитов и сталактитов сотворили здесь живописные скульптуры богатырей, цветов, деревьев, словом – настоящее волшебное подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы. В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения. Большой Азишской - названа за свои внушительные размеры. Длина открытой для посетителей части пещеры 500 метров. По глубине в нее войдет пятнадцатиэтажный дом. В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочные персонажи, цветы, деревья, животных. Некоторые из них получили свои названия, например Дамоклов меч, Водопад, Пальма желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. Побывавший здесь, навсегда сохранит в памяти великолепие «царства вечной ночи».

Смотровая площадка возле Азишской пещеры одна из самых популярных на плато. С площадки открывается шикарный, панорамный вид на горы, внизу видно поселох Хамышки. После посещения подземного царства, очень приятно прогуляться по красивейшему лесу, насладиться природой и сделать шедевральные фотографии.

Пикник на природе. Возле пещеры есть неболшьшое кафе, есть навес, где можно устроить пикник на природе. Возьмите с собой бутерброды, аппетит на природе всегда отличный, а отдых с чашечкой кофе или чая даст энергию на дальнейшее наше путешествие, идем покорять водопады!

Водопады Руфабго – одно из многочисленных знаменитых мест Лагонакского нагорья. Наиболее интересна и посещаема нижняя часть течения Руфабго. В этом месте река течёт в глубоком ущелье с крутыми склонами высотой до 160 метров и более, которые наверху заканчиваются отвесными скальными стенами, так называемыми – куэстами. Как и все загадочные места Адыгеи, и это ущелье не обошли вниманием, оно имеет свою легенду. Каждый водопад имеет своё название и является частичкой этой красивой легенды: «Шум», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Шнурочек», «Чаша любви» и др. Доступны 7 водопадов. У водопадов не бывает грустных людей. Здесь забываются все насущные проблемы. Хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут космическую энергию солнца и ветра, прохладу горных ледников и свежесть лесов. В любое время года водопады прекрасны.