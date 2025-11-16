Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Если вы мечтаете увидеть настоящие горы, путешествие на плато Лаго-Наки станет отличным выбором.
Этот удивительный уголок Адыгеи и Краснодарского края покоряет живописными каньонами, водопадами, карстовыми пещерами и бескрайними альпийскими лугами.
Здесь богатая история гармонично сочетается с первозданной природой, а великолепные пейзажи впечатляют в любое время года.
Этот удивительный уголок Адыгеи и Краснодарского края покоряет живописными каньонами, водопадами, карстовыми пещерами и бескрайними альпийскими лугами.
Здесь богатая история гармонично сочетается с первозданной природой, а великолепные пейзажи впечатляют в любое время года.
Описание экскурсииПриглашаем в путешествие по одному из самых живописных уголков Адыгеи, где величественные горы, карстовые пещеры и шумные водопады создают по-настоящему сказочные пейзажи. За один день вы посетите Большую Азишскую пещеру, полюбуетесь панорамами плато Лаго-Наки и прогуляетесь по живописному ущелью к знаменитым водопадам Руфабго. Дорога к Азишской пещере проходит вдоль правого берега реки Белой и поднимается по живописному ущелью, откуда открываются великолепные виды на долину и вершины Главного Кавказского хребта. Пещера расположена на высоте около 1500 метров над уровнем моря и считается одной из самых известных карстовых достопримечательностей Кавказа. Внутри круглый год сохраняется температура около +5 °С, а оборудованные дорожки, лестницы и подсветка делают посещение комфортным. Во время экскурсии вы увидите просторные подземные залы, реку и водопад, а также удивительные сталактиты и сталагмиты, которые природа превратила в причудливые фигуры. Некоторые из них получили собственные названия — «Дамоклов меч», «Пальма желаний», «Лампа Алладина», «Крылья ангела» и другие. После посещения пещеры вы сможете насладиться видами со смотровой площадки, откуда открывается панорама гор и долины с посёлком Хамышки. Затем маршрут продолжится к водопадам Руфабго — одному из самых известных природных комплексов Лагонакского нагорья. Прогуливаясь по ущелью, вы увидите каскад живописных водопадов, каждый из которых имеет собственное название и связан с красивой местной легендой. На маршруте доступны семь водопадов, среди которых «Шум», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Шнурочек» и «Чаша любви». Это путешествие подарит возможность увидеть самые яркие природные достопримечательности Адыгеи, насладиться горным воздухом, красивыми панорамами и сделать множество впечатляющих фотографий. Важная информация:
- При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться.
- Внутри Большой Азишской пещеры постоянная температура +5 °С. Возьмите с собой теплую одежду, чтобы не замерзнуть.
- Не забудьте взять с собой наличные деньги для оплаты входных билетов.
по выходным и праздниным дням
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большую Азишскую пещеру (подземную реку и водопад в пещере, сталактиты и сталагмиты причудливых форм)
- Смотровую площадку на плато Лаго-Наки
- Панораму Главного Кавказского хребта
- Ущелье реки Руфабго
- Водопад «Шум»
- Водопад «Сердце Руфабго»
- Водопад «Девичьи косы»
- Водопад «Шнурочек»
- Водопад «Чаша любви»
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Страховка
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Азишская пещера (наличный расчёт):/n взрослые - 1000 руб., /n дети - 500 руб. /n (в праздничные даты - стоимость может быть повышена)
- Водопады Руфабго (наличный расчёт):/n взрослые - 600 руб., /n дети - 300 руб.
Место начала и завершения?
Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздниным дням
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- При бронировании обязательно указывайте фамилии, имена, отчества, даты рождения и контактные номера телефонов всех участников экскурсии. Иначе ваша поездка может не состояться
- Внутри Большой Азишской пещеры постоянная температура +5 °С. Возьмите с собой теплую одежду, чтобы не замерзнуть
- Не забудьте взять с собой наличные деньги для оплаты входных билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Прекрасная экскурсия, и экскурсовод внимательный и знающий свое дело.
Эмоций много, и они только положительные
Эмоций много, и они только положительные
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А
В целом конечно поездка понравилась. Но я должна заметить, что Людей нужно заранее информировать о том как добираться до водопадов. Все таки из прохлады пещер, куда мы оделись максимально плотно
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N
Экскурсия понравилась! Получила очень много интересной информации от гида Оксаны, а ещё рекомендаций и полезных советов. Поездка прошла комфортно: все продумано и рассчитано, везде успели вовремя, даже оставалось свободное время. Места красивые, природа замечательная⛰️😍, за один день столько впечатлений! 💥Очень хочется ещё на другие экскурсии) Желаю процветания вашей организации!
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В
Ездили в Азишскую пещеру и водопады 11.11.23г. Остались очень довольны поездкой, очень красивые места посетили. Огромная благодарность нашему экскурсоводу Оксане, приятная женщина, не давала нам скучать во время поездки, много интересной информации рассказала, время в пути осталось не замеченным. Чистимый и комфортный автобус. Рекомендую для посещения эту экскурсию.
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Л
Экскурсия была увлекательная, интересная, позновательная. Красивая природа, осталось много впечатлений. Экскурсовод Оксана увлекательно рассказывала о достопримечательностях Адыгии и Краснодарского края. Хотелось бы больше времени уделить для нахождения в таких увлекательных местах.
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И
Очень хороший экскурсовод Оксана. Маршрут очень насыщенный и интересный Спасибо за доставленные положительные эмоции. Наверное нужно предупреждать, чтобы брали с собой какие-то теплые вещи при посещении пещеры, а то как-то немного замерзли. А в остальном все было хорошо.
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