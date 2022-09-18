Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Краснодара

Большая Азишская пещера и водопады Руфабго

Водопады Руфабго - настоящая жемчужина республики Адыгея

4.7
3 отзыва
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Водопады Руфабго — настоящая жемчужина республики Адыгея. Такое название им дали за их крутой неспокойный нрав. «Руфабго» в переводе с адыгейского языка значит «неукротимый, безумный». Всего насчитывается 16 водопадов. Каждый из них имеет уникальное имя. Самый нижний водопад называется «Три братца», самый верхний — «Грандиозный».

А еще есть «Глубокий», «Горбатый», «Детский», «Скромный», «Девичья коса», «Сердце Руфабго», «Каскадный» и другие.
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
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Описание

г. Майкоп - удивительный городок на реке Белой, которая является притоком реки Кубань. Город имеет многовековую историю, уходящую корнями в глубокое прошлое на несколько тысяч лет. Во время остановки мы посещаем площадь Дружбы, на которой находятся самое заметное здание в городе - Соборная мечеть, построенная на средства шейха из ОАЭ и монумент «Дружба на века» в честь 400-летия присоединения Адыгеи к России.
Соборная мечеть Майкопа - главная мечеть города. Является резиденцией Духовного управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. Мечеть была построена по инициативе руководства республики.
Лестница Мэздах - хребет Нагиеж-Уаш, ведет к смотровой площадке на высоте около 300 метров. Предстоит путь из 19-ти лестничных пролётов, включающих в себя 686 ступеней. Отличное место для антуражных фотографий.
Большая Азишская пещера располагается в южной части Азишского хребта, на высоте 1500 метров над уровнем моря, в пещере постоянная температура +5С. К пещере ведет автомобильная дорога, которая от поселка Каменномостского вьется вдоль правого берега реки Белой, вверх по живописнейшему ущелью. По мере подъема, слева, открывается панорама долины реки Белой и седых вершин Главного Кавказского хребта. Пещера состоит из нескольких крупных залов и нижнего этажа, по дну которого протекает река. Общая длина пещеры 690 м, глубина 37м. Натеки сталагмитов и сталактитов сотворили здесь живописные скульптуры богатырей, цветов, деревьев, словом – настоящее волшебное подземное царство. В 1973 году пещера объявлена памятником природы. В Азишской пещере созданы все условия для ее посещения: имеются пешеходные дорожки, прочные ограждения, специальные металлические лестницы и система освещения. Большой Азишской - названа за свои внушительные размеры. Длина открытой для посетителей части пещеры 500 метров. По глубине в нее войдет пятнадцатиэтажный дом. В пещере пять больших залов-дворцов, подземная река и водопад. Пещерные натёчные известковые образования (сталактиты и сталагмиты) напоминают сказочные персонажи, цветы, деревья, животных. Некоторые из них получили свои названия, например Дамоклов меч, Водопад, Пальма желаний, Старцы, Шампанское, Лампа Алладина, Крылья ангела, Голова лягушки. Побывавший здесь, навсегда сохранит в памяти великолепие «царства вечной ночи».
Смотровая площадка возле Азишской пещеры одна из самых популярных на плато. С площадки открывается шикарный, панорамный вид на горы, внизу видно поселох Хамышки. После посещения подземного царства, очень приятно прогуляться по красивейшему лесу, насладиться природой и сделать шедевральные фотографии.
Пикник на природе. Возле пещеры есть неболшьшое кафе, есть навес, где можно устроить пикник на природе. Возьмите с собой бутерброды, аппетит на природе всегда отличный, а отдых с чашечкой кофе или чая даст энергию на дальнейшее наше путешествие, идем покорять водопады!
Водопады Руфабго – одно из многочисленных знаменитых мест Лагонакского нагорья. Наиболее интересна и посещаема нижняя часть течения Руфабго. В этом месте река течёт в глубоком ущелье с крутыми склонами высотой до 160 метров и более, которые наверху заканчиваются отвесными скальными стенами, так называемыми – куэстами. Как и все загадочные места Адыгеи, и это ущелье не обошли вниманием, оно имеет свою легенду. Каждый водопад имеет своё название и является частичкой этой красивой легенды: «Шум», «Сердце Руфабго», «Девичьи косы», «Шнурочек», «Чаша любви» и др. Доступны 7 водопадов. У водопадов не бывает грустных людей. Здесь забываются все насущные проблемы. Хрустальные струи падающей, грохочущей воды несут космическую энергию солнца и ветра, прохладу горных ледников и свежесть лесов. В любое время года водопады прекрасны.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Страховка
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Азишская пещера 600 руб. - взрослый, 300 руб. - детский, в праздничные дни 700руб/350 руб
  • Водопады Руфабго 500 руб. - взрослый, 250 руб. - детский
Место начала и завершения?
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: по выходным и праздниным дням
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Ваша заявка подтверждена.
  • Оплатить вы можете:
  • На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
  • В офисе компании г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
  • На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
18 сен 2022
Очень хороший экскурсовод Оксана. Маршрут очень насыщенный и интересный
Спасибо за доставленные положительные эмоции. Наверное нужно предупреждать, чтобы брали с собой какие-то теплые вещи при посещении пещеры, а то как-то немного замерзли. А в остальном все было хорошо.
М
22 авг 2022
N
5 июля 2022

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