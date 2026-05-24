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Индивидуальная
до 4 чел.
По Гуамскому ущелью: среди скал, водопадов и горячих источников
Начало: По адресу проживания туристов в пределах Краснодар...
«Затем вас ждет прогулка по Гуамскому ущелью вдоль реки Курджипс, осмотр живописных водопадов и смотровых площадок»
Расписание: 07:00
Сегодня в 07:00
24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Начало: Театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
«Приглашаем в путешествие по одному из самых живописных уголков Адыгеи, где величественные горы, карстовые пещеры и шумные водопады создают по-настоящему сказочные пейзажи»
Расписание: по выходным и праздниным дням
25 июл в 07:00
9 авг в 07:00
3500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Комфортный джип-тур для ценителей красивых видов: Гуамка и Пшехский водопад
Начало: Россия, Краснодар, улица имени В.Н. Мачуги
«За один день вы увидите две яркие локации региона: Гуамское ущелье и Пшехский водопад»
Расписание: Ежедневно в 6:00.
22 491 ₽
24 990 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
Отличная экскурсия! Красивые виды Гуамского ущелья, прикольная одноколейка, и, конечно, шикарные виды водопадов!! Мне очень понравилось!
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E
Прекрасная экскурсия, и экскурсовод внимательный и знающий свое дело.
Эмоций много, и они только положительные
Эмоций много, и они только положительные
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А
ВСЕ БЫЛО СУПЕР МНЕ ПОНРАВЕЛОСЬ
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Ю
Поездка стоит того, чтобы получить океан эмоций, впечатлений и физической активности. СУПЕР!!!!
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И
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О
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М
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А
Прекрасная экскурсия. Много интересного.
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Щ
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Ш
Все супер было спасибо
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Всего 48 отзывов в Краснодаре в категории "Чегемские водопады"
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Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Чегемские водопады»
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Сейчас в Краснодаре в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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