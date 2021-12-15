Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго

О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз

5
2 отзыва
Индивидуально
для 4 чел.
О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».

Именно поэтому я приглашаю вас на экскурсию для того чтобы вы полюбили эти горы, насладились их нереальной красотой и суровостью, сделали массу впечатляющих фотографий.

А они в ответ постелют к вашим ногам ковёр из цветущих альпийских лугов и помашут вам белыми шапками своих вершин.
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго
Лаго-Наки - Большая Азишская пещера и водопады Руфабго

Что вы увидите 🤩

  • Выбор из:
  • Азишская пещера
  • Хаджохская теснина
  • Водопады Руфабго
  • Пещера Нежная
  • Реке Белая (рафтинг)
  • Свято-Михайловский мужской монастырь
  • Термальные источники
  • Хребет Уна-Коз
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Уже много слов написано про Горную Адыгею, и что это удивительное сочетание ласкового солнца и чистого горного воздуха, и что это край реликтовых лесов и скалистых теснин, и что это освежающая прохлада быстрых рек и хрустальных водопадов. С этим конечно же не поспоришь!

Объекты осмотра можно выбрать на любой вкус. Для того чтобы экскурсия прошла не спеша и с комфортом советую включить не больше трёх объектов просмотра:

    1. Азишская пещера
    2. Хаджохская теснина
    3. Водопады Руфабго
    4. Пещера Нежная
    5. Сплав по реке Белая — рафтинг
    6. Свято-Михайловский мужской монастырь
    7. Термальные источники
    8. Подъем на хребет Уна-Коз по канатной дороге
    ***
    Чтобы увидеть и услышать горы,
    Вкусить легенд старинных пересказ
    И покорить все южные просторы
    Добро пожаловать на Северный Кавказ!
    Здесь солнце, в быстрых реках воду грея,
    Несёт круглогодично свой дозор.
    Вас приглашает в гости Адыгея
    В страну красивых и суровых гор!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • транспортное обслуживание
    • экскурсионное сопровождение
    Что не входит
    • входные билеты на экскурсионные объекты
    Место начала и завершения?
    по договорённости
    Когда и сколько длится
    Когда: будние дни в 07:30
    Экскурсия длится около 12 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
    Важная информация
    • Желательно
    • надеть удобную
    • лучше спортивную одежду и обувь. Возьмите с собой пляжные
    • плавательные принадлежности и головной убор.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    будние дни в 07:30

    Отзывы от туристов

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