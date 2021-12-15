Уже много слов написано про Горную Адыгею, и что это удивительное сочетание ласкового солнца и чистого горного воздуха, и что это край реликтовых лесов и скалистых теснин, и что это освежающая прохлада быстрых рек и хрустальных водопадов. С этим конечно же не поспоришь!
Объекты осмотра можно выбрать на любой вкус. Для того чтобы экскурсия прошла не спеша и с комфортом советую включить не больше трёх объектов просмотра:
1. Азишская пещера
2. Хаджохская теснина
3. Водопады Руфабго
4. Пещера Нежная
5. Сплав по реке Белая — рафтинг
6. Свято-Михайловский мужской монастырь
7. Термальные источники
8. Подъем на хребет Уна-Коз по канатной дороге
***
Чтобы увидеть и услышать горы,
Вкусить легенд старинных пересказ
И покорить все южные просторы
Добро пожаловать на Северный Кавказ!
Здесь солнце, в быстрых реках воду грея,
Несёт круглогодично свой дозор.
Вас приглашает в гости Адыгея
В страну красивых и суровых гор!