О горах Адыгеи можно рассказывать очень долго, но как гласит народная мудрость: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».



Именно поэтому я приглашаю вас на экскурсию для того чтобы вы полюбили эти горы, насладились их нереальной красотой и суровостью, сделали массу впечатляющих фотографий.



А они в ответ постелют к вашим ногам ковёр из цветущих альпийских лугов и помашут вам белыми шапками своих вершин.