Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Оправляйтесь на прогулку по Краснодару в поисках необычных достопримечательностей, старинных улочек и увлекательных историй! Подключайте наушники, запускайте приложение, и оно проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации.



Приготовьтесь к перемещению во времени! Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу Екатиринодара конца XIX-го — начала XX века. 4 4 отзыва

WeGoTrip Ваш гид в Краснодаре Задать вопрос Аудиоэкскурсия 830 ₽ за человека 4 4 отзыва Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание аудиогида Старый Екатеринодар: прогулка по дореволюционному Краснодару Оправляйтесь на прогулку по Краснодару в поисках необычных достопримечательностей, старинных улочек и увлекательных историй! Ваш маршрут начнется у здания бывшего Зимнего театра, и завершится у особняка атамана Бурсака. Вы увидите гостиницу «Нью-Йорк», родильный дом и промышленные склады. Вы полюбуетесь дореволюционными особняками купцов и доходными домами. И еще вы узнаете, почему так часто можно слышать название «Екатеринодар». Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу старого города, услышите, как появлялись те или иные кварталы, как они приобретали свои фишки и особенности, свое этническое «лицо». Жители этих улиц – рабочие, офицеры, студенты и служащие по-своему жили и отдыхали при царе и при большевиках. Рынки кипели жизнью, в театрах смотрели комедии. Магазины соревновались в рекламных плакатах и типах тканей. Школьники и студенты учились в разных школах, готовились к революциям и бегали кататься на коньках. Эти и многие другие аспекты повседневной жизни Екатеринодара, и отчасти Краснодара, позволяют воссоздать ощущение эпохи конца XIX-го – начала XX века. Приготовьтесь к перемещению во времени!

Вы можете выбрать любое удобное время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Соборная улица

Памятник Кошельку

Особняк Фотиади

Свято-Екатерининский Кафедральный Собор

Бани Виноградского

Дом армянского благотворительного общества Что включено Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip

Захватывающие истории от местного гида

Знакомство с малоизвестными для туристов кварталами города

Рекомендации уютных кафе

Проходы в секретные дворы с Краснодарским духом Что не входит в цену Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения

Наушники не включены - необходимо взять свои Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония) Завершение: Красноармейская улица, 6 (Дом Атамана Бурсака) Когда и сколько длится? Когда: Вы можете выбрать любое удобное время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.