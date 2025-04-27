Оправляйтесь на прогулку по Краснодару в поисках необычных достопримечательностей, старинных улочек и увлекательных историй! Подключайте наушники, запускайте приложение, и оно проведет вас по маршруту экскурсии с помощью GPS навигации.
Приготовьтесь к перемещению во времени! Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу Екатиринодара конца XIX-го — начала XX века.
Приготовьтесь к перемещению во времени! Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу Екатиринодара конца XIX-го — начала XX века.
Описание аудиогидаСтарый Екатеринодар: прогулка по дореволюционному Краснодару Оправляйтесь на прогулку по Краснодару в поисках необычных достопримечательностей, старинных улочек и увлекательных историй! Ваш маршрут начнется у здания бывшего Зимнего театра, и завершится у особняка атамана Бурсака. Вы увидите гостиницу «Нью-Йорк», родильный дом и промышленные склады. Вы полюбуетесь дореволюционными особняками купцов и доходными домами. И еще вы узнаете, почему так часто можно слышать название «Екатеринодар». Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу старого города, услышите, как появлялись те или иные кварталы, как они приобретали свои фишки и особенности, свое этническое «лицо». Жители этих улиц – рабочие, офицеры, студенты и служащие по-своему жили и отдыхали при царе и при большевиках. Рынки кипели жизнью, в театрах смотрели комедии. Магазины соревновались в рекламных плакатах и типах тканей. Школьники и студенты учились в разных школах, готовились к революциям и бегали кататься на коньках. Эти и многие другие аспекты повседневной жизни Екатеринодара, и отчасти Краснодара, позволяют воссоздать ощущение эпохи конца XIX-го – начала XX века. Приготовьтесь к перемещению во времени!
Вы можете выбрать любое удобное время
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная улица
- Памятник Кошельку
- Особняк Фотиади
- Свято-Екатерининский Кафедральный Собор
- Бани Виноградского
- Дом армянского благотворительного общества
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
- Знакомство с малоизвестными для туристов кварталами города
- Рекомендации уютных кафе
- Проходы в секретные дворы с Краснодарским духом
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Завершение: Красноармейская улица, 6 (Дом Атамана Бурсака)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Понравилась Марина, замечательно провела экскурсию. Есть пожелание, чтобы в Краснодаре была автобусная обзорная групповая экскурсия. Большой город, а групповых очень мало. Люди приезжают и по одному человеку, и по двое, а индивидуальные очень дорого оплачивать. .
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Е
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А
Очень плохо слышно текст. Мешают шумы улицы и вообще все звуки посторонние. И текст можно бы не так монотонно читать
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А
Очень плохо слышно текст. Мешают шумы улицы и вообще все звуки посторонние. И текст можно бы не так монотонно читать
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Входит в следующие категории Краснодара
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