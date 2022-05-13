Оправляйтесь на прогулку по Краснодару в поисках необычных достопримечательностей, старинных улочек и увлекательных историй!

Ваш маршрут начнется у здания бывшего Зимнего театра, и завершится у особняка атамана Бурсака. Вы увидите гостиницу «Нью-Йорк», родильный дом и промышленные склады. Вы полюбуетесь дореволюционными особняками купцов и доходными домами. И еще вы узнаете, почему так часто можно слышать название «Екатеринодар».

Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу старого города, услышите, как появлялись те или иные кварталы, как они приобретали свои фишки и особенности, свое этническое «лицо».

Жители этих улиц – рабочие, офицеры, студенты и служащие по-своему жили и отдыхали при царе и при большевиках. Рынки кипели жизнью, в театрах смотрели комедии. Магазины соревновались в рекламных плакатах и типах тканей. Школьники и студенты учились в разных школах, готовились к революциям и бегали кататься на коньках. Эти и многие другие аспекты повседневной жизни Екатеринодара, и отчасти Краснодара, позволяют воссоздать ощущение эпохи конца XIX-го – начала XX века.

Приготовьтесь к перемещению во времени!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).

3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.

4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.

5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.

6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).