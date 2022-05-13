Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века

Будни старого Краснодара

Индивидуальная
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века
Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века

Что вас ожидает 🤩

  • Соборная улица
  • Памятник Кошельку
  • Особняк Фотиади
  • Свято-Екатерининский Кафедральный Собор
  • Бани Виноградского
  • Дом армянского благотворительного общества
Оправляйтесь на прогулку по Краснодару в поисках необычных достопримечательностей, старинных улочек и увлекательных историй!
Ваш маршрут начнется у здания бывшего Зимнего театра, и завершится у особняка атамана Бурсака. Вы увидите гостиницу «Нью-Йорк», родильный дом и промышленные склады. Вы полюбуетесь дореволюционными особняками купцов и доходными домами. И еще вы узнаете, почему так часто можно слышать название «Екатеринодар».
Вы прогуляетесь по улицам города и погрузитесь в атмосферу старого города, услышите, как появлялись те или иные кварталы, как они приобретали свои фишки и особенности, свое этническое «лицо».
Жители этих улиц – рабочие, офицеры, студенты и служащие по-своему жили и отдыхали при царе и при большевиках. Рынки кипели жизнью, в театрах смотрели комедии. Магазины соревновались в рекламных плакатах и типах тканей. Школьники и студенты учились в разных школах, готовились к революциям и бегали кататься на коньках. Эти и многие другие аспекты повседневной жизни Екатеринодара, и отчасти Краснодара, позволяют воссоздать ощущение эпохи конца XIX-го – начала XX века.
Приготовьтесь к перемещению во времени!

Как проходит аудиоэкскурсия

1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
  • Знакомство с малоизвестными для туристов кварталами города
  • Рекомендации уютных кафе
  • Проходы в секретные дворы с Краснодарским духом
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
Где начинаем и завершаем?
Начало: улица Красная, 55 (Краснодарская Филармония)
Завершение: Красноармейская улица, 6 (Дом Атамана Бурсака)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы можете выбрать любое удобное время

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