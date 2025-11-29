Будни старого Краснодара: аудиоэкскурсия в повседневность Серебряного века

Жители старого Краснодара — рабочие, офицеры, служащие — по-своему жили и отдыхали при царе и большевиках. Рынки кипели, в театрах смотрели комедии, школьники бегали кататься на коньках. На экскурсии вы окунётесь в эпоху конца 19 – начала 20 века.
Найдёте скрытые пасхалки на фасадах домов и даже побываете в Америке и Армении, не выезжая из Краснодара.
Описание аудиогида
- Маршрут начнётся у здания бывшего Зимнего театра и завершится у особняка атамана Бурсака.
- Вы увидите гостиницу «Нью-Йорк», родильный дом и промышленные склады.
- Окажетесь у особняка Фотиади — исторического здания начала 20 века, построенного для купеческой семьи.
- Сфотографируетесь у памятника кошельку, который символизирует достаток и благополучие.
- Взглянете на Свято-Екатерининский кафедральный собор — главный православный храм Краснодара.
- Узнаете, почему так часто можно слышать название «Екатеринодар».
- Поймёте, как появлялись городские кварталы, как они приобретали свои фишки и этническое лицо.
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиогидов.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У краснодарской филармонии
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Краснодаре
Провёл экскурсии для 16450 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации.
