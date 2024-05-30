Екатерининский собор – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Екатерининский собор» в Краснодаре, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краснодар - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 10 чел.
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
    Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя
  • Г
    Геннадий
    1 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
  • i
    irina
    30 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
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    сегодняшних дней, посмотрели на архитектуру и город совершенно по-другому. История воспринимается с помощью Андрея не как что-что далекое, а как жизненные истории таких же людей как мы, только живших в другие времена. Удача встретить такого увлеченного историей, жизнью человека, готового делиться своей харизмой и знаниями!

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
  • Р
    Роман
    3 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Всё понравилось, только мало)) Спасибо.
  • С
    Светлана
    1 января 2024
    «Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
    Очень интересная и познавательная экскурсия об истории и знаковых местах Краснодара. Людмила-прекрасный экскурсовод, искренне любящий свой город. Экскурсия пролетела на одном дыхании, жаль было расставаться. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с Кубанской столицей.
  • Н
    Наталия
    29 октября 2023
    «Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
    Это невероятный экскурсовод. Было интересно и жителям Краснодара и его гостям. Мы по новому взглянули на любимый город. Чувствуются глубокие знания экскурсовода. Манера подачи подкупает. Ненавящево, очень живо. Прогулка с Людмилой понравилась всем, а нас было 10 человек! Благодарим.
  • S
    Sergei
    21 сентября 2023
    «Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
    Спасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревали сколько там интересной истории,
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    архитектуры и личностей. Благодаря Людмиле мы это все узнали и разложили на полочки своей памяти. А также мы узнали, как благодаря Краснодару Маршак стал детским писателем и последователем "Макаренко", как Маяковского покусали собаки и он присвоил статус Краснодару "Собачкина столица", где работал Фурманов и что такое "Чапаенок"))))

    Спасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревалиСпасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревали

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Екатерининский собор»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
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