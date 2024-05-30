1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна30 мая 2024Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
- ЕЕлена4 мая 2024Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
- ГГеннадий1 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
- iirina30 апреля 2024Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
- РРоман3 апреля 2024Всё понравилось, только мало)) Спасибо.
- ССветлана1 января 2024Очень интересная и познавательная экскурсия об истории и знаковых местах Краснодара. Людмила-прекрасный экскурсовод, искренне любящий свой город. Экскурсия пролетела на одном дыхании, жаль было расставаться. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с Кубанской столицей.
- ННаталия29 октября 2023Это невероятный экскурсовод. Было интересно и жителям Краснодара и его гостям. Мы по новому взглянули на любимый город. Чувствуются глубокие знания экскурсовода. Манера подачи подкупает. Ненавящево, очень живо. Прогулка с Людмилой понравилась всем, а нас было 10 человек! Благодарим.
- SSergei21 сентября 2023Спасибо за хорошую экскурсию по Краснодару! Мы много раз проезжали мимо этого города и не подозревали сколько там интересной истории,
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Екатерининский собор»
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