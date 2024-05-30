И Инна Краснодар - первая встреча Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!

Е Елена Краснодар - первая встреча Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.

Г Геннадий Краснодар - первая встреча Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!

i irina Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох читать дальше сегодняшних дней, посмотрели на архитектуру и город совершенно по-другому. История воспринимается с помощью Андрея не как что-что далекое, а как жизненные истории таких же людей как мы, только живших в другие времена. Удача встретить такого увлеченного историей, жизнью человека, готового делиться своей харизмой и знаниями! Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до

Л Людмила Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре

Р Роман Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох Всё понравилось, только мало)) Спасибо.

С Светлана «Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях Очень интересная и познавательная экскурсия об истории и знаковых местах Краснодара. Людмила-прекрасный экскурсовод, искренне любящий свой город. Экскурсия пролетела на одном дыхании, жаль было расставаться. Рекомендую данную экскурсию для знакомства с Кубанской столицей.

Н Наталия «Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях Это невероятный экскурсовод. Было интересно и жителям Краснодара и его гостям. Мы по новому взглянули на любимый город. Чувствуются глубокие знания экскурсовода. Манера подачи подкупает. Ненавящево, очень живо. Прогулка с Людмилой понравилась всем, а нас было 10 человек! Благодарим.