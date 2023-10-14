Это не просто ботаническая экскурсия, как может показаться на первый взгляд. Я покажу вам самые любопытные арт-объекты, расскажу про историю парка и открою интересные факты из жизни его владельца. Вы побываете в самом большом японском саду в мире за пределами Японии, пройдёте по зеркальному лабиринту и научитесь разбираться в тонкостях паркового искусства.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

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Описание

Что вас ожидает

Увидеть всё и сразу

В маршрут экскурсии входит посещение всех объектов, которые есть на территории. Начнём прогулку от скульптуры знаменитого американского художника Кена Келехера «Внутренний ребёнок». Затем заглянем во «Французский сад» и «Амфитеатр», пройдём по террасной аллее и окажемся в «Японском саду» — пожалуй, самом посещаемом месте в парке. Попасть сюда непросто: только по индивидуальному билету с QR-кодом.

По пути вы увидите разнообразные парковые объекты «Зеркальный лабиринт», «Кратер», «Инфинити», «Бугенвилея» и другие, а в финале прогулки — арт-объекты «Абстракта» и «Искусственная среда».

Как создавался парк

Я расскажу вам всё, что знаю, об истории основания парка и его создателе — Сергее Галицком, который также построил один из лучших футбольных стадионов в мире и открыл ФК «Краснодар». Вы узнаете:

чем стадион похож на римский Колизей;

какое отношение к парку имеет миланский архитектор;

чем различается английское и французское парковое искусство;

зачем «Королевского Делоникса» в «Зеркальном лабиринте» закрывают стеклянным ограждением;

и многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.