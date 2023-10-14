Увидеть известные арт-объекты и узнать историю создания популярного парка на групповой экскурсии
Я покажу вам самые любопытные арт-объекты, расскажу про историю парка и открою интересные факты из жизни его владельца.
Вы побываете в самом большом японском саду в мире за пределами Японии, пройдёте по зеркальному лабиринту и научитесь разбираться в тонкостях паркового искусства.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Увидеть всё и сразу
В маршрут экскурсии входит посещение всех объектов, которые есть на территории. Начнём прогулку от скульптуры знаменитого американского художника Кена Келехера «Внутренний ребёнок». Затем заглянем во «Французский сад» и «Амфитеатр», пройдём по террасной аллее и окажемся в «Японском саду» — пожалуй, самом посещаемом месте в парке. Попасть сюда непросто: только по индивидуальному билету с QR-кодом.
По пути вы увидите разнообразные парковые объекты «Зеркальный лабиринт», «Кратер», «Инфинити», «Бугенвилея» и другие, а в финале прогулки — арт-объекты «Абстракта» и «Искусственная среда».
Как создавался парк
Я расскажу вам всё, что знаю, об истории основания парка и его создателе — Сергее Галицком, который также построил один из лучших футбольных стадионов в мире и открыл ФК «Краснодар». Вы узнаете:
- чем стадион похож на римский Колизей;
- какое отношение к парку имеет миланский архитектор;
- чем различается английское и французское парковое искусство;
- зачем «Королевского Делоникса» в «Зеркальном лабиринте» закрывают стеклянным ограждением;
- и многое другое!
Организационные детали
Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.
в субботу и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у арт-объекта «Внутренний ребёнок»
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.