Прогулка по Парку Галицкого

Увидеть известные арт-объекты и узнать историю создания популярного парка на групповой экскурсии

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Ответы на вопросы
Это не просто ботаническая экскурсия, как может показаться на первый взгляд.

Я покажу вам самые любопытные арт-объекты, расскажу про историю парка и открою интересные факты из жизни его владельца.

Вы побываете в самом большом японском саду в мире за пределами Японии, пройдёте по зеркальному лабиринту и научитесь разбираться в тонкостях паркового искусства.
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Прогулка по Парку Галицкого
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Увидеть всё и сразу

В маршрут экскурсии входит посещение всех объектов, которые есть на территории. Начнём прогулку от скульптуры знаменитого американского художника Кена Келехера «Внутренний ребёнок». Затем заглянем во «Французский сад» и «Амфитеатр», пройдём по террасной аллее и окажемся в «Японском саду» — пожалуй, самом посещаемом месте в парке. Попасть сюда непросто: только по индивидуальному билету с QR-кодом.

По пути вы увидите разнообразные парковые объекты «Зеркальный лабиринт», «Кратер», «Инфинити», «Бугенвилея» и другие, а в финале прогулки — арт-объекты «Абстракта» и «Искусственная среда».

Как создавался парк

Я расскажу вам всё, что знаю, об истории основания парка и его создателе — Сергее Галицком, который также построил один из лучших футбольных стадионов в мире и открыл ФК «Краснодар». Вы узнаете:

  • чем стадион похож на римский Колизей;
  • какое отношение к парку имеет миланский архитектор;
  • чем различается английское и французское парковое искусство;
  • зачем «Королевского Делоникса» в «Зеркальном лабиринте» закрывают стеклянным ограждением;
  • и многое другое!

Организационные детали

Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены.

в субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у арт-объекта «Внутренний ребёнок»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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