Долина «Сукко»
Ближайшие даты:
1
июл
июл
12
авг
авг
2
сен
сен
Что вас ожидает:
- Замок «Львиная голова». Расцвет архитектуры замков приходится на Средневековье, хотя укрепленные сооружения были известны с глубокой древности. Прежде всего, замок являлся надежным военно-оборонительным сооружением и центром жизни феодального двора. Владельцы замков устраивали различные торжественные приемы, балы, турниры. Замок «Львиная голова» постарался объединить все эти традиции, тем самым погружая зрителей в эпоху средневековья. Конечно, оборонительным комплексом замок не является, зато здесь, как в старые добрые времена, царить веселье и каждый подберет себе развлечение по вкусу.
- Замок «Львиная голова» представляет собой строение весьма внушительных размеров, (100×45 м в периметре). В комплекс самого замка входят: арена для рыцарских турниров (ристалище), внутренний двор и внешний двор. Внешний двор находится за стенами замка. Здесь жизнь кипит постоянно: в таверне готовят ужин, в кузне куют мечи, в тире упражняются в стрельбе из лука.
- Кто не слышал об инквизиции? Вы будете потрясены арсеналом, который был приготовлен любому, кто осмелится перечить священной инквизиции. Реалии тех дней оживают при виде восковых фигур.
- Во дворе имеется кузница, где под ударами тяжелого кузнечного молота, куются изделия дивной красоты.
- Проводятся уроки гончарного мастерства. Гончар замка большой мастер своего дела. В его руках глина превращается в красивые и ровные кувшины, горшки и прочую столовую утварь. На гончарном круге каждый желающий может попробовать сделать кувшин.
- В тире Робина Гуда можно попробовать себя в стрельбе из лука и арбалета. Всегда обходительный с посетителями Робин, будучи честным малым, а заодно и мастером спорта по стрельбе из лука, подробно проинструктирует и поможет начинающим стрелкам.
- Любители лошадок обязательно посетят конюшню.
- Путешествие в средневековый замок «Львиная голова» - продолжительное мероприятие. На его территории, столько спрятано интересного и необычного, что за пару часов невозможно все посмотреть и попробовать. Вы получите море новых впечатлений! Не удивительно, что вам захочется подкрепиться. В замке «Львиная голова» работает таверна, в которой каждая деталь свидетельствует о временах средневековья: посуда, меню, мебель, да и сама атмосфера.
- Трапеза в средневековом стиле. Ничто так не пробуждает аппетит, как аромат жареного мяса на свежем воздухе. И мало кто из гостей замка может устоять перед посещением таверны, стилизованной в духе средневековья: массивные дубовые столы, деревянные подвесные люстры, даже посуда сделана из глины. Здесь вы можете отдохнуть и перекусить, а обаятельные девушки-официантки сделают трапезу еще приятней. В меню таверны представлены многочисленные блюда, как традиционные, так и оригинальные. Фрукты, овощи, вкусные закуски — блюда найдутся на любой вкус. В меню таверны большой выбор безалкогольных и горячительных напитков. А главное, отведать средневековой пищи можно на воздухе, так как таверна не закрыта стенами
- Шоу рыцарей Вы думаете, увидеть историю средних веков можно только на экране? Актеры конно-трюкового театра «Парк-Экстрим» на ристалище замка «Львиная голова» оживляют легенды и истории о доблести, силе и чести настоящих рыцарей средневековой Европы. Ведь только здесь Вам представится возможность окунуться в мир смелых мужчин в железных доспехах, для которых честь и отвага являются основными ориентирами на жизненном пути, и прекрасных дам, ради руки и сердца которых совершаются головокружительные подвиги и невероятные поединки. Острые клинки и топоры, поединки, кони, огненные шоу - на арене все происходит по-настоящему, причем намного красочнее и увлекательней, чем в самых дорогих голливудских фильмах!
- Кипарисовое озеро, уникальная в своем роде экозона, в последние годы ставшая для туристов одной из альтернатив морскому отдыху. Кипарисовое озеро прекрасно в любое время года. Настоящую популярность озеро получило благодаря смелому эксперименту, который провели в 1934–35 годах. Часть водоема засадили определенным видом болотных кипарисов. 32 дерева высаженных в озере хорошо прижились, с годами разрослись и сейчас по праву могут считаться маленькой местной здравницей. На берегу озера оборудовали лодочную станцию, теперь к деревьям можно не только подойти, но и подплыть. Для такой прогулки можно выбрать весельную лодку, катамаран или каноэ, представленные здесь в разных размерах в зависимости от того, какой компанией вы хотите поплавать. Ценителям активного отдыха здесь тоже будет где «развернуться». Помимо водных прогулок, над озером можно и полетать! Есть прокат круизных велосипедов, организуются конные прогулки. Для детей предусмотрены свои развлечения: они могут освоить аквазорб (особый шар, благодаря своим свойствам позволяющий ходить и даже бегать по воде), вволю напрыгаться на батуте или поиграть на специально оборудованной детской площадке с горками, качелями и песочницей для самых маленьких. Для тех, кто проголодался, на пространстве вокруг озера есть кафе, бар и даже фудтрак.
- Большой Утриш – это не только рыбацкий посёлок, это ещё и ландшафтно-флористический, дендрологический заповедник. Охраняется этот кусочек земли особенно, ведь это морской дендрологический заказник государственного уровня. Уникально, а зачастую и волшебно, здесь все. Это единственное в России место, где в первозданном виде сохранилась средиземноморская дикая природа. Реликтовые, тысячелетние деревья покрывают каменные склоны. Море, раздвигая горы, образует кристально чистые лагуны и уютные бухты. Здесь есть небольшая пешеходная тропа, чтобы увидеть скалы с обрывистыми склонами и подышать воздухом леса, заросшего можжевельником, дубом, грабом, фисташкой туполистной. Некоторые деревья растут здесь более тысячи лет.
- Купание в море. Большой Утриш - место уединенное, удаленное от городского столпотворения. Сюда тысячами и тысячами приезжают те, кто любит природу и не терпит во время отпуска шума и суеты. Благоустроен центральный пляж, вблизи которого есть кафе, рестораны и прочие заведения общепита
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В 14 км. к югу от Анапы, в одном из самых загадочных и легендарных мест черноморского побережья - за склонами зеленых сопок у подножья Кавказских гор расположен парк «Долина Сукко». Дословно Сукко переводится, как долина воды и, действительно, этот уголок со всех сторон окружен водой. С одной стороны — Черное море, с другой озеро Сукко. Последние годы долина активно развивается для туризма и здесь появилась продуманная инфраструктура для полноценного, интересного отдыха.
по расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Представление в замке "Львиная голова" - 700 руб/чел (дети до 5 лет бесплатно)
- Музей пыток и Средневековья - 400 руб/чел
- Доп. услуги на Кипарисовом озере (по желанию)
- Место начала и завершения?
- г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 110, театр Драмы
- Когда и сколько длится?
- Когда: по расписаниюЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Ваша заявка подтверждена.
- Полная оплата забронированной экскурсии (если вы не оплатили при бронировании) производится минимум за 24 часа до выезда.
- Оплатить вы можете:
- В офисе компании "ЭОС" по адресу: г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 135, оф. 201
- На расчетный счет: ООО "ЭОС", Р/с 40702810700000000862 в Филиал «Южный ПАО «Банк Уралсиб» г. Краснодар ИНН 2308004481 КПП 230801001 БИК 040349700
- На карту Сбербанка 22 02 20 07 80 31 84 22 получатель Валентина Андреевна Д. (в сообщении указывать фамилию), мы внесём средства в кассу и вышлем Вам квитанцию об оплате.
- Накануне тура Вам придет смс с информацией по выезду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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