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Описание

В 14 км. к югу от Анапы, в одном из самых загадочных и легендарных мест черноморского побережья - за склонами зеленых сопок у подножья Кавказских гор расположен парк «Долина Сукко». Дословно Сукко переводится, как долина воды и, действительно, этот уголок со всех сторон окружен водой. С одной стороны — Черное море, с другой озеро Сукко. Последние годы долина активно развивается для туризма и здесь появилась продуманная инфраструктура для полноценного, интересного отдыха.