читать дальше всегда совпадают с годом их строительства, и как с городом связан бог Меркурий.



Прогулка по историческим местам, таким как памятник Екатерине II и скульптурная композиция «Собачкина столица», откроет вам богатство и изобилие кубанской земли. Подходит как для местных жителей, так и для гостей города

Улицы Краснодара хранят множество символов и шифров, рассказывающих о культуре и истории города.На экскурсии вы узнаете, что зашифровано в арабской вязи на особняке Шарданова, почему даты на старых зданиях не