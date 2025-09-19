Улицы Краснодара хранят множество символов и шифров, рассказывающих о культуре и истории города.
На экскурсии вы узнаете, что зашифровано в арабской вязи на особняке Шарданова, почему даты на старых зданиях не
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать тайны символов Краснодара
- 🏛️ Посетить исторические памятники
- 🐾 Увидеть скульптуру «Собачкина столица»
- 🕰️ Погрузиться в атмосферу прошлого
- 🎨 Оценить архитектурные детали
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Памятник императрице Екатерине II
- Скульптурная композиция «Собачкина столица»
- Административные и культурные здания
- Особняк Шарданова
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Памятник императрице Екатерине II. Один из официальных символов города расскажет о переселении черноморских казаков на Кубань и их ратном служении России
- Неофициальный символ Краснодара — скульптурную композицию «Собачкина столица»
- Административные и культурные здания с символами эпохи СССР
- Фамильные гербы, анаграммы, не всегда стыкующиеся даты на исторических екатеринодарских зданиях
- Звериные мотивы в мелкой пластике декора фасадов и в художественной кубанской ковани
И узнаете:
- Какие символы указывают на богатство и изобилие кубанской земли
- С чем связано изображение античного бога Меркурия на многих старых зданиях
- Образов каких зверей больше всего в Краснодаре
Кому будет интересно
Местным жителям и гостям нашего города.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Людмила. Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса. Добро пожаловать!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
19 сен 2025
Благодарим за познавательную экскурсию! Наша первая встреча с Краснодаром нам понравилась и захотелось посетить и другие экскурсии.
Рекомендуем ❤️
