Краснодар: знаки, символы, шифры

Прогулка по Краснодару откроет тайны символов на зданиях. Узнайте, как бог Меркурий связан с городом и что скрывает арабская вязь на особняке Шарданова
Улицы Краснодара хранят множество символов и шифров, рассказывающих о культуре и истории города.

На экскурсии вы узнаете, что зашифровано в арабской вязи на особняке Шарданова, почему даты на старых зданиях не
всегда совпадают с годом их строительства, и как с городом связан бог Меркурий.

Прогулка по историческим местам, таким как памятник Екатерине II и скульптурная композиция «Собачкина столица», откроет вам богатство и изобилие кубанской земли. Подходит как для местных жителей, так и для гостей города

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать тайны символов Краснодара
  • 🏛️ Посетить исторические памятники
  • 🐾 Увидеть скульптуру «Собачкина столица»
  • 🕰️ Погрузиться в атмосферу прошлого
  • 🎨 Оценить архитектурные детали
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Памятник императрице Екатерине II
  • Скульптурная композиция «Собачкина столица»
  • Административные и культурные здания
  • Особняк Шарданова

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Памятник императрице Екатерине II. Один из официальных символов города расскажет о переселении черноморских казаков на Кубань и их ратном служении России
  • Неофициальный символ Краснодара — скульптурную композицию «Собачкина столица»
  • Административные и культурные здания с символами эпохи СССР
  • Фамильные гербы, анаграммы, не всегда стыкующиеся даты на исторических екатеринодарских зданиях
  • Звериные мотивы в мелкой пластике декора фасадов и в художественной кубанской ковани

И узнаете:

  • Какие символы указывают на богатство и изобилие кубанской земли
  • С чем связано изображение античного бога Меркурия на многих старых зданиях
  • Образов каких зверей больше всего в Краснодаре

Кому будет интересно

Местным жителям и гостям нашего города.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 160 туристов
Меня зовут Людмила. Я много лет работаю в одном из краснодарских музеев. С удовольствием проведу для вас экскурсии по любимому Краснодару. Он удивительный, весьма колоритный, многонациональный и гармонично сочетает в себе казачье, купеческое и советское прошлое с большими амбициями современного мегаполиса. Добро пожаловать!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина
Екатерина
19 сен 2025
Благодарим за познавательную экскурсию! Наша первая встреча с Краснодаром нам понравилась и захотелось посетить и другие экскурсии.
Рекомендуем ❤️
Входит в следующие категории Краснодара

