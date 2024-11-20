13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
Завтра в 06:00
21 дек в 06:00
16 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
5%
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
21 дек в 07:30
1590015 105₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
22 дек в 08:00
28 дек в 08:00
2500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия20 ноября 2024Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍
- ООльга1 ноября 2024Очень понравилось. Интересные истории. Гид отлично знает историю своего края. Узнали много нового. Найдёт общий язык со всеми даже с
- ООльга10 сентября 2024Поехав с подругами в Краснодар на выходные, мы 08 сентября 2024 года решили один день посвятить поездке на природу. Выбор
- ААнна7 августа 2024Здравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестности и ожидания похода, но
- ААлиса26 июля 2024Потрясающий ландшафт и захватывающие виды, в купе с грамотным специалистом, сделали данную экскурсию просто великолепной! 1. Организация: ответы на вопросы были
- ЕЕлизавета23 июля 2024Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гуамка»
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