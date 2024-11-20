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пал на тур «Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники». Все страхи и волнения (усталость от предыдущего активно проведенного дня, раннее пробуждение, беспокойство о питании в течении дня, сложность горного маршрута, необходимость успеть к отправлению поезда домой в Симферополь и т. д.) улетучились, как только мы повстречались с нашим гидом Марией. По дороге мы заехали в кафе-пекарню, насладились вкуснейшей утренней выпечкой с чаем и далее нас ждал прекрасно продуманный маршрут: великолепный лес с чистейшим воздухом, прогулка вдоль красивейшей многослойной скалы, подъем на Орлиную полку, панорама на лес и горы, каньон, пробитый рекой Курджипс, поселок Мезмай и парящие в голубом небе белоголовые сипы. Вторая часть маршрута – прогулка вдоль живописной реки Курджипс по узкоколейке до урочища Монахово, туристический поезд от Монахово до Гуамки. И далее нас ждал релакс на базе Н2О – купание в бассейнах с контрастной термальной водой. Тур, вопреки ожиданиям, для нас оказался легким и комфортным, и в этом заслуга высококвалифицированного нашего гида. Дополнительно хотелось подчеркнуть, что Мария надежный и уверенный водитель, рядом с ней чувствуешь себя на дороге в безопасности. Спасибо Марии за прекрасно проведенный день и Тripster за подбор столь квалифицированного и надежного гида.