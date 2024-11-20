Гуамка – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Гуамка» в Краснодаре, цены от 2500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
На машине
На поезде
22 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мезмай и Гуамка: живописные уголки и узкоколейка Краснодарского края
Вас ждет захватывающее путешествие по живописным местам Краснодарского края, где вы увидите редких птиц и прокатитесь на историческом паровозике
Начало: В центре города Краснодара
Завтра в 06:00
21 дек в 06:00
16 000 за всё до 3 чел.
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
На машине
скидка
5%
26 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
21 дек в 07:30
1590015 105 за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
22 дек в 08:00
28 дек в 08:00
2500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 ноября 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍
    Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍
  • О
    Ольга
    1 ноября 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Очень понравилось. Интересные истории. Гид отлично знает историю своего края. Узнали много нового. Найдёт общий язык со всеми даже с
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    ребёнком. За 16 часов мы получили много новых впечатлений и знаний!!! Мария очень разносторонняя и интересная. Было весело и классно! Очень надеемся на новую встречу с ней. Марии большое спасибо! Женя из Липецка.

    Очень понравилось. Интересные истории. Гид отлично знает историю своего края. Узнали много нового. Найдёт общий язык
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Поехав с подругами в Краснодар на выходные, мы 08 сентября 2024 года решили один день посвятить поездке на природу. Выбор
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    пал на тур «Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники». Все страхи и волнения (усталость от предыдущего активно проведенного дня, раннее пробуждение, беспокойство о питании в течении дня, сложность горного маршрута, необходимость успеть к отправлению поезда домой в Симферополь и т. д.) улетучились, как только мы повстречались с нашим гидом Марией. По дороге мы заехали в кафе-пекарню, насладились вкуснейшей утренней выпечкой с чаем и далее нас ждал прекрасно продуманный маршрут: великолепный лес с чистейшим воздухом, прогулка вдоль красивейшей многослойной скалы, подъем на Орлиную полку, панорама на лес и горы, каньон, пробитый рекой Курджипс, поселок Мезмай и парящие в голубом небе белоголовые сипы. Вторая часть маршрута – прогулка вдоль живописной реки Курджипс по узкоколейке до урочища Монахово, туристический поезд от Монахово до Гуамки. И далее нас ждал релакс на базе Н2О – купание в бассейнах с контрастной термальной водой. Тур, вопреки ожиданиям, для нас оказался легким и комфортным, и в этом заслуга высококвалифицированного нашего гида. Дополнительно хотелось подчеркнуть, что Мария надежный и уверенный водитель, рядом с ней чувствуешь себя на дороге в безопасности. Спасибо Марии за прекрасно проведенный день и Тripster за подбор столь квалифицированного и надежного гида.

  • А
    Анна
    7 августа 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Здравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестности и ожидания похода, но
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    незабываемые ощущения и впечатления. Оказалось все на высшем уровне, безопасно и очень увлекательно. Переживала из-за погоды,но дождя как такого по прогнозу не было, маршрут не простой и не сложный, главное оценить свои силы. Из всех людей кто был сегодня рядом, могу с уверенностью сказать у нас была лучшая экскурсия и фотографии с гидом Батыр. Цена оправдывает качество, полученные эмоции и фото. Были места, где можно вкусно перекусить, насладиться красотой природы и незабываемыми видами. Всем рекомендую посетить эти места. Отдельная благодарность Батыру!

    Здравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестностиЗдравствуйте, очень хочу поделится эмоциями про Гуамское ущелье и Орлиную полочку. Сначала было страшно от неизвестности
  • А
    Алиса
    26 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Потрясающий ландшафт и захватывающие виды, в купе с грамотным специалистом, сделали данную экскурсию просто великолепной! 1. Организация: ответы на вопросы были
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    получены быстро (чат в ватсап), трансфер прибыл вовремя; 2. Проведение: гид вёл чётко по времени (ориентируясь на время прибытия и отправления поезда), всегда был в зоне видимости, охотно вёл диалог с каждым участником группы (тем самым разряжая обстановку), интересно рассказывал о фактах, связанных с Орлиной полочкой и Гуамкой, делил путь на "простой" и "сложный", ориентируясь на физ. подготовку участников; 3. Доп моменты: была предоставлена возможность включить свою музыку во время пути, по мере необходимости было отведено время на еду и туалет. Кроме того, гид сделал множество хороших фотографий. Большое спасибо!

  • Е
    Елизавета
    23 июля 2024
    Орлиная полочка и поезд в ущелье: Мезмай и Гуамка
    Великолепная экскурсия! Мы получили массу приятных впечатлений, виды природы потрясающие. Очень понравилась работа гида - рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Гуамка»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2024
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