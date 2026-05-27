Исторический квест в стиле Minecraft для детей 6-11 лет

Познать Екатеринодар в режиме выживания и построить Краснодар будущего
Всё начинается с письма от Стива из Minecraft.

Он объясняет: старый Екатеринодар существовал в режиме выживания — казакам приходилось добывать ресурсы, строить укрытия и охранять границу империи.

Вы повторите путь первых жителей: в каждом раунде будете узнавать исторические факты, выполнять задание и получать определённый ресурс, а в финале построите Краснодар будущего.
Описание квеста

Вы познакомитесь с дубом-великаном, которому больше 580 лет, и разберётесь, из чего казаки строили дома и делали утварь (ресурс — «дерево»).

Найдёте место первой крепости и соберёте её план из фрагментов, выяснив, почему город поставили именно здесь (ресурс — «камень»).

У храма Александра Невского проверите архитектурные факты в игре «Правда или ложь» и поймёте, почему собор называют «кочующим» (ресурс — «золото/свет»).

У памятника Екатерине Великой сложите из перемешанных карточек текст исторического указа — того самого, с которого всё началось (ресурс — «бумага»).

Возле дома атамана Бурсака оденете казака с помощью загадок в папаху, шаровары, бурку и другие предметы гардероба (ресурс — «броня»).

У бывшего дворца наказного атамана расшифруете ребус и выясните, как назывался наш край в те времена (ресурс — «меч»).

Организационные детали

  • Квест рассчитан на детей 6–11 лет. Взрослые сопровождающие — бесплатно
  • Можно увеличить количество участников (группа не более 15 человек), доплата — 1000 ₽ за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Городском парке
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Высшее образование я получила экономическое, но спустя время поняла, что моя страсть — история, и именно с ней хочу связать свою жизнь. В феврале 2024 года получила красный диплом гида, и
читать дальшеуменьшить

теперь с невероятным удовольствием знакомлю гостей нашего города с историей Краснодара-Екатеринодара. Я коренная жительница Кубани, очень люблю свою малую Родину и готова часами рассказывать о ней. К гостям отношусь внимательно и привыкла выстраивать человеческое взаимоотношение. Всегда учту ваши пожелания: если необходимо присесть отдохнуть, пойти помедленнее или побыстрее, сделать фотографию или зайти, например, купить кофе, воду. До встречи на экскурсии!

