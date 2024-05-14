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Квест
2 часа
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
«Экскурсия включает элементы квеста и викторины: вы будете не пассивными слушателями, а полноценными участниками»
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
«Перед началом квест-экскурсии вы получите конверт с заданиями — они и поведут нас по маршруту»
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
«Квест строится по классическому принципу: только после выполнения задания вы получаете следующее»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
- ММария11 мая 2024Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
- ООльга22 апреля 2024Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
- ЕЕлена22 апреля 2024На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что после этого на экскурсии
- ЕЕлена13 апреля 2024Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊
- ААнна27 марта 2024Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и
- ААлександра?13 января 2024Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма
- ННаталья3 января 2024Спасибо огромное Ольге. Очень интересный и динамичный квест. Задания не сложные, больше на внимательность. Большая компания, состоящая из детей и
- ААлексей29 июня 2023Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Квесты»
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