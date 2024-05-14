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будет скучно. Но нет! Ольга настолько динамично и грамотно построила маршрут, что даже те места, в которых мы проходили пару часов назад, открывались новым и необычным. Загадки подогревали азарт и усиливали вовлеченность в процесс. Пройденные 10 тысяч шагов мы просто не заметили. Зато позитивные впечатления и желание вернуться в это место с нами до сих пор, видимо, и не исчезнут до следующего раза.