Экскурсии с элементами квеста в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Краснодаре, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краснодар без скуки
🚶 Пешая
Квест
2 часа
83 отзыва
Краснодар без скуки
Собрать город как пазл на авторской экскурсии с элементами квеста
Начало: В Екатерининском сквере
«Экскурсия включает элементы квеста и викторины: вы будете не пассивными слушателями, а полноценными участниками»
20 июня в 08:30
21 июня в 07:30
от 7 500 за всё до 5 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
🚶 Пешая
Квест
2 часа
33 отзыва
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
«Перед началом квест-экскурсии вы получите конверт с заданиями — они и поведут нас по маршруту»
20 июня в 07:30
21 июня в 07:30
от 7 200 за всё до 10 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
8 отзывов
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»: погружение в историю Краснодара
Приглашаем вас и вашу семью на квест «В поисках Екатеринодара», где каждая загадка открывает страницу истории Краснодара
Начало: В Екатерининском сквере
«Квест строится по классическому принципу: только после выполнения задания вы получаете следующее»
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
4 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Краснодар без скуки
    Добрый день, экскурсия была отличная, Ольга пошла нам на встречу и провела индивидуальную экскурсию для нашего коллектива, что было очень приятно. Экскурсия познавательная, увлекательнаЯ, отдельное спасибо за подарочки:) Жалко, что не дошли до ворот, а остальное все было прекрасно
  • О
    Ольга
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Ольге! Еще на этапе переписки отметила доброжелательность и готовность идти на встречу). На экскурсии
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    мы были втроем -Подруга, моя дочь(6 лет) и я. Ольга услышала все пожелания и максимально облегчила повествование(учитывая возраст дочки). Безусловно, наличие заданий квеста, делают прогулку по парку не только познавательной, но и азартной))). Ольга-прекрасный рассказчик, знающий и любящий свое дело! Мы получили огромное удовольствие!

  • Е
    Елена
    22 апреля 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что после этого на экскурсии
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    будет скучно. Но нет! Ольга настолько динамично и грамотно построила маршрут, что даже те места, в которых мы проходили пару часов назад, открывались новым и необычным. Загадки подогревали азарт и усиливали вовлеченность в процесс. Пройденные 10 тысяч шагов мы просто не заметили. Зато позитивные впечатления и желание вернуться в это место с нами до сих пор, видимо, и не исчезнут до следующего раза.

    На экскурсию ходили взрослой компанией 40+ лет. Предварительно, в ожидании, прошлись по парку самостоятельно. Думали, что
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊
  • А
    Анна
    27 марта 2024
    Краснодар без скуки
    Отличная прогулка по центру Краснодара с Ольгой! Все, что нужно для первоначального знакомства с городом! И в историю окунулись, и
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    красивые здания посмотрели, и советы по дальнейшему отдыху в городе получили, просто супер! Ольга - очень контактный, приятный собеседник, остались исключительно позитивные воспоминания о прогулке! Спасибо.

  • А
    Александра?
    13 января 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма
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    интересно, даже при том, что мы местные жители г. Краснодара. Мы выполняли задания и находили ответы на вопросы, при этом наша прогулка сопровождалась интересным рассказом гида, а на прощание нам подарили памятные сувениры об этом дне. Большая благодарность Ольге за такой замечательный квест и за наши позитивные эмоции🙏🏼

    Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастомКвест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастомКвест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом
  • Н
    Наталья
    3 января 2024
    Квест-экскурсия по парку Галицкого
    Спасибо огромное Ольге. Очень интересный и динамичный квест. Задания не сложные, больше на внимательность. Большая компания, состоящая из детей и
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    взрослых (возраст от 10 до 45 лет), осталась довольна. 2 пролетели незаметно. Рекомендуем всем для знакомства с парком, а также просто для интересного провождения времени. Ольге ещё раз большое спасибо. Будем рекомендовать друзьям и знакомым.

  • А
    Алексей
    29 июня 2023
    Краснодар без скуки
    Прогулка по Краснодару с Ольгой удалась несмотря на козни синоптиков и погоды. Изначально хотели погулять 3 часа вечером, но поверили
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    прогнозу и испугались заказывать экскурсию. Когда выяснилось, что синоптикам веры нет, то выбрали уже следующий день и 2 часа. Экскурсия отличная, и формат и скорость передвижения. Нам было очень интересно как слушать истории города, так и отвечать на вопросы. Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Квесты»

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  7. Стадион Краснодар
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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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