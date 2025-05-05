Мои заказы

Квесты для детей – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «Квесты для детей» в Краснодаре, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого
Пешая
2 часа
44 отзыва
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
Пешая
2 часа
56 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
Увидеть невероятный синтез искусства, архитектуры и экзотической флоры
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Познакомиться с прошлым города в интерактивном формате - с загадками и головоломками
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5700 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    5 мая 2025
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Большое спасибо Ольге за такой интересный квест! Мы были вчетвером с сестрами, возраст 14-27 лет и всем было весело и занимательно) Одна из лучших экскурсий, что у меня когда-либо была)
  • Е
    Елена
    21 февраля 2025
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Отличный квест! Прошли на "ура", несмотря на жуткий холод. Настроение было прекрасное, квест очень интересный! Хотим еще!!! Компания у нас была разновозрастная - 5 девочек от 15 до 50. Всем понравилось!
  • Е
    Елена
    30 сентября 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Были в Краснодаре проездом, город немного знаем и решили именно на квест записаться.

    Ольга сразу же "взяла нас в оборот", сразу
    читать дальше

    же вручила письмо, с которого начался квест по центру исторического центра.

    Было интересно, необычно, вопросы некоторые были неожиданными. Но задачи ставились четко и понятно.

    В целом было здорово! Мой муж согласился на квест, сказав "я рядом буду ходить". В итоге, он был главным участником игры, а я - так, в помощь ему)))

    Ольга, спасибо огромное!!!!! Это здорово, что в русских городах появляются такие увлеченные проводники. Будем рекомендовать!

  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
  • Е
    Елена
    13 апреля 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊
  • А
    Александра?
    13 января 2024
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма
    читать дальше

    интересно, даже при том, что мы местные жители г. Краснодара. Мы выполняли задания и находили ответы на вопросы, при этом наша прогулка сопровождалась интересным рассказом гида, а на прощание нам подарили памятные сувениры об этом дне. Большая благодарность Ольге за такой замечательный квест и за наши позитивные эмоции🙏🏼

    Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма интересно, даже при том, что мы местные жители г. Краснодара. Мы выполняли задания и находили ответы на вопросы, при этом наша прогулка сопровождалась интересным рассказом гида, а на прощание нам подарили памятные сувениры об этом дне. Большая благодарность Ольге за такой замечательный квест и за наши позитивные эмоции🙏🏼
  • М
    Марина
    15 декабря 2023
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Пишу поздний отзыв)
    Спасибо Ольге за отличное настроение, позитивный настрой.
    Дети были после школы, немного усталые и голодные, но все прошло на 5 баллов.
    Благодарим за отличный квест.
  • И
    Игорь
    21 ноября 2023
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Ольга - прелестный гид и рассказчик!

    Информация преподносится доступно, дозировано и интерактивно. Ребенок 7 лет проходил все квесты и впитывал информацию с энтузиазмом!
  • Н
    Наталья
    7 ноября 2023
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Интересный квест как для взрослых так и для детей, захватывающий! В меру сложно. Но в большей степени квест рассчитан все
    читать дальше

    же на "ломание головы", а для развлечения и с познавательной точки зрения. Ольга очень хороший гид, рада была ответить на все наши, даже самые нелепые, вопросы))

  • Л
    Людмила
    2 октября 2023
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    В этой программе всё понравилось. И взрослым и детям. Спасибо Оле за интересную и познавательную программу
  • Е
    Елена
    31 августа 2023
    Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
    Очень понравилась экскурсия! Неординарное решение в подаче материала, неожиданные факты из истории города, на которые мы наверняка сами не обратили бы внимание. Экскурсовод грамотно и интересно излагает материал. Рекомендую всем!

