Индивидуальная
до 15 чел.
Краснодарское путешествие во времени с гидом-археологом
Знакомство с городом от казачьей крепости Екатеринодаръ до современных реалий южного миллионника
Начало: Екатерининский сквер
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 15 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест-экскурсия по парку Галицкого: погружение в мир приключений
Превращаем прогулку по парку Краснодар в захватывающее путешествие с заданиями на внимательность и сообразительность
Начало: На улице Восточно-Кругликовская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия по парку Галицкого
Увидеть невероятный синтез искусства, архитектуры и экзотической флоры
Начало: Возле стадиона «Краснодар»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 7 чел.
Семейный квест «В поисках Екатеринодара»
Познакомиться с прошлым города в интерактивном формате - с загадками и головоломками
Начало: В Екатерининском сквере
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
5700 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина5 мая 2025Большое спасибо Ольге за такой интересный квест! Мы были вчетвером с сестрами, возраст 14-27 лет и всем было весело и занимательно) Одна из лучших экскурсий, что у меня когда-либо была)
- ЕЕлена21 февраля 2025Отличный квест! Прошли на "ура", несмотря на жуткий холод. Настроение было прекрасное, квест очень интересный! Хотим еще!!! Компания у нас была разновозрастная - 5 девочек от 15 до 50. Всем понравилось!
- ЕЕлена30 сентября 2024Были в Краснодаре проездом, город немного знаем и решили именно на квест записаться.
Ольга сразу же "взяла нас в оборот", сразу
- ЕЕкатерина14 мая 2024Отличный интересный квест, было интересно и детям, и взрослым. Гид следил, чтобы каждый участвовал и у каждого была возможность ответить хотя бы на 1 из вопросов. Отличный формат для знакомства с городом
- ЕЕлена13 апреля 2024Спасибо Ольге! Очень интересно и познавательно! Было азартно разгадывать квест и взрослым и детям!!! Чудесно провели время!!! 👍😊
- ААлександра?13 января 2024Квест очень понравился. Не смотря на то, что программа рассчитана на участие детей, нашей группе возрастом 33-57 лет было весьма
- ММарина15 декабря 2023Пишу поздний отзыв)
Спасибо Ольге за отличное настроение, позитивный настрой.
Дети были после школы, немного усталые и голодные, но все прошло на 5 баллов.
Благодарим за отличный квест.
- ИИгорь21 ноября 2023Ольга - прелестный гид и рассказчик!
Информация преподносится доступно, дозировано и интерактивно. Ребенок 7 лет проходил все квесты и впитывал информацию с энтузиазмом!
- ННаталья7 ноября 2023Интересный квест как для взрослых так и для детей, захватывающий! В меру сложно. Но в большей степени квест рассчитан все
- ЛЛюдмила2 октября 2023В этой программе всё понравилось. И взрослым и детям. Спасибо Оле за интересную и познавательную программу
- ЕЕлена31 августа 2023Очень понравилась экскурсия! Неординарное решение в подаче материала, неожиданные факты из истории города, на которые мы наверняка сами не обратили бы внимание. Экскурсовод грамотно и интересно излагает материал. Рекомендую всем!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Квесты для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Квесты для детей" можно забронировать 4 экскурсии от 4500 до 8000. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Квесты для детей», 127 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль