Войсковой собор Александра Невского – экскурсии в Краснодаре

Найдено 6 экскурсий в категории «Войсковой собор Александра Невского» в Краснодаре, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Краснодар - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
73 отзыва
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500 за всё до 10 чел.
Разноцветный Краснодар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000 за всё до 10 чел.
«Скажите, как его зовут?» - о Краснодаре и его названиях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000 за всё до 10 чел.
Краснодар - казачий край
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
84 отзыва
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800 за всё до 3 чел.
Знакомство с Краснодаром
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
24 отзыва
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    6 июня 2024
    Разноцветный Краснодар
    Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.
  • И
    Инна
    30 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
  • Н
    Наталья
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Знакомство с Краснодаром
    Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
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    об истории Краснодара, но не в виде сухих фактов, а в виде увлекательного рассказа, слегка приправленного юмором. Полтора часа экскурсии прошли незаметно, хотелось продолжения. Марине большое спасибо.

    Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей
  • Е
    Елена
    4 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
    Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя
  • Г
    Геннадий
    1 мая 2024
    Краснодар - первая встреча
    Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
  • i
    irina
    30 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
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    сегодняшних дней, посмотрели на архитектуру и город совершенно по-другому. История воспринимается с помощью Андрея не как что-что далекое, а как жизненные истории таких же людей как мы, только живших в другие времена. Удача встретить такого увлеченного историей, жизнью человека, готового делиться своей харизмой и знаниями!

  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
  • Р
    Роман
    3 апреля 2024
    Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох
    Всё понравилось, только мало)) Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Войсковой собор Александра Невского»

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Сколько стоит экскурсия по Краснодару в июне 2024
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