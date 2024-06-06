1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Краснодар - первая встреча: история, культура и архитектура
Откройте для себя уникальные места Краснодара во время двухчасовой пешеходной экскурсии. Исследуйте исторические и культурные символы города
Начало: На ул. Постовая
Сегодня в 18:00
Завтра в 15:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Разноцветный Краснодар
Увидеть столицу Кубани в красном, синем, зелёном, чёрном и белом цвете
Завтра в 09:00
10 июня в 18:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Скажите, как его зовут?» - путешествие по именам Краснодара
Погрузитесь в историю Краснодара через его многочисленные названия. От Екатеринодара до Маленького Парижа - каждое имя расскажет свою уникальную историю
Начало: В Екатерининском сквере
Завтра в 11:00
10 июня в 18:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Краснодар - казачий край
Погрузиться в казачью историю города и посетить связанные с ней места
Начало: Ул. Красная
10 июня в 14:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Земля Кубанская: путешествие по историческому Краснодару
Погрузитесь в уникальную атмосферу Краснодара, исследуя его исторические уголки и архитектурные шедевры
Начало: в Екатерининском сквере
3 800₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Краснодаром: исторические уголки и культурное наследие
Погрузитесь в атмосферу Краснодара, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, в компании опытного гида
Начало: На улице Красная
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна6 июня 2024Очень интересная экскурсия, когда информация подается с необычного ракурса. Много новых, необычных фактов, о которых мы не знали до этой экскурсии.
- ИИнна30 мая 2024Марина очень приятный человек, влюбленный в свой город. Это увлекло нас. Интересные факты, живое общение. Мы довольны, спасибо!
- ААнастасия27 мая 2024Спасибо Марине за прекрасную прогулку по центру Краснодара! И хоть этот город только начинает прием туристов, но он заслуживает внимание! Добро пожаловать на Красную улицу! А Марина вам все подробно расскажет!
- ННаталья27 мая 2024Огромное спасибо Марине за интересную экскурсию! Увлекательно, много интересных фактов, 1,5 часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена27 мая 2024Прекрасная экскурия с замечательным гидом! Понравилось все без исключения. Маршрут подходит для физически не подготовленных людей. Получила много интереснейшей информации
- ЕЕлена4 мая 2024Нам было приятно знакомиться с Краснодаром с Мариной. Расскпз о городе был интересным. Экскурсия началась вовремя. Экскурсовод очень доброжелательна и внимательна. С вниманием отнеслась к вопросам и потребностям группы.
- ГГеннадий1 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсия, нашей большой компании все понравилось, Рекомендую!
- iirina30 апреля 2024Андрей провел невероятную экскурсию для нашей группы - с юмором, познавательно, с фотографиями, мы погрузились в историю от основания до
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре
- РРоман3 апреля 2024Всё понравилось, только мало)) Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Войсковой собор Александра Невского»
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