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Л Людмила Земля Кубанская: вглубь екатеринодарских эпох Прекрасная прогулка по центру города со знатоком своего дела. Искреннее спасибо за прекрасную подачу материала Для все друзей включила в список must в Краснодаре