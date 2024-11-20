Активный отдых в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Активный отдых» в Краснодаре, цены от 2500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
На машине
скидка
5%
26 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увлекательное путешествие по Орлиной полке и ущельям
Пройдите по несложному маршруту к Орлиной полке, насладитесь видами и сделайте потрясающие снимки. Затем отправимся к Курджипскому и Гуамскому ущельям
Завтра в 07:30
21 дек в 07:30
1590015 105 за всё до 3 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
На автобусе
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Гуамское ущелье из Краснодара
Попасть в настоящую сказку, где красиво в любое время года
Начало: У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
22 дек в 08:00
28 дек в 08:00
2500 за человека
Тайными тропами под Краснодаром
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тайными тропами под Краснодаром
Несложный треккинг к каньону по живописным лесным тропам
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 08:00
26 дек в 08:00
10 990 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    20 ноября 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍
    Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍Все оочень понравилось! Маршрут Мария скорректировала под наши пожелания! Советую 👍
  • О
    Ольга
    1 ноября 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Очень понравилось. Интересные истории. Гид отлично знает историю своего края. Узнали много нового. Найдёт общий язык со всеми даже с
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    ребёнком. За 16 часов мы получили много новых впечатлений и знаний!!! Мария очень разносторонняя и интересная. Было весело и классно! Очень надеемся на новую встречу с ней. Марии большое спасибо! Женя из Липецка.

    Очень понравилось. Интересные истории. Гид отлично знает историю своего края. Узнали много нового. Найдёт общий язык
  • О
    Ольга
    10 сентября 2024
    Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
    Поехав с подругами в Краснодар на выходные, мы 08 сентября 2024 года решили один день посвятить поездке на природу. Выбор
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    пал на тур «Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники». Все страхи и волнения (усталость от предыдущего активно проведенного дня, раннее пробуждение, беспокойство о питании в течении дня, сложность горного маршрута, необходимость успеть к отправлению поезда домой в Симферополь и т. д.) улетучились, как только мы повстречались с нашим гидом Марией. По дороге мы заехали в кафе-пекарню, насладились вкуснейшей утренней выпечкой с чаем и далее нас ждал прекрасно продуманный маршрут: великолепный лес с чистейшим воздухом, прогулка вдоль красивейшей многослойной скалы, подъем на Орлиную полку, панорама на лес и горы, каньон, пробитый рекой Курджипс, поселок Мезмай и парящие в голубом небе белоголовые сипы. Вторая часть маршрута – прогулка вдоль живописной реки Курджипс по узкоколейке до урочища Монахово, туристический поезд от Монахово до Гуамки. И далее нас ждал релакс на базе Н2О – купание в бассейнах с контрастной термальной водой. Тур, вопреки ожиданиям, для нас оказался легким и комфортным, и в этом заслуга высококвалифицированного нашего гида. Дополнительно хотелось подчеркнуть, что Мария надежный и уверенный водитель, рядом с ней чувствуешь себя на дороге в безопасности. Спасибо Марии за прекрасно проведенный день и Тripster за подбор столь квалифицированного и надежного гида.

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Активный отдых»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Орлиная полка, Курджипс, ущелье Гуамки и термальные источники
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  3. Тайными тропами под Краснодаром
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  2. Парк Галицкого
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  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
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  10. Майкоп
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2024
Сейчас в Краснодаре в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 экскурсии от 2500 до 15 105 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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