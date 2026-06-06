Держим путь на Таманский полуостров — край казачьих традиций, грязевых вулканов и тёплого Азовского моря. Вы прогуляетесь по этнографической станице и познакомитесь с культурой кубанских казаков. Отдохнёте на побережье и по желанию искупаетесь в целебной грязи. История, природа и южный колорит — в одном путешествии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

7:00–9:30 — выезд из Краснодара

9:30–13:00 — этнографический комплекс «Атамань»

Вы погрузитесь в историю кубанского казачества. Увидите воссозданную казачью станицу 19–20 века с подворьями, хатами, мельницей и церковью. Рассмотрите подлинные предметы быта, познакомитесь с традициями первых переселенцев Кубани и, если захотите, посетите мастер-классы и театрализованные представления.

13:00–14:30 — грязевые вулканы Тамани

Это очень необычное природное явление полуострова. По желанию вы примете грязевую ванну — она богата природными минералами и давно известна своими целебными свойствами.

14:30–16:00 — отдых на Азовском море

Песчано-ракушечный берег, тёплое мелководное море, красивые виды на побережье — и ваше свободное время на пляже Таманского полуострова.

16:00–18:30 — обратная дорога в Краснодар

Организационные детали