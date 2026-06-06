Держим путь на Таманский полуостров — край казачьих традиций, грязевых вулканов и тёплого Азовского моря. Вы прогуляетесь по этнографической станице и познакомитесь с культурой кубанских казаков. Отдохнёте на побережье и по желанию искупаетесь в целебной грязи. История, природа и южный колорит — в одном путешествии.
Описание экскурсии
7:00–9:30 — выезд из Краснодара
9:30–13:00 — этнографический комплекс «Атамань»
Вы погрузитесь в историю кубанского казачества. Увидите воссозданную казачью станицу 19–20 века с подворьями, хатами, мельницей и церковью. Рассмотрите подлинные предметы быта, познакомитесь с традициями первых переселенцев Кубани и, если захотите, посетите мастер-классы и театрализованные представления.
13:00–14:30 — грязевые вулканы Тамани
Это очень необычное природное явление полуострова. По желанию вы примете грязевую ванну — она богата природными минералами и давно известна своими целебными свойствами.
14:30–16:00 — отдых на Азовском море
Песчано-ракушечный берег, тёплое мелководное море, красивые виды на побережье — и ваше свободное время на пляже Таманского полуострова.
16:00–18:30 — обратная дорога в Краснодар
Организационные детали
- Едем на автомобиле Hyundai Solaris
- Дополнительные расходы: вход в «Атамань» — 700 ₽ за взрослого, 350 ₽ за ребёнка; мастер-классы и представления (по желанию) — от 300 ₽ за чел.; грязевые ванны — от 800 ₽ за чел. + есть бесплатные
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 519 туристов
Я живу в прекрасном городе Краснодаре и считаю его и наш Краснодарский край лучшим местом на Земле. Мне нравится гулять по улицам города, наслаждаться романтической атмосферой и чувствовать его ритм,
Входит в следующие категории Краснодара
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