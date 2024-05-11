Мои заказы

По станицам и местам казаков – экскурсии в Краснодаре

Найдено 4 экскурсии в категории «По станицам и местам казаков» в Краснодаре, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
На машине
13 часов
7 отзывов
Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выбор
Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
Начало: В Краснодаре
11 дек в 06:30
12 дек в 06:30
22 999 ₽ за всё до 3 чел.
Казачья история Краснодара
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Казачья история Краснодара
Путешествие в прошлое Краснодара, где история казачества оживает на улицах города. Узнайте о значимых местах и событиях, оставивших след в истории
Начало: У храма Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
5500 ₽ за всё до 2 чел.
По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
На машине
3.5 часа
118 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Путешествие в станицу Азовская
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в станицу Азовская
Погрузитесь в историю станицы Азовская, посетив дом атамана и исследуя окрестные природные красоты. Узнайте о прошлом и насладитесь природой
Начало: Станица Азовская
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
    читать дальше

    драматически живописные ущелья с горными реками, и сказочные, будто из Властелина колец, леса, и заснеженные горные вершины. Спасибо вам огромное, было очень интересно и красиво. И, конечно, хочется отдельно отметить гида Светлану и поблагодарить за легкое, приятное общение, интересные рассказы, пунктуальность и организованность.

    Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. ВБольшое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В
  • Е
    Екатерина
    18 апреля 2024
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый
    читать дальше

    раз воспользовались индивидуальной, а не групповой экскурсией, и не разочарованы. Гид Светлана учла все пожелания, всё показала, рассказала, посоветовала, какие местные блюда стоит попробовать, помогала фотографироваться, дала дочке, накануне потянувшей связки, свои треккинговые палки, чтобы было удобнее ходить по горам. Настоящий профессионал и приятный в общении человек. На обратном пути освоили новый для себя музыкальный инструмент глюкофон, который оказался у гида в машине. Светлана и Максим, спасибо за прекрасный тур, отличную организацию и массу положительных эмоций!

    Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один деньОтличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день
  • Ю
    Юлия
    25 октября 2023
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    Потрясающие места, потрясающий гид! Максим, спасибо за экскурсию, ооочень много нового, интересного мы узнали и увидели.
  • Н
    Наталья
    16 октября 2023
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    В октябре посетили волшебную Адыгею первый раз в жизни и побывали на экскурсии "Фототур в волшебные горы Адыгеи". Повезло со
    читать дальше

    всем-с погодой, нашим гидом, с настроением. Максим увлечен Адыгеей, обладает энциклопедическими знаниями истории, обычаев, географии этих мест, сам исходил эту землю от края до края. И эту любовь смог донести и передать нам. Побывали в самых красивых локациях, самостоятельно точно такое не увидишь и не услышишь. Захватили кроме гор еще немного Майкопа, который очень понравился. Благодарны за экскурсию, рекомендуем всем и обязательно вернемся!

  • R
    Rita
    7 октября 2023
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    Спасибо Светлане за увлекательное путешествие
    Все было супер!
  • Е
    Елена
    2 мая 2023
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    Замечательный тур и гид Андрей! Несмотря на то, что накануне был ливень и лес промок насквозь, под ногами скользкая земля,
    читать дальше

    это добавило остроты впечатлениям) команда подобралась замечательная) непривыкшим к пешим длительным прогулкам будет сложновато. Не большой экстрим в виде скальников, узких троп, где приходится держатся за натянутую веревку и корни деревьев. Курджипское ущелье очень красиво. Бурная река и водопады в это время года. Бескрайний вид с орлиной полки. Если будет возможность- обязательно воспользуюсь другими предложениями этого организатора

  • Е
    Екатерина
    6 июля 2022
    Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
    Ребятам спасибо за познавательную информацию и красивые места
    Ребятам спасибо за познавательную информацию и красивые местаРебятам спасибо за познавательную информацию и красивые местаРебятам спасибо за познавательную информацию и красивые местаРебятам спасибо за познавательную информацию и красивые места

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «По станицам и местам казаков»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Фотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
  2. Казачья история Краснодара
  3. По Краснодару и парку Галицкого (пешком и на машине)
  4. Путешествие в станицу Азовская
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Парк Галицкого
  3. Улица Красная
  4. Гуамское ущелье
  5. Лаго-Наки
  6. Войсковой собор Александра Невского
  7. Стадион Краснодар
  8. Горячий Ключ
  9. Памятник Шурику и Лидочке
  10. Орлиная полка
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в декабре 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "По станицам и местам казаков" можно забронировать 4 экскурсии от 3300 до 22 999. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по станицам и местам казаков, 144 ⭐ отзыва, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль