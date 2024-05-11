читать дальше

раз воспользовались индивидуальной, а не групповой экскурсией, и не разочарованы. Гид Светлана учла все пожелания, всё показала, рассказала, посоветовала, какие местные блюда стоит попробовать, помогала фотографироваться, дала дочке, накануне потянувшей связки, свои треккинговые палки, чтобы было удобнее ходить по горам. Настоящий профессионал и приятный в общении человек. На обратном пути освоили новый для себя музыкальный инструмент глюкофон, который оказался у гида в машине. Светлана и Максим, спасибо за прекрасный тур, отличную организацию и массу положительных эмоций!