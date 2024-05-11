Фотопрогулка
до 3 чел.
Лучший выборФотопутешествие в волшебные горы Адыгеи
Поездка по завораживающим ущельям, скалистым утесам и панорамным точкам в компании гида
Начало: В Краснодаре
11 дек в 06:30
12 дек в 06:30
22 999 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Казачья история Краснодара
Путешествие в прошлое Краснодара, где история казачества оживает на улицах города. Узнайте о значимых местах и событиях, оставивших след в истории
Начало: У храма Александра Невского
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
5500 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
По Краснодару и парку Галицкого
Познакомьтесь с Краснодаром: от исторических улиц до современного парка Галицкого. Пешеходная и автомобильная экскурсия для всех возрастов
Начало: На улице Седина
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Путешествие в станицу Азовская
Погрузитесь в историю станицы Азовская, посетив дом атамана и исследуя окрестные природные красоты. Узнайте о прошлом и насладитесь природой
Начало: Станица Азовская
Завтра в 08:00
12 дек в 08:00
20 000 ₽ за всё до 7 чел.
- ООльга11 мая 2024Большое спасибо гиду Светлане и Максиму за организацию отличного путешествия по Адыгее и Краснодарскому краю. В нем было все: и
- ЕЕкатерина18 апреля 2024Отличный тур! Места волшебные, много чего посмотрели, но в Адыгею вернёмся ещё обязательно, за один день всё нереально изучить. Первый
- ЮЮлия25 октября 2023Потрясающие места, потрясающий гид! Максим, спасибо за экскурсию, ооочень много нового, интересного мы узнали и увидели.
- ННаталья16 октября 2023В октябре посетили волшебную Адыгею первый раз в жизни и побывали на экскурсии "Фототур в волшебные горы Адыгеи". Повезло со
- RRita7 октября 2023Спасибо Светлане за увлекательное путешествие
Все было супер!
- ЕЕлена2 мая 2023Замечательный тур и гид Андрей! Несмотря на то, что накануне был ливень и лес промок насквозь, под ногами скользкая земля,
- ЕЕкатерина6 июля 2022Ребятам спасибо за познавательную информацию и красивые места
