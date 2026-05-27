Чтобы пройти по следам леопардов и запечатлеть захватывающие панорамы, приглашаем вас в горную Адыгею.
Здесь вы увидите дольмен возрастом более 5000 лет, пройдёте по экотропе, где фотоловушки следят за обитателями дикого леса, и подниметесь по канатной дороге на хребет. Узнаете секреты Гранитного каньона и особенности путешествия в горах.
Описание экскурсии
- Гранитный каньон. Вы оцените суровую красоту и мощь горных пород. А гид расскажет о секретах скрытых в толще скал
- Кордон Кавказского заповедника с древним дольменом, музеем природы и сказочным сосновым лесом. Вы узнаете о тайнах дольменов и их назначении
- Тропу леопарда. Пройдём по территории, где обитали эти хищники. Вы поймете, как складывалась их судьба на Кавказе, зачем здесь прокладывают экотропы и как устроен заповедник
- Гузерипль. Посёлок, откуда открываются незабываемые виды с высоты 680 метров над уровнем моря. Гид поделится, как путешествовать в горах, чтобы не вредить окружающей среде
- Хребет Уна-Коз. Поднимемся по канатной дороге, чтобы полюбоваться его склонами
Ориентировочный тайминг:
7:00 — выезд из Краснодара
10:00 — прибытие в Гранитный каньон
13:00–14:00 — выезд на канатную дорогу
17:00 — выезд в Краснодар
Организационные детали
- Экскурсия проводится на комфортабельном автобусе Ford или Mercedez
- Дополнительно оплачивается обед и вход в заповедник: 300 ₽ — взрослый, 200 ₽ — детский
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ "Галерея" и на ул. Мачуги на остановке "Окей"
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1081 туриста
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
