Элиста известна буддийскими храмами и калмыцкими традициями. Вы с ними тоже познакомитесь. А ещё погуляете у Золотых ворот и увидите молитвенный барабан в Пагоде Семи дней. В этнопарке «Церен» вас научат национальному танцу, вязанию узлов и стрельбе из лука. Завершит день дегустация калмыцкого чая. В апреле и начале мая посетим фестиваль тюльпанов.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

1:30 — отправление из Краснодара

7:30 — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Вы осмотрите девятиметровую статую бога, а гид расскажет о роли Далай-ламы в освящении храма. По желанию группа проведёт краткий ритуал уважения. В конце апреля и начале мая посетим фестиваль тюльпанов

9:00— пешеходная экскурсия. Вы увидите золотые ворота «Алтн Босх», Пагоду Семи дней с молитвенным барабаном, фонтан «Три лотоса» и парк Дружбы

10:30 — Этнопарк «Церен». Экскурсию проведёт гид парка. Вы посетите лекцию о кочевом быте и буддизме, осмотрите юрты хана, шамана и калмыцких казаков. В программе:

мастер-класс по стрельбе из лука

обучение основам калмыцкого танца

вязание традиционных узлов

примерка национальных костюмов и фотосессия

дегустация калмыцкого чая и чигяна

13:30–14:30 — обед в кафе «Спутник», где подают блюда национальной кухни. Далее — свободное время

*16:00 — возвращение в Краснодар

Вы узнаете:

как формировался калмыцкий народ и какие связи он сохраняет с монгольскими племенами

почему кочевники перемещались по степям и как юрты защищали от летней жары и зимнего холода

откуда произошло название «Элиста» и как оно отражает местный ландшафт

Организационные детали