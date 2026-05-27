Элиста известна буддийскими храмами и калмыцкими традициями. Вы с ними тоже познакомитесь. А ещё погуляете у Золотых ворот и увидите молитвенный барабан в Пагоде Семи дней. В этнопарке «Церен» вас научат национальному танцу, вязанию узлов и стрельбе из лука. Завершит день дегустация калмыцкого чая. В апреле и начале мая посетим фестиваль тюльпанов.
Описание экскурсии
1:30 — отправление из Краснодара
7:30 — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Вы осмотрите девятиметровую статую бога, а гид расскажет о роли Далай-ламы в освящении храма. По желанию группа проведёт краткий ритуал уважения. В конце апреля и начале мая посетим фестиваль тюльпанов
9:00— пешеходная экскурсия. Вы увидите золотые ворота «Алтн Босх», Пагоду Семи дней с молитвенным барабаном, фонтан «Три лотоса» и парк Дружбы
10:30 — Этнопарк «Церен». Экскурсию проведёт гид парка. Вы посетите лекцию о кочевом быте и буддизме, осмотрите юрты хана, шамана и калмыцких казаков. В программе:
- мастер-класс по стрельбе из лука
- обучение основам калмыцкого танца
- вязание традиционных узлов
- примерка национальных костюмов и фотосессия
- дегустация калмыцкого чая и чигяна
13:30–14:30 — обед в кафе «Спутник», где подают блюда национальной кухни. Далее — свободное время
*16:00 — возвращение в Краснодар
Вы узнаете:
- как формировался калмыцкий народ и какие связи он сохраняет с монгольскими племенами
- почему кочевники перемещались по степям и как юрты защищали от летней жары и зимнего холода
- откуда произошло название «Элиста» и как оно отражает местный ландшафт
Организационные детали
- 15% стоимости вы оплачиваете на Трипстере, а оставшуюся часть — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг
- Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
- В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.
* Дополнительно опалчиваются: вход в этнопарк «Церен» — 500 ₽, посещение «Золотой обители Будды» — 100 ₽, катание на верблюде (по желанию) — 500 ₽, изучение калмыцкой письменности (по желанию) — 400 ₽, обед
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1081 туриста
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
6000 ₽ за человека