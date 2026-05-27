Из Краснодара в Элисту

Увидеть буддийские ритуалы, посмотреть на кочевые юрты и прикоснуться к степным традициям
Элиста известна буддийскими храмами и калмыцкими традициями. Вы с ними тоже познакомитесь. А ещё погуляете у Золотых ворот и увидите молитвенный барабан в Пагоде Семи дней. В этнопарке «Церен» вас научат национальному танцу, вязанию узлов и стрельбе из лука. Завершит день дегустация калмыцкого чая. В апреле и начале мая посетим фестиваль тюльпанов.
Описание экскурсии

1:30 — отправление из Краснодара

7:30 — Золотая обитель Будды Шакьямуни. Вы осмотрите девятиметровую статую бога, а гид расскажет о роли Далай-ламы в освящении храма. По желанию группа проведёт краткий ритуал уважения. В конце апреля и начале мая посетим фестиваль тюльпанов

9:00— пешеходная экскурсия. Вы увидите золотые ворота «Алтн Босх», Пагоду Семи дней с молитвенным барабаном, фонтан «Три лотоса» и парк Дружбы

10:30 — Этнопарк «Церен». Экскурсию проведёт гид парка. Вы посетите лекцию о кочевом быте и буддизме, осмотрите юрты хана, шамана и калмыцких казаков. В программе:

  • мастер-класс по стрельбе из лука
  • обучение основам калмыцкого танца
  • вязание традиционных узлов
  • примерка национальных костюмов и фотосессия
  • дегустация калмыцкого чая и чигяна

13:30–14:30 — обед в кафе «Спутник», где подают блюда национальной кухни. Далее — свободное время

*16:00 — возвращение в Краснодар

Вы узнаете:

  • как формировался калмыцкий народ и какие связи он сохраняет с монгольскими племенами
  • почему кочевники перемещались по степям и как юрты защищали от летней жары и зимнего холода
  • откуда произошло название «Элиста» и как оно отражает местный ландшафт

Организационные детали

  • 15% стоимости вы оплачиваете на Трипстере, а оставшуюся часть — за день до экскурсии. Мы пришлём ссылку на оплату, а потом чек и договор оказания услуг
  • Если после перевода вы отмените заказ или не придёте на экскурсию, не сможем вернуть оплату
  • Поездка проходит на комфортабельных автобусах Ford, Mercedes
  • В праздники подаются автобусы повышенной вместимости Ikarus на 34–48 чел.
    * Дополнительно опалчиваются: вход в этнопарк «Церен» — 500 ₽, посещение «Золотой обители Будды» — 100 ₽, катание на верблюде (по желанию) — 500 ₽, изучение калмыцкой письменности (по желанию) — 400 ₽, обед
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Галерея» или на ул. Мачуги
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 70 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Краснодаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1081 туриста
Окончила Институт физической культуры, спорта и туризма по специальности «Социально-культурный сервис и туризм». Родилась в Краснодарском крае и знаю о нём всё. После окончания института начала разрабатывать авторские туры: индивидуальные,
групповые, корпоративные и школьные. Со мной работают семь гидов, которые сопровождают людей по всем локациям. Все гиды с высшим образованием (биологи, геологи, педагоги) и уже не первый год работают в данной сфере. Гиды рассказывают исторические факты о местности, флоре и фауне, достопримечательностях городов, а также знакомят с местными блюдами. Мы подбираем не только лучшие места и разнообразные локации, но и комфортные, уютные гостиницы, рестораны и необычные остановки, куда не каждый доезжает — в этом наши сильные стороны. Помимо прочего наши помощники помогают делать видео и фото для каждого путешественника.

