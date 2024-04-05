Почувствовать себя местным – экскурсии в Краснодаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Краснодаре, цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
Пешая
3.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 12 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
Завтра в 18:30
13 мар в 18:30
20 000 ₽ за всё до 12 чел.
Краснодар - город мечты
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Краснодар - город мечты
Открыть для себя самые популярные среди местных жителей локации
Завтра в 10:00
10 мар в 10:00
4900 ₽ за всё до 2 чел.
Мелочи жизни Екатеринодара
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелочи жизни Екатеринодара
Увидеть настоящий Краснодар без прикрас
Начало: На ул. Красная, д. 122
10 мар в 10:30
11 мар в 10:30
9000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    5 апреля 2024
    Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
    Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
    Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Почувствовать себя местным»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия
  2. Краснодар - город мечты
  3. Мелочи жизни Екатеринодара
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Лаго-Наки
  3. Парк Галицкого
  4. Улица Красная
  5. Войсковой собор Александра Невского
  6. Гуамское ущелье
  7. Стадион Краснодар
  8. Мезмай
  9. Парк Краснодар
  10. Орлиная полка
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в марте 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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