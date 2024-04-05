Индивидуальная
до 12 чел.
Ещё по одной! Кино-алко-экскурсия по барам Краснодара
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по барам Краснодара, где вас ждут уникальные коктейли и увлекательные истории от кинокритика и историка
Начало: На пересечении улиц Чапаева и Красноармейской
Завтра в 18:30
13 мар в 18:30
20 000 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Краснодар - город мечты
Открыть для себя самые популярные среди местных жителей локации
Завтра в 10:00
10 мар в 10:00
4900 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Мелочи жизни Екатеринодара
Увидеть настоящий Краснодар без прикрас
Начало: На ул. Красная, д. 122
10 мар в 10:30
11 мар в 10:30
9000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил5 апреля 2024Всё прошло, просто офигенно! Смотрели культовое кино) а перед ним Был элемент квеста с бра-кроссингом!) Единственный момент - поменьше бы скучной теории и побольше квеста! Алко-квеста!) П. с: берегитесь Стэфа)))
- ООльга29 марта 2024Алексей знает своё дело, экскурсия была очень интересной как и сами места! Обязательно воспользуюсь иными экскурсиями, когда вернусь. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Краснодару в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Краснодаре
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Краснодаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
Сколько стоит экскурсия по Краснодару в марте 2025
Сейчас в Краснодаре в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 3 экскурсии от 4900 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Краснодаре на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 2 ⭐ отзыва, цены от 4900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май