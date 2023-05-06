Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия

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Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия
Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия
Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия
Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия
Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия
Кипарисовое озеро в Сукко и долина Лефкадия
Ближайшие даты:
6
мая
13
мая
28
мая

Что вас ожидает:

  • Первая остановка в нашем путешествии на перевале хребта Семисам
  • Где на высоком постаменте сидит орёл
  • Раскинув свои крылья. Именно он указывает
  • Что здесь берёт своё начало Главный Кавказский хребет. Далее переезд в очень живописное место — на смотровую площадку горы Лысая в поселке Су-Псех. С вершины горы открывается невероятная панорама на бескрайнее Чёрное море. На юге виден Большой Утриш
  • А с севера Анапская бухта. Здесь же находится другая достопримечательность — «Ласточкины гнезда» — нависающая над морем скала
  • Испещренная птичьими гнездами. Склон хребта Лысой горы облюбовали ласточки
  • И поэтому не покидает ощущение
  • Что попадаешь в древний город
  • Напоминающий Каппадокию в Турции
  • Только в миниатюре. Далее едем на Кипарисовое озеро
  • Главная достопримечательность которого — 32 уникальных болотных кипариса. Дело в том
  • Что данный вид деревьев произрастает только в Северной Америке и встретить кипарисы в Краснодарском крае — настоящее чудо! Именно поэтому с появлением в Сукко столь экзотических деревьев связано много невероятных историй. Свободное время для прогулки по берегу озера. В настоящее время из-за засушливого лета озеро обмелело
  • Но это не мешает насладиться видами таксодиума двухрядного — именно так правильно называется болотный кипарис. Для более тщательной сохранности деревьев подход к ним на расстоянии ближе трёх метров запрещён. Обед самостоятельно
  • Продуктами
  • Взятыми из дома. Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в Крымский район Краснодарского края в инновационное винодельческое хозяйство «Лефкадия»
  • Основанное в 2007 году для выращивания винограда с последующим производством элитных вин. «Лефкадия» по- гречески означает «Страна белого тополя»
  • У которого одна сторона листа зеленая
  • А обратная — белая. Вот также на символе винодельни
  • На греческом маскароне — одна половина светлая — это лицо бога виноградарства и виноделия Диониса
  • А другая тёмная — лицо его учителя
  • Вечно пьянствующего Селена. В этом состоит греческая философия употребления вина: если вы пьете немного вина
  • То это на благо души и тела
  • А если лишнего — скатываетесь в пьянство. Долина Лефкадия — идеальное место для винного туризма и гастрономического праздника для всей семьи. Именно здесь можно пробовать вино
  • Увидеть
  • Как именно рождается тот или иной вкус
  • Узнать тайну его происхождения. Свободное время для прогулки по территории и фотосессий. На территории хозяйства есть итальянская пиццерия и локаворский ресторан «Амфора»
  • Где можно выпить чашечку кофе или чая
  • А также совершить более плотную трапезу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как провести выходные насыщенно? Этот вопрос возникает не только у гостей Краснодара, но и у местных жителей Кубани, не всегда знающих об интересных местах, куда можно съездить за один день.
И вот как раз для тех, кто хочет объединить лес, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие. Приглашаем: погулять на природе, любуясь осенними красками и вдыхая свежий морской воздух, посетить винодельню, согреваясь молодым вином.

выходные и праздничные дни

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Экскурсионное сопровождение
  • Страховка
Что не входит
  • Экскурсия по винодельне «Лефкадия» с дегустацией вина и сыра — 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
Когда и сколько длится?
Когда: выходные и праздничные дни
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки:
  • Документы удостоверяющие личность
  • Страховой медицинский полис
  • Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов
  • Удобная спортивная одежда и обувь, головной убор
  • Вода, продукты в дорогу.
  • Для вашего удобства, возьмите рюкзак!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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