Как провести выходные насыщенно? Этот вопрос возникает не только у гостей Краснодара, но и у местных жителей Кубани, не всегда знающих об интересных местах, куда можно съездить за один день.

И вот как раз для тех, кто хочет объединить лес, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие. Приглашаем: погулять на природе, любуясь осенними красками и вдыхая свежий морской воздух, посетить винодельню, согреваясь молодым вином.