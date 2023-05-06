Ближайшие даты:
6
мая
мая
13
мая
мая
28
мая
мая
Что вас ожидает:
- Первая остановка в нашем путешествии на перевале хребта Семисам
- Где на высоком постаменте сидит орёл
- Раскинув свои крылья. Именно он указывает
- Что здесь берёт своё начало Главный Кавказский хребет. Далее переезд в очень живописное место — на смотровую площадку горы Лысая в поселке Су-Псех. С вершины горы открывается невероятная панорама на бескрайнее Чёрное море. На юге виден Большой Утриш
- А с севера Анапская бухта. Здесь же находится другая достопримечательность — «Ласточкины гнезда» — нависающая над морем скала
- Испещренная птичьими гнездами. Склон хребта Лысой горы облюбовали ласточки
- И поэтому не покидает ощущение
- Что попадаешь в древний город
- Напоминающий Каппадокию в Турции
- Только в миниатюре. Далее едем на Кипарисовое озеро
- Главная достопримечательность которого — 32 уникальных болотных кипариса. Дело в том
- Что данный вид деревьев произрастает только в Северной Америке и встретить кипарисы в Краснодарском крае — настоящее чудо! Именно поэтому с появлением в Сукко столь экзотических деревьев связано много невероятных историй. Свободное время для прогулки по берегу озера. В настоящее время из-за засушливого лета озеро обмелело
- Но это не мешает насладиться видами таксодиума двухрядного — именно так правильно называется болотный кипарис. Для более тщательной сохранности деревьев подход к ним на расстоянии ближе трёх метров запрещён. Обед самостоятельно
- Продуктами
- Взятыми из дома. Во второй части нашего экскурсионного дня переезжаем в Крымский район Краснодарского края в инновационное винодельческое хозяйство «Лефкадия»
- Основанное в 2007 году для выращивания винограда с последующим производством элитных вин. «Лефкадия» по- гречески означает «Страна белого тополя»
- У которого одна сторона листа зеленая
- А обратная — белая. Вот также на символе винодельни
- На греческом маскароне — одна половина светлая — это лицо бога виноградарства и виноделия Диониса
- А другая тёмная — лицо его учителя
- Вечно пьянствующего Селена. В этом состоит греческая философия употребления вина: если вы пьете немного вина
- То это на благо души и тела
- А если лишнего — скатываетесь в пьянство. Долина Лефкадия — идеальное место для винного туризма и гастрономического праздника для всей семьи. Именно здесь можно пробовать вино
- Увидеть
- Как именно рождается тот или иной вкус
- Узнать тайну его происхождения. Свободное время для прогулки по территории и фотосессий. На территории хозяйства есть итальянская пиццерия и локаворский ресторан «Амфора»
- Где можно выпить чашечку кофе или чая
- А также совершить более плотную трапезу
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Как провести выходные насыщенно? Этот вопрос возникает не только у гостей Краснодара, но и у местных жителей Кубани, не всегда знающих об интересных местах, куда можно съездить за один день.
И вот как раз для тех, кто хочет объединить лес, море и вино мы предлагаем наше однодневное путешествие. Приглашаем: погулять на природе, любуясь осенними красками и вдыхая свежий морской воздух, посетить винодельню, согреваясь молодым вином.
выходные и праздничные дни
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное сопровождение
- Страховка
- Что не входит
- Экскурсия по винодельне «Лефкадия» с дегустацией вина и сыра — 800 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- театр Драмы, ул. Красноармейская, д. 110
- Когда и сколько длится?
- Когда: выходные и праздничные дниЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 25 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
- Важная информация
- Перечень вещей необходимых для экскурсионной поездки:
- Документы удостоверяющие личность
- Страховой медицинский полис
- Деньги (наличные) для оплаты дополнительных расходов
- Удобная спортивная одежда и обувь, головной убор
- Вода, продукты в дорогу.
- Для вашего удобства, возьмите рюкзак!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
Необычные
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На весь день
Природа и пейзажи
Долина Лефкадия
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