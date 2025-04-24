Если вы уже бывали в парке Галицкого и любите читать книги, то предлагаю взглянуть на один из лучших парков России по-новому! Мы будем гулять по дорожкам и аллеям, но одновременно перемещаться по страницам книг и странам: от классического русского романа до современной иранской прозы. А лёгкие интерактивные задания вовлекут вас и не дадут заскучать.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Мы пройдём по территории парка (кроме Японского сада и Парка облаков), по пути я расскажу о четырёх арт-объектах. Вы увидите все основные локации и самые интересные деревья, которые связаны с книгами авторов из разных стран.
Так, вы узнаете:
- какое растение вдохновило великого немецкого поэта
- где в парке растёт «героиня» детектива
- почему в книгах американских писателей часто упоминается дерево семейства магнолиевых
Вы приглашаетесь к активному участию — интерактивные задания вовлекут вас и не дадут заскучать! А после экскурсии вы получите перечень книг, которые упоминались в программе, и сможете пополнить свой список для чтения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Восточно-Кругликовской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Краснодаре
Провела экскурсии для 1038 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ольга. Я филолог по образованию, менеджер по туризму по профессии и гид в душе. Я не лектор и не учитель, я — проводник. На экскурсиях развенчиваю мнение, что история — это скучно, а в Краснодаре нечего смотреть.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Краснодара
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая фото-экскурсия по парку Галицкого: арт и природа Краснодара
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого с профессиональной фотосессией. Откройте все тайны и красоты парка в уютной атмосфере мини-группы
Начало: На ул. Разведчика Леонова, 1 А
Расписание: ежедневно в 11:00 и 14:00
26 апр в 11:00
27 апр в 11:00
1000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в парке Галицкого: захватывающие впечатления
Погрузитесь в мир красоты парка Галицкого в Краснодаре, где каждый кадр рассказывает свою уникальную историю
Начало: У стадиона
Завтра в 06:00
26 апр в 06:00
4600 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Индивидуальная фотосессия в Краснодаре
Захватывающая фотопрогулка по парку Галицкого в Краснодаре с персональным фотографом и уникальными снимками
Начало: У кафе 1.62
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 5 чел.