Если вы уже бывали в парке Галицкого и любите читать книги, то предлагаю взглянуть на один из лучших парков России по-новому! Мы будем гулять по дорожкам и аллеям, но одновременно перемещаться по страницам книг и странам: от классического русского романа до современной иранской прозы. А лёгкие интерактивные задания вовлекут вас и не дадут заскучать.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

за 1–5 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

от 8000 ₽ за 1–5 человек или 1500 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Мы пройдём по территории парка (кроме Японского сада и Парка облаков), по пути я расскажу о четырёх арт-объектах. Вы увидите все основные локации и самые интересные деревья, которые связаны с книгами авторов из разных стран.

Так, вы узнаете:

какое растение вдохновило великого немецкого поэта

где в парке растёт «героиня» детектива

почему в книгах американских писателей часто упоминается дерево семейства магнолиевых

Вы приглашаетесь к активному участию — интерактивные задания вовлекут вас и не дадут заскучать! А после экскурсии вы получите перечень книг, которые упоминались в программе, и сможете пополнить свой список для чтения.